«Отвечаю - ничего не будет»: в Питере школьник зиганул в местном ТЦ и попал в полицию

В принципе, на перформанс молодого человека действительно никто не среагировал. По крайней мере, на видео. А вот когда ролик появился в сети, 16-летнему парню прилетело и очень серьёзно. Сам он потом говорил, что к нему подошли какие-то незнакомцы и это они подговорили его зигануть, сняли на камеру и выложили в сеть. Такую версию он изложил силовикам, которые забрали зумера в полицию.

Сообщают, что на него якобы могут возбудить уголовное дело о реабилитации нацизма. Срок этой статье - до 3 лет, но тут надо дождаться официальных комментариев от МВД.