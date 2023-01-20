Уилл Смит разозлил украинских подписчиков роликом с русской музыкой

Ждём на "Миротворце".
Известный голливудский актёр Уилл Смит опубликовал в запрещённом в России в Instagram* видео с отрывком из песни на российского исполнителя Xcho и стал врагом украинского народа. Примечательно, что Уилл просто разместил у себя чужое видео о процессе создания кинематографичных видеороликов. И вряд ли знал, что на видеоряд наложена звуковая дорожка с российской музыкой. А если и знал, то что с того? Но не для украинских подписчиков, которые сочли публикацию актёра личным оскорблением.
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Некоторые комментаторы дошли до того, что обвинили Смита в поддержке России, потребовали "отменить" публикацию, а кто-то потребовал отменить и самого артиста.
Впрочем, противовесом оголтелым хейтерам стали адекватные люди, которых, к счастью всегда больше. Смита поддержали как его россияне, так и жители других стран, которым понравилась и музыка и демонстрация нехитрой технологии для съемок фильмов.
«В этом ролике есть только музыка и искусство, которое объединяет всех людей на Земле. Спасибо, Уилл, за хороший ролик и великолепный звук», — написал один из комментаторов.
«То после «Оскара» на него весь мир ополчился, а вот теперь еще и это. Видео отличное, и трек к месту», — подчеркнул еще один подписчик.
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Ну, в общем, все как обычно.
Смотри, вычислят по Ай-Пи и монитор салом намажут.
Диагноз не излечим