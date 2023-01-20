FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7139 постов • 820 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Уилл Смит разозлил украинских подписчиков роликом с русской музыкой

Уилл Смит разозлил украинских подписчиков роликом с русской музыкой

Автор:
20 января 2023 11:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Музыка   Уилл Смит   видео   ролик   скандал   хейтеры   
3172
3
1

Ждём на "Миротворце".

Известный голливудский актёр Уилл Смит опубликовал в запрещённом в России в Instagram* видео с отрывком из песни на российского исполнителя Xcho и стал врагом украинского народа. Примечательно, что Уилл просто разместил у себя чужое видео о процессе создания кинематографичных видеороликов. И вряд ли знал, что на видеоряд наложена звуковая дорожка с российской музыкой. А если и знал, то что с того? Но не для украинских подписчиков, которые сочли публикацию актёра личным оскорблением.

Некоторые комментаторы дошли до того, что обвинили Смита в поддержке России, потребовали "отменить" публикацию, а кто-то потребовал отменить и самого артиста.

Впрочем, противовесом оголтелым хейтерам стали адекватные люди, которых, к счастью всегда больше. Смита поддержали как его россияне, так и жители других стран, которым понравилась и музыка и демонстрация нехитрой технологии для съемок фильмов.

«В этом ролике есть только музыка и искусство, которое объединяет всех людей на Земле. Спасибо, Уилл, за хороший ролик и великолепный звук», — написал один из комментаторов.

«То после «Оскара» на него весь мир ополчился, а вот теперь еще и это. Видео отличное, и трек к месту», — подчеркнул еще один подписчик.

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Музыка   Уилл Смит   видео   ролик   скандал   хейтеры   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Палыч Час назад
свиное.бам все неймется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Николай 19 секунд назад
Ждем анонса боя, БЛМ против Кастрюлеголовых... Бой тысячелетия, вселенского масштаба...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 22 минуты назад
Хохлы хейтят Уилла, за то, что тот юзанул россияненскую музыку.
Ну, в общем, все как обычно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 54 минуты назад
вот это и называется "украинство".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
vitai 59 минут назад
А не больно много они на себя берут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Shtoppi Час назад
И что на это скажут представители BLM? Или украинские нацисты могут себе такое позволить, пока им благоволит главный вождь-маразматик "мировой демократии"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Час назад
Скоро эти долбоопы в Миротворец внесут и Рихарда Вагнера как "основателя" ЧВК
Диагноз не излечим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Компьютер DELL монитором Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
462
Италия Воробьёва Час назад
Дааа, это событие, конечно. Очень всё это важно....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
jfk Час назад
их боротьба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
660
hammog Час назад
А откуда соседи по территории прознали, что это Русская музыка? Слушают сами по тихому?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ashabad Час назад
Нет ничего глупее и вреднее и страшнее для нации, чем национализм. Он убивает в человеке всё человеческое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
nobody® Час назад
как они поняли, что там за слова?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

129680



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российский игрок клуба "Филадельфия" Проворов отказался надевать форму в поддержку ЛГБТ
Российский игрок клуба "Филадельфия" Проворов отказался надевать форму в поддержку ЛГБТ
Своими руками: 30 необычных поделок обычных людей
Своими руками: 30 необычных поделок обычных людей
Набирающие популярность в сообществах
Метро в шаговой доступности⁠⁠
Метро в шаговой доступности⁠⁠
«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР
«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный выбор

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#дтп#забавно#аварии#знаменитости#Прошлое#Ynews#роль
#Юмор#история#подборка#люди#кино#авто аварии#картинки#Фотографии#сво#новости
#Прикол#животные#интересное#позитив#в мире#автомобили#Приколы#автомир#фильм#США
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще "Ты русский, рот закрой!": казашка не заплатила за проезд и устроила скандал из-за замечания водителя автобуса "Ты русский, рот закрой!": казашка не заплатила за проезд и устроила скандал из-за замечания... Кореец играет известные песни на калькуляторах Кореец играет известные песни на калькуляторах Советник ОП Украины Арестович подал в отставку Советник ОП Украины Арестович подал в отставку Кричала бессмыслицу и опозорила мужа: Бритни Спирс учинила скандал в ресторане Кричала бессмыслицу и опозорила мужа: Бритни Спирс учинила скандал в ресторане Единоросса лишат партбилета за хвастовство в соцсетях Единоросса лишат партбилета за хвастовство в соцсетях

На что жалуетесь?

Вернуться