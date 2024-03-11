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«Отвечаю - ничего не будет»: в Питере школьник зиганул в местном ТЦ и попал в полицию

«Отвечаю - ничего не будет»: в Питере школьник зиганул в местном ТЦ и попал в полицию

Автор:
11 марта 2024 15:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   парень   реабилитация нацизма   тц   школьник   
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Он решил поставить социальный эксперимент и вот что из этого вышло.

Зумер отдыхал в питерском ТЦ «Меркурий» вместе со своим приятелем. Они пришли на фудкорт и школьник захотел провести «социальный эксперимент» - зигануть и выкрикнуть характерное нацистское приветствие. По его словам, никакой реакции на это не будет.

В принципе, на перформанс молодого человека действительно никто не среагировал. По крайней мере, на видео. А вот когда ролик появился в сети, 16-летнему парню прилетело и очень серьёзно. Сам он потом говорил, что к нему подошли какие-то незнакомцы и это они подговорили его зигануть, сняли на камеру и выложили в сеть. Такую версию он изложил силовикам, которые забрали зумера в полицию.

Сообщают, что на него якобы могут возбудить уголовное дело о реабилитации нацизма. Срок  этой статье - до 3 лет, но тут надо дождаться официальных комментариев от МВД.

Пару недель назад, в том же Санкт-Петербурге, другой юноша помочился на Медного всадника. С ним уже разбираются силовики. Ему светит штраф или более серьёзные последствия.

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   парень   реабилитация нацизма   тц   школьник   
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19  комментариев
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2k
Палыч 46 минут назад
Это не "социальный эксперимент", а открытое громогласное признание себя биомусором. Ну и своих родителей заодно.
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55k
Опиум для народа 54 секунды назад
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10k
Хатуль Мадан 6 минут назад
Эти "школьники" сейчас все живут по принципу "мне ничего за это не будет" и с наглыми рожами творят абсолютную дичь. Совсем охренели от безнаказанности и вседозволенности.
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5k
Epmak 12 минут назад
Закопать (с)
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4k
просто Дмитрий 16 минут назад
А на зоне лучше так не выиопываться, И вооще, лучше просто не выиопываться
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10k
Пётр 18 минут назад
Да уж....прав был Кузьмич....
Ссылка www.youtube.com
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−13
ruslan d Полчаса назад
Да что с дурака взять , если в таком возрасте и таком городе так делает ?
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16k
Дядюшка Ау 51 минуту назад
"школьник захотел провести «социальный эксперимент» " (с)

Эксперимент проведен. Результат эксперимента будет изложен в приговоре суда.
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17k
Совранский 51 минуту назад
Зумер, вот тебе крайний перформанс или «социальный эксперимент» как ты выразился: тебя посадят и ВСЕМ будет пофиг! - проверяй))
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8k
Alex 53 минуты назад
На кол ублюдка! Потом сжечь.
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20k
Саш 54 минуты назад
Дет.сад, захотелось поиграть в фашистиков. Подлежит "гестаповской" экзекуции
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5k
Отвратительный Мужик 57 минут назад
Мразь
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15k
котегRUS Час назад
надеюсь что не скоро он сможет снова зиговать...
а лучше - чтобы больше никогда, и пусть ещё под себя ссытся..
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August

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