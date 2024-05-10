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На крыше многоэтажки в Москве устроили платный показ праздничного салюта и жильцы обратились в полицию

На крыше многоэтажки в Москве устроили платный показ праздничного салюта и жильцы обратились в полицию

Автор:
10 мая 2024 18:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Жилищник   Москва   воробьевы горы   салют   фейерверк   
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Жители дома говорят, что это устроили коммунальщики.

Жильцы дома на улице Косыгина жалуются на непрошенных гостей. С крыши этого здания открывается прекрасный вид на Воробьёвы горы и Лужники, откуда часто запускают салют в честь праздников.

Люди утверждают, что к ним на крышу регулярно приходят незнакомцы и любуются красочными фейерверками. Якобы это организует ГБУ «Жилищник».

Есть множество объявлений о том, что можно, когда хочешь, заказать экскурсию в индивидуальном порядке в том числе. Но на праздники толпами приходят.

У сопровождающих почему-то есть ключи от двери на чердак.

Они апеллируют к тому, что ключ дал «Жилищник» и как бы всё согласовано. Назвали фамилию начальника участка - Кравченко. Не знаю, есть ли такой, допускаю, что первую попавшуюся фамилию назвали.

Сказали, что такое дозволение от «Жилищника» стоит 15 тысяч рублей, а с каждого за вход на крышу берут тысячу.

Жильцы недовольны тем, что кто угодно может шататься по их дому. Они обратились в полицию.

Но это уже не первый раз, у нас и до этого вызывали другие неравнодушные, но ничем это не завершилось.

Комментариев от МВД пока не было.

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Метки: Видео   Жилищник   Москва   воробьевы горы   салют   фейерверк   
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4  комментария
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zlopisec 2 часа назад
Форменное безобразие, а кокой номер дома? Друг интересуется....
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