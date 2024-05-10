15 интересных фактов о мультфильмах про дядю Фёдора

Как создавались культовые мультфильмы, почему персонажи отличаются от серии к серии, с кого была срисована мама дяди Федора, почему мальчика называют дядей, и многое другое.

1. Как мы все прекрасно знаем, мультфильм "Трое из Простоквашино" был снят по книге Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот" (1974). Но далеко не все знают, как вообще появились эта книга.

Когда-то давно Эдуард Успенский работал библиотекарем в детском лагере. Книжный фонд там был не очень большой, поэтому детские книжки быстро закончились и читать детишкам было больше нечего.