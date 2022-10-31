Малоизвестный эпизод известного мультфильма: как в «Ну, погоди!» закралась реклама техники?

Герои очутились не только в социальных сюжетах, но и обычной коммерческой рекламе. В 1976 году на экраны вышел ролик с участием Зайца и Волка, рекламирующий аппарат «Кварц-1×8С-2». Кстати, эту любительскую кинокамеру до сих пор можно найти на сайтах объявлений.

Производили ее довольно долго, с 1974 по 1993 год на заводе в Красногорске.