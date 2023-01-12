Как греки прятали от пиратов свои дома, превращая их в камни

Для людей, которые жили на побережье или на островах, морские разбойники были большой угрозой. Они обворовывали островитян, похищали людей, разрушали их дома. Обычному человеку, всю жизнь занятому сельским хозяйством, было сложно противостоять такой угрозе. Но жители острова Икария нашли отличный выход: они превратили свои дома в камни, чтобы со стороны остров казался необитаемым.

Пираты плавали по Эгейскому морю с I века до нашей эры, но особенно зверствовать они начали в XIV веке, когда эта территория стала относиться к Османской империи. Остров Икария сегодня похож на райский уголок: небольшие деревушки, песчаные пляжи и идеальное голубое море. Но столетия назад Икария не был раем, его жители скорее жили в аду, постоянно сталкиваясь лицом к лицу с пиратами.