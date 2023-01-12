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Как греки прятали от пиратов свои дома, превращая их в камни

Как греки прятали от пиратов свои дома, превращая их в камни

Автор:
12 января 2023 08:17
Сообщество : Факты
Метки: греки   дома   интересно   камни   пират   факты   фото   
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Дома, спрятанные за камнями и валунами: как греки противостояли пиратам.

Для людей, которые жили на побережье или на островах, морские разбойники были большой угрозой. Они обворовывали островитян, похищали людей, разрушали их дома. Обычному человеку, всю жизнь занятому сельским хозяйством, было сложно противостоять такой угрозе. Но жители острова Икария нашли отличный выход: они превратили свои дома в камни, чтобы со стороны остров казался необитаемым.

Пираты плавали по Эгейскому морю с I века до нашей эры, но особенно зверствовать они начали в XIV веке, когда эта территория стала относиться к Османской империи. Остров Икария сегодня похож на райский уголок: небольшие деревушки, песчаные пляжи и идеальное голубое море. Но столетия назад Икария не был раем, его жители скорее жили в аду, постоянно сталкиваясь лицом к лицу с пиратами.

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Сначала островитяне разрушили все свои пирсы и причалы, надеясь, что пираты не будут выходить на берег. Это не помогло. Казалось, у них есть два варианта: покинуть остров или постоянно сражаться с пиратами. Однако на Икарии нашли еще один выход: местные жители просто… спрятались!

Так как люди не могли постоянно противостоять пиратам, они покинули свои дома на побережье и перебрались вглубь острова. Здесь, под камнями и огромными валунами, они отстроили себе новые дома. Эти жилища не были такими комфортными, как их привычные деревенские дома, однако они были безопасными. Люди складывали свои жилища из камней, строили укрытия под большими валунами или вообще выбивали их в скалах. С моря их было ни за что не увидеть, поэтому Икария стал выглядеть как необитаемый остров. Конечно, укрытия из камня были не единственной мерой предосторожности: островитяне также старались не разводить огонь, а в их домах не было печей, ведь дым привлекал разбойников. Жители острова даже не решались завести собак, ведь их лай могли услышать враги.

К счастью, в укрытии островитяне прожили не так долго: несколько десятилетий, потом, когда пиратов в Эгейском море стало меньше, они постепенно вернулись к обычной жизни. Но некоторые каменные убежища сохранились до сих пор: их можно найти в глубине острова.

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Метки: греки   дома   интересно   камни   пират   факты   фото   
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NIS 13 минут назад
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