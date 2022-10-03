"Тунгусская загадка. Человечество так и не узнало, что это было"

Но оставалось самое главное – отыскать метеоритный кратер и сам метеорит. Ну или хотя бы его осколки. Однако тут экспедицию – забегая вперёд, скажем, что и все последующие за ней экспедиции! – ждала неудача. Несмотря на все усилия, на месте катастрофы (площадь «места схождения огненного бога Агды», кстати, составляет свыше 2000 квадратных километров) не смогли отыскать ни единого кусочка метеоритного вещества... до сих пор!

Почти детективная история

Ситуацию, в которые попали учёные, можно сравнить с лихо закрученным детективом. Вроде бы как «преступление налицо», да только нет никаких следов «подозреваемого». Вот когда в 1947 году упал Сихотэ-Алиньский метеорит, на месте падения нашли более 25 тонн железных обломков. Когда в 2013 году упал Челябинский метеорит, из озера Чебаркуль подняли множество каменных осколков, самый тяжёлый из которых весил более полутонны. Бывает и так, что метеорит долетает до поверхности Земли и взрывается – тогда «на память» остаётся ударный кратер, иногда просто колоссальных размеров. Как кратер Бэрринджера в Аризоне (США). А вот на месте падения Тунгусского метеорита не оказалось ни кратера, ни обломков...

Само собой, учёные искали любые свидетельства, любые доказательства – опрашивали местных, рассылали по сёлам и городкам анкеты, но все собранные показания были крайне противоречивы. И немудрено – прошло столько времени! Одни говорили, что катастрофа случилась утром, другие – что в обеденное время, третьи – что на закате. Одни говорили, что «падающая звезда» извергала искры и оставляла «голубоватой полосы след, исчезающий с конца»; другие говорили, что звезда была красного цвета и без хвоста; третьи – что никакой звезды вообще не было, а было только «сияние в полнеба». Даже с направлением полёта очевидцы определиться не могли – кто-то говорил, что небесный гость летел на север, кто-то говорил, что на запад. Попробуйте поставить себя на место исследователей!

Что самое интересное – почти никто из очевидцев ни словом не упоминал про инверсионный «хвост» метеорита, то есть длинный белый или серый облакоподобный след, чем-то похожий на след от реактивного самолёта, медленно рассеивающийся в небе. Некоторые учёные (понимая, что здесь есть проблема) даже в запарке принимались уверять, что «метеориты вообще таких хвостов не оставляют, потому что в них нет воды!». Однако падение Челябинского каменного метеорита в 2013 году показало – такой инверсионный след метеорит оставляет, причём след этот виден на многие десятки километров, и держится в воздухе довольно долго.

Охотники-эвенки, повторимся – знатоки природы, люди наблюдательные, с прекрасной памятью. Но ни один из них ничего не говорил ни о «длинном облаке», ни о «дымном хвосте поперёк неба»:

...Вдруг над горой, где уже упал лес, стало сильно светло, и, как бы тебе сказать, будто второе солнце появилось, русские сказали бы: «вдруг неожиданно блеснуло», глазам больно стало, и я даже закрыл их. Похоже было на то, что русские называют «молния». И сразу же был агдыллян, сильный гром. Это был второй удар. Утро было солнечное, туч не было, наше солнце светило ярко, как всегда, а тут появилось второе солнце!

...Вдруг на севере небо раздвоилось, и в нём широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка. Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но небо захлопнулось, и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца сажени на три.

...Я увидел летящее как бы воспламенение, вытянутое: лоб шире, к хвосту уже, цветом, как огонь днем, белый, во много раз больше солнца, но много слабее его по яркости, так что на него можно было смотреть. Позади пламени оставалась как бы пыль; она вилась клубками, а от пламени оставались еще синие полосы. Летело оно быстро, минуты три.

Тщательно изучив все параметры Челябинского метеорита 2013 года – это на сегодняшний день самый хорошо задокументированный и изученный метеорит в мире – учёные пришли к выводу, что «Тунгусский метеорит», судя по силе взрыва и площади поваленного леса, должен был быть в диаметре около 50 метров, то есть примерно в 2 раза больше Челябинского метеорита. Силу взрыва учёные оценивают по разному – от 3 до 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. По самым «оптимистичным» оценкам, если бы этот метеорит долетел до поверхности, в Сибири образовался бы кратер не меньшего размера, чем кратер Бэрринджера в Аризоне! Однако метеорит взорвался в воздухе, примерно на высоте 5-7 километров... Потому-то и нет никакого кратера... Но почему никто из очевидцев не упоминает про «облачный след»? И где же тогда всё-таки осколки?!

А действительно, где?

Что самое интересное – есть несколько свидетельств того, что на месте катастрофы всё-таки находили необычные камни! Например, «камень Янковского», обнаруженный в 1930 году. Эта двухметровая глыба была покрыта характерной оплавленной «корочкой», её поверхность была покрыта странными углублениями, в общем, она была очень похожа на метеорит... Однако от этого камня остался только один-единственный фотоснимок – сперва место обнаружения «забыли», а потом, несмотря на все усилия, найти глыбу повторно не удалось.