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В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы

В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы

Автор:
12 мая 2024 16:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Самара   блогер   день победы   парад   реабилитация нацизма   
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Глава Самарской области велел найти молодого человека и привлечь к ответственности.

Юноша побывал на самарском Параде Победы 9 мая и сделал несколько фото с нацистским приветствием на фоне военной техники. Потом снял видео, в котором с весёлой ухмылкой рассказал, что Гитлер - это его любимый живописец. И предложил «помянуть любимого художника».

Позже выложил фото и ролик в интернет.

Молодой человек стал антигероем сети: его потребовали привлечь и рядовые граждане, и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. А МВД организовало проверку:

Выявлена публикация о том, что в Самаре во время проведения праздничного мероприятия местный житель совершал противоправные действия, связанные с демонстрацией запрещенной на территории Российской Федерации символикой.

Вскоре парня задержали - выяснилось, что он не зарегистрирован на территории области и не обучается ни в одном из местных учебных заведений. Как сообщили в одном из самарских пабликов:

Оказался не местным, а приезжим гостем, но до него быстро донесли, что у нас такое не пройдёт.

В полиции «любитель живописи» понял, что крепко влип и попытался извиниться:

Прошу прощения за то, что всё это сделал. Прошу прощения перед всеми, кто живёт в Самаре и перед всей Россией.

Извинения не помогли - молодой человек стал фигурантом уголовного дела. Силовики общаются и с его родственниками.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Теперь горе-блогеру грозит реальный срок за решёткой. На время следствия он будет сидеть в центре временного содержания для несовершеннолетних.


Источник:

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Метки: Видео   Самара   блогер   день победы   парад   реабилитация нацизма   
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30  комментариев
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21k
Robin Hood 53 минуты назад
То что его поймали - хорошо. Выипать и его вместе с семейкой - а после Чумадан-Вокзал-Ипаный аул. Накуй. Безвозвратно. С лишением гражданства. Если есть.
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1k
Дмитрий 4 минуты назад
В кишлаке вонючем зиговать будешь, вместе со своей родней, падаль безмозглая.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−3
12k
Дмитрий 10 минут назад
Вот говорят не может быть коллективной ответственности. Но в данном случае на лицо(лице) 100% ответственность со стороны родителей этого дол....ба! До....ба, которого недовоспитали родители. По этому и наказывать надо всю семейку.
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Комментарий удален
−3
2k
smokes 11 минут назад
Нет мозгов с рожденья, ни чего не поделаешь.. если блогер так уже должен быть в курсе трендов в сети и что можно говорить а что нет.. а тут выепнулся..
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Комментарий удален
−3
14k
Александр 15 минут назад
На зону. Посидит, пошьёт форму для военных (чтобы искупление вины было делами, а не словами), а потом депортировать к чертям на родину.
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12k
Dmitry 15 минут назад
Дебил продемонстрировал что он дебил, за что получил по рогам. Тут как-то и комментировать нечего.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 17 минут назад
пошел на*уй со своими извинениями..мразь..тюрьма и параша.
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18k
Aaron Bezzazrenia 19 минут назад
Этому ибоголовому очень повезло, что его просто поймали и сейчас вроде как разбираются по закону. Очень был велик шанс, что мог словить инвалидность на всю жизнь. И очень жаль, что этого не произошло - причём на камеру с выложенным видео в интернет.
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1.1M
NAZARETH 19 минут назад
Эх, хорошо по стопом пойдет

Ссылка youtu.be
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6k
Нуи Хусим 24 минуты назад
На хрена эти сложности "привлечь к ответственности" и все такое... "По пацански" сломать носик, "проредить зубки", вывихнуть пальчики и сказать что на первый раз отпускаем, но пусть подумает.
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2k
Ультратрахуил Полчаса назад
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22k
КВТИУ-80 Полчаса назад
Обыкновенный мелкий таракан от помойного угла интернета в понтах за блого-монетки. Тьфу! Плесень.
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0
Christos NB Полчаса назад
делать просто нечего пареньку гормоны прут молодой горячий как говорится вот и делает всякую ерунду.
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0
Christos NB Сергей 5 минут назад
ну так я согласен
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9k
Alex Полчаса назад
Черножопая мразь
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9k
Alex Полчаса назад
Посадить на кол гниду.
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1k
Сергей А 36 минут назад
приезжий гость... вот интересно, в своем ауле его косоглазая родня позволит так себя вести гостю - славянину ?
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21k
anpetrof 38 минут назад
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−4
СильвиоСерген 45 минут назад
Казнить нельзя помиловать!
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0
Christos NB СильвиоСерген Полчаса назад
наказать надо.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2910 постов (2864 в горячем)

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