«Отвечаю - ничего не будет»: в Питере школьник зиганул в местном ТЦ и попал в полицию

Он решил поставить социальный эксперимент и вот что из этого вышло.
Зумер отдыхал в питерском ТЦ «Меркурий» вместе со своим приятелем. Они пришли на фудкорт и школьник захотел провести «социальный эксперимент» - зигануть и выкрикнуть характерное нацистское приветствие. По его словам, никакой реакции на это не будет.
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В принципе, на перформанс молодого человека действительно никто не среагировал. По крайней мере, на видео. А вот когда ролик появился в сети, 16-летнему парню прилетело и очень серьёзно. Сам он потом говорил, что к нему подошли какие-то незнакомцы и это они подговорили его зигануть, сняли на камеру и выложили в сеть. Такую версию он изложил силовикам, которые забрали зумера в полицию.
Сообщают, что на него якобы могут возбудить уголовное дело о реабилитации нацизма. Срок этой статье - до 3 лет, но тут надо дождаться официальных комментариев от МВД.
Пару недель назад, в том же Санкт-Петербурге, другой юноша помочился на Медного всадника. С ним уже разбираются силовики. Ему светит штраф или более серьёзные последствия.
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Эксперимент проведен. Результат эксперимента будет изложен в приговоре суда.
Посадить этого малолетнего дебила хотя бы на месяц и заставить смотреть фотографии из концлагерей и пепелища деревень. Может тогда поймёт хоть немножко.
а лучше - чтобы больше никогда, и пусть ещё под себя ссытся..