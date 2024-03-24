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В Самаре задержали парня, который "ради смеха" ходил в ТЦ с пистолетом

В Самаре задержали парня, который "ради смеха" ходил в ТЦ с пистолетом

Автор:
24 марта 2024 06:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: prank   Видео   Самара   космопорт   пистолет   тц   
3017
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17-летний горожанин решил поднять авторитет в глазах друзей и не придумал ничего лучше, чем заявиться в торговый центр "Космопорт" и перепугать посетителей.

Охрана досмотрела рюкзаки молодых людей при входе и ничего подозрительного не обнаружила, парней пропустили в ТЦ.

И тут один из них решил "пошутить".

Вот только посетители этот розыгрыш не оценили и обратились за комментариями к охранникам, те лишь руками развели, тогда неравнодушные граждане опубликовали видео в соцсетях.


Информация быстро дошла до правоохранительных органов.


"Юмориста" оперативно задержали. Свой поступок он объяснил тем, что гулял с игрушечным пистолетом ради смеха, а саму игрушку он выиграл в одном из автоматов.


Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

Источник:

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Метки: prank   Видео   Самара   космопорт   пистолет   тц   
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20  комментариев
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36k
Опаньки 2 часа назад
если мушку не спилил, то этот шанс нельзя упускать
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5k
Руслан 2 минуты назад
Ну раз ради смеха приперся, то правоохранительная система должна юмор «оценить» и шутку поддержать, дав ему лет 5 за подготовку к теракту. Ну а что? Вдруг он рекогносцировку проводил? Изучал помещения, реакцию охраны?
Вот и посмеялись бы все вместе.
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32k
Владимир 11 минут назад
Во Владивостоке два дебила тоже к ТЦ приехали с муляжами автоматов и гранат. Дебилы, таким надо показательно лет 10 давать без права на амнистию.
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128k
Аааа 20 минут назад
Опять макака
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4k
Палыч Полчаса назад
судя по еб.лету опять какой то чернож.опый
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14k
кот базилий Час назад
Опять черненький не умный.
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5
Друг Человека Час назад
И главное, он выбрал "удачное" время. Аккурат после Крокуса. Да, премия Дарвина по чистой случайности не дождалась одного из лучших претендентов.
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1k
дмитрий викторович Час назад
Т.Е. Явно высказывал насмешку над трауром всего РУССКОГО народа? Дибилëнок! Обхохочешся просто!
Теперь все видят отношение зверьков к нам?
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17k
GROMOZEKA Час назад
За такие шутки, в зубах бывают промежутки
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33k
Sama 2 часа назад
Придурок. Могли б застрелить.
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12k
Артем 2 часа назад
О сразу видно, что или Иван, или Василий! Был бы чурка, тогда бедолагу нельзя трогать!
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
чурке
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
39k
Александр 2 часа назад
А теперь вопрос, как же террористы смогли пронести кучу оружия в Крокус? Может просто прошли у всех на виду, а охранники лишь руками развели, а выложить в сеть неравнодушные не успели? Может таких охранников нужно по статье как пособников терроризма привлекать? Если сами не можете обезвредить, ментов вызывайте и увольняйтесь нах.
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