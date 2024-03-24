В Самаре задержали парня, который "ради смеха" ходил в ТЦ с пистолетом

Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс

«Отвечаю - ничего не будет»: в Питере школьник зиганул в местном ТЦ и попал в полицию

В Самаре отправили в колонию экс-полицейского и его сообщников за кражу метилового спирта,...

В Белгороде мужчина возмутился аниматором в костюме Супермена в местном ТЦ

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