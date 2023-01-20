Уилл Смит разозлил украинских подписчиков роликом с русской музыкой

Впрочем, противовесом оголтелым хейтерам стали адекватные люди, которых, к счастью всегда больше. Смита поддержали как его россияне, так и жители других стран, которым понравилась и музыка и демонстрация нехитрой технологии для съемок фильмов.



«В этом ролике есть только музыка и искусство, которое объединяет всех людей на Земле. Спасибо, Уилл, за хороший ролик и великолепный звук», — написал один из комментаторов.



«То после «Оскара» на него весь мир ополчился, а вот теперь еще и это. Видео отличное, и трек к месту», — подчеркнул еще один подписчик.