В Самаре задержали парня, который "ради смеха" ходил в ТЦ с пистолетом

17-летний горожанин решил поднять авторитет в глазах друзей и не придумал ничего лучше, чем заявиться в торговый центр "Космопорт" и перепугать посетителей.
Охрана досмотрела рюкзаки молодых людей при входе и ничего подозрительного не обнаружила, парней пропустили в ТЦ.
И тут один из них решил "пошутить".
Вот только посетители этот розыгрыш не оценили и обратились за комментариями к охранникам, те лишь руками развели, тогда неравнодушные граждане опубликовали видео в соцсетях.
Информация быстро дошла до правоохранительных органов.
"Юмориста" оперативно задержали. Свой поступок он объяснил тем, что гулял с игрушечным пистолетом ради смеха, а саму игрушку он выиграл в одном из автоматов.
Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.
Источник:
- В Белгороде мужчина возмутился аниматором в костюме Супермена в местном ТЦ
- “Американская мечта – жить в России”: боксёр Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре и собирается устроиться на работу
- «Тебе чё не нравится, эй?!»: в Самаре неадекватный водитель наорал на пенсионерку в автобусе
- В Приморском крае двое мальчишек с игрушечным пистолетом решили ограбить кассу автовокзала
- «Это был розыгрыш, простой розыгрыш»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время съёмок
Ты на ипальник глянь !
Это ж диагноз !
СРОЧНО ЛЕЧИТЬ !!!