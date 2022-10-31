Малоизвестный эпизод известного мультфильма: как в «Ну, погоди!» закралась реклама техники?

Самый, пожалуй, народный мульт о приключениях неугомонной парочки – это не только 16 классических эпизодов, но и дополнительные. Эти четыре сняли в 90-х и «нулевых».
А еще Волк и Заяц засветились в социальной рекламе, выпусках «Фитиля», диафильмах и популярной электронной игрушке-«яйцеловке».
Герои очутились не только в социальных сюжетах, но и обычной коммерческой рекламе. В 1976 году на экраны вышел ролик с участием Зайца и Волка, рекламирующий аппарат «Кварц-1×8С-2». Кстати, эту любительскую кинокамеру до сих пор можно найти на сайтах объявлений.
Производили ее довольно долго, с 1974 по 1993 год на заводе в Красногорске.
Сюжет «Волшебной камеры», собственно, и крутится вокруг этого устройства. Герои по очереди снимают забавные ролики о своих проделках и приключениях. Эх, если бы в то время был YouTube, они бы точно прославились и стали звездами.
В описании ролика сказано, что его не транслировали на ТВ. Соответственно, широким массам телезрителей о нем мало что известно. Но тем приятнее эмоции и ощущение теплой ностальгии от его просмотра.
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В ролике задействовали еще и три чудесных и, можно сказать, вечных композиции:
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АНТИФИШКИ
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Я так понимаю, на Video8 снимала?