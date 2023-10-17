Загадочные огни в старой Долине мельниц, заброшенном ущелье посреди итальянского города

Многие считают, что это просто мифы и легенды, придуманные для развлечения туристов. Но кто знает, возможно, в этом каньоне действительно скрывается что-то загадочное и таинственное.
В регионе Кампания в Италии находится город Сорренто. Он был заселён ещё в каменном веке, примерно 50 тысяч лет назад. Здесь происходили извержения вулкана, разворачивались исторические события и жили известные люди, такие как Гете, Вагнер, Ницше, Горький и другие.
Сейчас Сорренто привлекает множество туристов, которые хотят увидеть достопримечательности города и его окрестностей. Одна из самых необычных достопримечательностей находится в центре города – это Долина мельниц на площади Пьяцца Тассо.
После мощного извержения вулкана около 35 тысяч лет назад, в месте, где сейчас находится Сорренто, образовались глубокие каньоны. Всего в городе пять таких долин, которые до сих пор сохранились. Исследователи предполагают, что они стали естественными границами владений народов, живших здесь.
Первые поселения появились в долинах ещё в начале 10-го века. Позже в каньонах начали строить склады, лесопилки, прачечную и мельницы.
Все они работали благодаря потокам ручьёв, которые текли по дну каньона. В последующие годы здесь появились фабрики по производству бумаги, льна и хлопка.
Однако во время индустриализации в Сорренто, как и во всей Италии, водяные мельницы потеряли своё значение. В 1940-х годах производства перенесли в другие районы, а кирпичные здания стали покрываться растениями.
Последняя мельница закрылась в 17-м веке. Во влажной среде на дне каньона растения начали разрастаться быстрее, и вскоре здания оказались покрыты джунглями.
В 1866 году в Сорренто построили центральную площадь, которую назвали в честь поэта Торквато Тассо. Для этого пришлось засыпать часть каньона, и он превратился в закрытую экосистему с ещё более влажным климатом. Ручьи превратились в болото, а растения разрослись ещё больше.
Сейчас в центре Сорренто можно увидеть глубокий каньон с руинами старой мельницы. С моста на площади Тассо открывается прекрасный вид на Долину мельниц. Чтобы спуститься в каньон, нужно иметь специальное снаряжение и навыки.
Некоторые местные жители утверждают, что слышали звуки и видели свет, исходящий из окон мельницы. Такие сообщения поступали и в местную полицию, но ничего необычного не обнаруживалось.
Но иногда местные жители снова замечают свет, а некоторые туристы специально приходят сюда ночью, чтоб попробовать застать таинственное зрелище.
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