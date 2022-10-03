"Тунгусская загадка. Человечество так и не узнало, что это было"

Тунгусский метеорит – это самый большой и страшный метеорит за всю историю нашей с вами цивилизации – по крайней мере, с тех пор, как люди изобрели письменность. Были и другие метеориты, даже более мощные, но все они падали на Землю сотни тысяч, десятки миллионов и даже миллиарды лет назад.
А Тунгусский метеорит – можно сказать «наш современник». Причём, как показывают элементарные расчёты, если бы он прилетел всего-навсего на 4 часа позже, то попал бы не в Сибирскую тайгу, а прямёхонько в Санкт-Петербург. И тогда катастрофа случилась бы действительно страшная!
С другой стороны, название «Тунгусский метеорит» – условное. Потому что учёные до сих пор спорят до хрипоты о том, что же на самом деле произошло 17 (30) июня 1908 года в долине реки Подкаменная Тунгуска. В этой истории столько непонятного, нелогичного и загадочного, что говорить о «метеорите» как минимум сомнительно. Попробуем рассказать почему.
Одна бабка сказала
Для начала давайте вспомним, где всё происходило, а главное – когда. Интересующее нас событие случилось далеко в Сибири. Малонаселённые деревеньки, охотничьи заимки, а кругом – необжитая глушь, тайга. Так что первое сообщение о метеорите появилось в газете «Сибирская жизнь» 29 июня, то есть только через две недели после события. Читаем:
Пришелец из небесного пространства
В половине июня в Томске около 8 часов утра возле железной дороги упал огромный метеорит. Падение его сопровождалось страшным гулом и оглушительным ударом. Поезд был остановлен машинистом, и публика хлынула к месту падения. Но подойти близко не удалось, так как метеорит был раскалён. Когда он остыл, его осмотрели разные лица и инженеры. Он почти весь врезался в землю, представляет каменную массу белого цвета и достигает величины будто бы 6 кубических сажён.
Как вы уже, наверное, догадались, в этой заметке вранья – 9 слов из 10. Точка взрыва современным исследователям известна прекрасно, она расположена примерно в 70 километрах от посёлка Ванавара Красноярского края. Это тысяча километров от Томска! Железной дороги в Ванаваре и сегодня нет, добираться надо самолётом. Никакие «лица и инженеры» ничего не осматривали, и не было никакой «каменной массы». Единственные слова правды – «страшный гул и оглушительный удар».
Были ещё газетные заметки, но уровень их был приблизительно таким же, как и у приведённой нами. То ли «явление длилось 10 минут», то ли «за быстротою предмета ни величину ни форму его усмотреть не смогли» и так далее. А когда учёные спохватились и отправили, наконец, первую научную экспедицию, на дворе стоял уже 1927 год. 19 лет прошло однако!
Что учёным было известно?
Учёным было известно, что в июне 1908 года на Земле происходили довольно странные вещи. Например, очень яркие и мощные полярные сияния, которые наблюдались от Аляски до самого Петербурга. Непосредственно перед катастрофой были замечены странные возмущения магнитного поля – величиной до 2 угловых минут! Затем, у учёных были записи сейсмических станций по всему Земному шару – они свидетельствовали о том, что где-то в Сибири произошёл очень мощный взрыв. Что мощность была исключительной было понятно хотя бы потому, что ударная волна была зафиксирована научными приборами в Иркутске, Тифлисе (Тбилиси), Ташкенте, в Германии, в Англии и даже в Индонезии, в Джакарте. Вскоре после этого в течение нескольких дней в Европе люди любовались аномально светлыми ночами – небо было настолько светлым, что можно было читать газету! И тогда же астрономами было высказано предположение, что «где-то упал большой метеорит или фрагмент кометы». Но где именно?
Что увидели учёные?
Первая экспедиция на поиски загадочного метеорита отправилась в начале февраля 1927 года из Ленинграда (Санкт-Петербурга). Но собственно «до места» экспедиция смогла добраться только к апрелю-маю! Жителями тогдашней Ванавары были в основном эвенки – «сибирские индейцы», искусные охотники, прирождённые оленеводы, меткие стрелки, знатоки природы своего края. Но при этом весьма далёкие от науки вообще и астрономии в частности. Когда они услышали, что приехавшие издалека непонятные русские ничего не продают и не покупают, а только ищут место «схождения колесницы огненного бога Агды», они в ужасе замахали руками: «Нет! Нет! В те места заходить нельзя! Боги покарают!».
С огромным трудом учёным удалось уговорить пару охотников-эвенков пойти с ними и показать «то самое место». Сперва ехали на санях, потом плыли на плотах, потом шли пешком... Неожиданно перед экспедицией на тропе появился местный шаман и произнёс загадочные слова:
«Езжай баё! Ты пройдёшь реку Дилюшму и попадёшь на реку Хушмо; пройдешь Укогиткон и Ухагитту, а там увидишь ручеёк Великого Болота: там землю Агды ворочал, там лес кругом ломал, – увидишь всё с горы высокой!»
И верно – спустя несколько дней пути учёные попали в котловину, окружённую невысокими горами и заполненную болотами. Склоны котловины усеяны поваленными и обожжёными стволами деревьев; кое-где попадается жуткий «мёртвый лес» – стоящие вертикально стволы, начисто лишённые ветвей. Место давнишней катастрофы, «где огнём Агды сожгло множество оленей и лесного зверя», было, наконец, найдено!
Но оставалось самое главное – отыскать метеоритный кратер и сам метеорит. Ну или хотя бы его осколки. Однако тут экспедицию – забегая вперёд, скажем, что и все последующие за ней экспедиции! – ждала неудача. Несмотря на все усилия, на месте катастрофы (площадь «места схождения огненного бога Агды», кстати, составляет свыше 2000 квадратных километров) не смогли отыскать ни единого кусочка метеоритного вещества... до сих пор!
Почти детективная история
Ситуацию, в которые попали учёные, можно сравнить с лихо закрученным детективом. Вроде бы как «преступление налицо», да только нет никаких следов «подозреваемого». Вот когда в 1947 году упал Сихотэ-Алиньский метеорит, на месте падения нашли более 25 тонн железных обломков. Когда в 2013 году упал Челябинский метеорит, из озера Чебаркуль подняли множество каменных осколков, самый тяжёлый из которых весил более полутонны. Бывает и так, что метеорит долетает до поверхности Земли и взрывается – тогда «на память» остаётся ударный кратер, иногда просто колоссальных размеров. Как кратер Бэрринджера в Аризоне (США). А вот на месте падения Тунгусского метеорита не оказалось ни кратера, ни обломков...
Само собой, учёные искали любые свидетельства, любые доказательства – опрашивали местных, рассылали по сёлам и городкам анкеты, но все собранные показания были крайне противоречивы. И немудрено – прошло столько времени! Одни говорили, что катастрофа случилась утром, другие – что в обеденное время, третьи – что на закате. Одни говорили, что «падающая звезда» извергала искры и оставляла «голубоватой полосы след, исчезающий с конца»; другие говорили, что звезда была красного цвета и без хвоста; третьи – что никакой звезды вообще не было, а было только «сияние в полнеба». Даже с направлением полёта очевидцы определиться не могли – кто-то говорил, что небесный гость летел на север, кто-то говорил, что на запад. Попробуйте поставить себя на место исследователей!
Что самое интересное – почти никто из очевидцев ни словом не упоминал про инверсионный «хвост» метеорита, то есть длинный белый или серый облакоподобный след, чем-то похожий на след от реактивного самолёта, медленно рассеивающийся в небе. Некоторые учёные (понимая, что здесь есть проблема) даже в запарке принимались уверять, что «метеориты вообще таких хвостов не оставляют, потому что в них нет воды!». Однако падение Челябинского каменного метеорита в 2013 году показало – такой инверсионный след метеорит оставляет, причём след этот виден на многие десятки километров, и держится в воздухе довольно долго.
Охотники-эвенки, повторимся – знатоки природы, люди наблюдательные, с прекрасной памятью. Но ни один из них ничего не говорил ни о «длинном облаке», ни о «дымном хвосте поперёк неба»:
...Вдруг над горой, где уже упал лес, стало сильно светло, и, как бы тебе сказать, будто второе солнце появилось, русские сказали бы: «вдруг неожиданно блеснуло», глазам больно стало, и я даже закрыл их. Похоже было на то, что русские называют «молния». И сразу же был агдыллян, сильный гром. Это был второй удар. Утро было солнечное, туч не было, наше солнце светило ярко, как всегда, а тут появилось второе солнце!
...Вдруг на севере небо раздвоилось, и в нём широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка. Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но небо захлопнулось, и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца сажени на три.
...Я увидел летящее как бы воспламенение, вытянутое: лоб шире, к хвосту уже, цветом, как огонь днем, белый, во много раз больше солнца, но много слабее его по яркости, так что на него можно было смотреть. Позади пламени оставалась как бы пыль; она вилась клубками, а от пламени оставались еще синие полосы. Летело оно быстро, минуты три.
Тщательно изучив все параметры Челябинского метеорита 2013 года – это на сегодняшний день самый хорошо задокументированный и изученный метеорит в мире – учёные пришли к выводу, что «Тунгусский метеорит», судя по силе взрыва и площади поваленного леса, должен был быть в диаметре около 50 метров, то есть примерно в 2 раза больше Челябинского метеорита. Силу взрыва учёные оценивают по разному – от 3 до 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. По самым «оптимистичным» оценкам, если бы этот метеорит долетел до поверхности, в Сибири образовался бы кратер не меньшего размера, чем кратер Бэрринджера в Аризоне! Однако метеорит взорвался в воздухе, примерно на высоте 5-7 километров... Потому-то и нет никакого кратера... Но почему никто из очевидцев не упоминает про «облачный след»? И где же тогда всё-таки осколки?!
А действительно, где?
Что самое интересное – есть несколько свидетельств того, что на месте катастрофы всё-таки находили необычные камни! Например, «камень Янковского», обнаруженный в 1930 году. Эта двухметровая глыба была покрыта характерной оплавленной «корочкой», её поверхность была покрыта странными углублениями, в общем, она была очень похожа на метеорит... Однако от этого камня остался только один-единственный фотоснимок – сперва место обнаружения «забыли», а потом, несмотря на все усилия, найти глыбу повторно не удалось.
Можно вспомнить легенду про «Божий камень» – совершенно гладкий осколок, найденный... внутри ствола дерева! Как он там оказался? Но эта находка известна учёным только по рассказам местных жителей, «живьём» его никто не видел.
Можно вспомнить и найденный в 1972 году «камень Джона» – 10-тонную кварцитовую глыбу на вершине горы почти в самом эпицентре катастрофы. Дело в том, что в тех краях минерал кварцит не встречается больше нигде – такое впечатление, что какой-то вредный и ехидный великан притащил её за сотни или даже тысячи километров и вкопал на вершине. Дескать, ломайте головы, глупые вы люди...
...Но этот камень не может быть осколком метеорита – потому что кварцит порода «земная», органического (метаморфического) происхождения! Откуда бы ни попал этот камень на место взрыва – но только не из космоса. Так что снова одни загадки.
Тысячи вариантов
За прошедшее столетие учёные, писатели и просто любители науки выдвинули более тысячи гипотез на тему того, что же на самом деле произошло 17 июня 1908 года. Причём ни одна из гипотез – ни одна! – не объясняет всех наблюдавшихся явлений. Многие считают, что это был не метеорит, а ядро кометы. Ядра комет очень рыхлые – скажем, ядро кометы Чурюмова-Герасименко обладает плотностью в полграмма на кубический сантиметр, то есть в 2 раза легче воды. Именно поэтому мы и не находим никаких каменных или железных осколков – рыхлый «снежок» просто превратился в пар. Однако другие возражают – настолько рыхлое небесное тело было бы разорвано на куски ещё «на подлёте», в любом случае оно разрушилось бы еще на высоте 30-40 километров!
Среди заслуживающих упоминания теорий можно встретить и такие, что Тунгусский метеорит – и вовсе не природное явление, а космический корабль пришельцев, потерпевший аварию. И что наблюдавшийся чудовищный взрыв был взрывом ядерного или даже термоядерного топлива, хранившегося на борту.
Некоторые предполагали, что катастрофу вызвало проникновение в атмосферу Земли «сгустка антивещества» или даже «микроскопической чёрной дыры».
Был и вариант «кометного пинг-понга»: комета не «врезалась» в земную атмосферу, а только «пролетала мимо», как бы «чиркнув краешком». Часть её оболочки оторвалась и взорвалась, а основная часть благополучно полетела себе дальше в космос...
Теперь вы понимаете, почему мы не упоминали про Тунгусский метеорит? Все те метеориты, о которых мы рассказывали, «настоящие». Их осколки есть в музеях и научных коллекциях. Их можно пощупать, осмотреть, подвергнуть химическому анализу. А вот Тунгусский метеорит – хотя правильнее всё-таки говорить «Тунгусский феномен» или даже «Тунгусская загадка» – чудесным образом испарился, исчез. Повалил лес, пожёг деревья, побил множество зверья, назадавал кучу загадок учёным, ворвался в дом, наследил...
...и бесследно пропал!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Горение началось от воспламенившегося фитиля, движущегося в обратную сторону вдоль облака метана, которое вытянулось вверх и на юго-запад из-за преобладающих ветров, дующих над Сибирью. То, что видели очевидцы, было сгоранием метана, распространившегося в воздухе и не образовавшего отдельный слой между горящими массами, поэтому сильному жару некуда было идти, эти условия являются основой скорее для взрыва, чем для горения, образовалась газовая бомба.
Развитие процесса шло так:
Газ метан со свистом выходил наружу из-под замороженной вечной мерзлотой почвы, которая была расколота земным давлением подобно листу стекла, создав предварительный толчок для землетрясения, которое было зарегистрировано во время Тунгусского взрыва.
Поскольку смесь газа метана с воздухом распространяется вверх, она уносится большими массами струящегося воздуха, так что в атмосфере над Тунгуской сформировалось огромное облако метана, эквивалентного природному газу, доставляемого для всех в США в любое данное время.
Фитиль из метана, несомый преобладающими западными ветрами, который смещался вверх и к юго-востоку, воспламенился из-за движения воздуха, - это тот же процесс, который вызывает свечение вследствие быстрого движения воздуха во время штормов.
Воспламенившийся метан начал быстро сгорать вдоль фитиля в обратном направлении, этот замеченный "метеор" (или "болид") поджёг весь газ, с которым соприкасался, но прежде все, кроме ближайших свидетелей, тех, кто умер при взрыве, смогли увидеть верхнее горение над газами, находящимися ближе к поверхности, предотвратив возможность распространения жара вверх, и возникла ситуация взрыва.
Судя по качественному цветному фото - известно.
которую послали наши потомки чтобы узнать, что это там так бумкнуло
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Над землей х.у.й.н.я летала
Неизвестного металла
Чего тут непонятного
В космосе полно органики - доказанные гигантские объемы метана и спиртов чего стоят.
Аффтар не понимает, о чем пишет и незнаком с органической химией даже на уровне самого понятия
Цитата из Вики:
Происхождение метаморфизм кремнистых осадков и некоторых магматических горных пород (кварцевых порфиров). Чаще всего образование кварцитов связано с перекристаллизацией песчаников в процессе регионального метаморфизма. Прочность на сжатие в среднем 140 200 МПа, объёмная масса в среднем 2,6 г/см3, плотность в среднем 2,68 г/см3, огнеупорность до +1770 C. Состав: кварц 70-98 %, слюда, полевой шпат, тальк и другие минералы. Текстура: массивная, сланцеватая, пятнистая. Структура: зернистая (обычно гранобластовая), афанитовая."
Где в исходниках хоть что-то органическое?