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Малоизвестный эпизод известного мультфильма: как в «Ну, погоди!» закралась реклама техники?

Малоизвестный эпизод известного мультфильма: как в «Ну, погоди!» закралась реклама техники?

Автор:
31 октября 2022 14:33
Сообщество : RealFishki
Метки: Кварц-1×8С-2   камера   мультфильм   ностальгия   реклама   ролик   серия   
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Самый, пожалуй, народный мульт о приключениях неугомонной парочки – это не только 16 классических эпизодов, но и дополнительные. Эти четыре сняли в 90-х и «нулевых».

А еще Волк и Заяц засветились в социальной рекламе, выпусках «Фитиля», диафильмах и популярной электронной игрушке-«яйцеловке».

Герои очутились не только в социальных сюжетах, но и обычной коммерческой рекламе. В 1976 году на экраны вышел ролик с участием Зайца и Волка, рекламирующий аппарат «Кварц-1×8С-2». Кстати, эту любительскую кинокамеру до сих пор можно найти на сайтах объявлений.

Производили ее довольно долго, с 1974 по 1993 год на заводе в Красногорске.

Сюжет «Волшебной камеры», собственно, и крутится вокруг этого устройства. Герои по очереди снимают забавные ролики о своих проделках и приключениях. Эх, если бы в то время был YouTube, они бы точно прославились и стали звездами.

В описании ролика сказано, что его не транслировали на ТВ. Соответственно, широким массам телезрителей о нем мало что известно. Но тем приятнее эмоции и ощущение теплой ностальгии от его просмотра.

В ролике задействовали еще и три чудесных и, можно сказать, вечных композиции:

Источник:

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Метки: Кварц-1×8С-2   камера   мультфильм   ностальгия   реклама   ролик   серия   
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8  комментариев
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43k
Карандаш 2 часа назад
А при чём тут мультфильм "Ну, погоди!" и малоизвестный эпизод? Эпизод это отдельное небольшое событие, происшествие или составная часть сюжета. И как тупорылая реклама может стать составной частью этого мультфильма?
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18k
anpetrof 7 минут назад
У меня была такая, только 2х8С
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20k
Will2006 Полчаса назад
У сестры отца была такая. Естественно, у них был и киноаппарат для просмотра отснятых пленок и мультики на кинопленке. Самым любимым развлечением было смотреть мультики задом наперед, особенно Ну погоди, приключения на море в 7й серии, когда Волк и Заяц (на обратном воспроизведении) топили пароход
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8k
Борис Карабанов Час назад
Привод механический. Пружина подводила иногда (хвостовик выскакивал из оси). Зато скорости можно было менять и покадровая съёмка присутствовала. Трансфокатор. Автоэкспозиция. Собственно говоря, это была лучшая камера из любительских "восьмёрок". Но и стоила она, как бы не соврать, 345 рубликов на ассигнации. В своё время пришлось отдать за неё всю выручку за стройотряд + выручку от продажи "Авроры"215.
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27k
Ваня 2 часа назад
ролик помню, в кинотеатре крутили перед фильмом...
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