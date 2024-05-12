В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы

Глава Самарской области велел найти молодого человека и привлечь к ответственности.
Юноша побывал на самарском Параде Победы 9 мая и сделал несколько фото с нацистским приветствием на фоне военной техники. Потом снял видео, в котором с весёлой ухмылкой рассказал, что Гитлер - это его любимый живописец. И предложил «помянуть любимого художника».
Позже выложил фото и ролик в интернет.
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Молодой человек стал антигероем сети: его потребовали привлечь и рядовые граждане, и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. А МВД организовало проверку:
Выявлена публикация о том, что в Самаре во время проведения праздничного мероприятия местный житель совершал противоправные действия, связанные с демонстрацией запрещенной на территории Российской Федерации символикой.
Вскоре парня задержали - выяснилось, что он не зарегистрирован на территории области и не обучается ни в одном из местных учебных заведений. Как сообщили в одном из самарских пабликов:
Оказался не местным, а приезжим гостем, но до него быстро донесли, что у нас такое не пройдёт.
В полиции «любитель живописи» понял, что крепко влип и попытался извиниться:
Прошу прощения за то, что всё это сделал. Прошу прощения перед всеми, кто живёт в Самаре и перед всей Россией.
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Извинения не помогли - молодой человек стал фигурантом уголовного дела. Силовики общаются и с его родственниками.
По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
Теперь горе-блогеру грозит реальный срок за решёткой. На время следствия он будет сидеть в центре временного содержания для несовершеннолетних.
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Начинаю уже думать, что в 37 году всё правильно делали - там такие же либерази работали против государства