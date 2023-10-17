Загадочные огни в старой Долине мельниц, заброшенном ущелье посреди итальянского города

В регионе Кампания в Италии находится город Сорренто. Он был заселён ещё в каменном веке, примерно 50 тысяч лет назад. Здесь происходили извержения вулкана, разворачивались исторические события и жили известные люди, такие как Гете, Вагнер, Ницше, Горький и другие.

Сейчас Сорренто привлекает множество туристов, которые хотят увидеть достопримечательности города и его окрестностей. Одна из самых необычных достопримечательностей находится в центре города – это Долина мельниц на площади Пьяцца Тассо.