В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы

Молодой человек стал антигероем сети: его потребовали привлечь и рядовые граждане, и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. А МВД организовало проверку:

Выявлена публикация о том, что в Самаре во время проведения праздничного мероприятия местный житель совершал противоправные действия, связанные с демонстрацией запрещенной на территории Российской Федерации символикой.

Вскоре парня задержали - выяснилось, что он не зарегистрирован на территории области и не обучается ни в одном из местных учебных заведений. Как сообщили в одном из самарских пабликов:

Оказался не местным, а приезжим гостем, но до него быстро донесли, что у нас такое не пройдёт.

В полиции «любитель живописи» понял, что крепко влип и попытался извиниться: