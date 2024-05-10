На крыше многоэтажки в Москве устроили платный показ праздничного салюта и жильцы обратились в полицию

Жители дома говорят, что это устроили коммунальщики.
Жильцы дома на улице Косыгина жалуются на непрошенных гостей. С крыши этого здания открывается прекрасный вид на Воробьёвы горы и Лужники, откуда часто запускают салют в честь праздников.
Люди утверждают, что к ним на крышу регулярно приходят незнакомцы и любуются красочными фейерверками. Якобы это организует ГБУ «Жилищник».
Есть множество объявлений о том, что можно, когда хочешь, заказать экскурсию в индивидуальном порядке в том числе. Но на праздники толпами приходят.
У сопровождающих почему-то есть ключи от двери на чердак.
Они апеллируют к тому, что ключ дал «Жилищник» и как бы всё согласовано. Назвали фамилию начальника участка - Кравченко. Не знаю, есть ли такой, допускаю, что первую попавшуюся фамилию назвали.
Сказали, что такое дозволение от «Жилищника» стоит 15 тысяч рублей, а с каждого за вход на крышу берут тысячу.
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Жильцы недовольны тем, что кто угодно может шататься по их дому. Они обратились в полицию.
Но это уже не первый раз, у нас и до этого вызывали другие неравнодушные, но ничем это не завершилось.
Комментариев от МВД пока не было.
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