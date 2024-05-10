15 интересных фактов о мультфильмах про дядю Фёдора

Несколько интересных фактов о мультфильме "Трое из Простоквашино", а также о двух его продолжениях "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино".
Как создавались культовые мультфильмы, почему персонажи отличаются от серии к серии, с кого была срисована мама дяди Федора, почему мальчика называют дядей, и многое другое.
1. Как мы все прекрасно знаем, мультфильм "Трое из Простоквашино" был снят по книге Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот" (1974). Но далеко не все знают, как вообще появились эта книга.
Когда-то давно Эдуард Успенский работал библиотекарем в детском лагере. Книжный фонд там был не очень большой, поэтому детские книжки быстро закончились и читать детишкам было больше нечего.
Тогда Успенский решил сам писать рассказы для детей, чтобы читать их детишкам. В одном из таких рассказов и появился лесничий, которого звали дядя Федор. Но все таки Успенский решил, что для детей лучше писать рассказы про их ровесника, из-за чего он полностью изменил сюжет и самого персонажа, сделав его мальчишкой. А вот имя дядя Федор он решил оставить. Ну а в книге он решил объяснить прозвище мальчика тем, что тот был очень серьезным и самостоятельным.
2. Кстати, еще до того как вышел мультфильм "Трое из Простоквашино", студия "Экран" выпустила в 1975 году серию мультфильмов "Дядя Федор, пес и кот", где также описывались события книги. Но большинству зрителей мультфильм не понравился и популярности он не обрел. Одной из причин стала весьма грубая рисовка и скучная подача материала.
Автору поста мультфильм совсем не понравился, а образ Печкина даже немного пугал в детстве. Вы только гляньте на этого персонажа. Ну прям местный забулдыга.
3. Ну а чуть позже экранизацией книги заинтересовался режиссер и мультипликатор Владимир Попов. Именно с его подачи на студии "Союзмультфильм" закипела работа по созданию мультфильма "Трое из Простоквашино".
4. Работу над созданием образов персонажей поручили художникам Левону Хачатряну и Николаю Ерыкалову. Хачтарян занимался созданием образов людей (мама, папа, дядя Федор и Печкин), а Ерыкалов создавал образы животных.
Оба этих художника уже работали вместе над созданием мультфильма "Бобик в гостях у Барбоса", который также режиссировал Владимир Попов. Именно поэтому многие замечают такое сильно сходство между собаками из этих двух мультфильмов.
5. Самого дядю Федора озвучила известная актриса Мария Виноградова. Роль Шарика досталась Льву Дурову, а над голосом Матроскина работал Олег Табаков. Ну и конечно же нельзя забывать про почтальона Печкина, который говорит голосом Бориса Новикова.
6. Прототипом кота Матроскина стал друг самого Эдуарда Успенского - Анатолий Тараскин, работавший редактором в киножурнале "Фитиль". Он был таким же хозяйственным и деятельным. Причем, изначально кот получил фамилию Тараскин в честь друга писателя.
Но когда Анатолий Тараскин об этом узнал, он попросил друга изменить фамилию кота, и тот поменял ее на Матроскина. Правда, когда мультфильм обрел бешеную популярность, а Матроскин стал любимым героем детишек, Тараскин пожалел о том, что отговорил Успенского дать коту его фамилию.
Ну а на озвучку кота в мультфильме пригласили известного актера Олега Табакова, который сам и придумал манеру речи для своего персонажа. Как признавался актер, манеру речи для кота он позаимствовал у своего сына Антона, а хозяйственный кот стал его любимым мультипликационным персонажем.
Примечательно, что спустя много лет Антон Табаков озвучил кота Матроскина для нового мультсериала "Простоквашино" (2018 - н.в.).
7. По признанию художника Левона Хачатряна, образ мамы дяди Фёдора был частично срисован с его жены - Ларисы Мясниковой. Даже очки у героини были такие же круглые. Правда, режиссер Владимир Попов решил, что очки лучше заменить на квадратные.
8. Многие заметили (особенно после видео блогера Сыендука), что почтальон Печкин очень похож на бандита Курочкина из мультфильма "Приключения Васи Куролесова". Такой же плащ, такой же нос, тот же голос (озвучка Бориса Новикова) и фигура. Даже усы поддельные, о которых говорил Печкин, имеются.
Но это конечно же очень легко объяснить. Над мультфильмом "Приключения Васи Куролесова" работал тот же режиссер и те же художники, что и над мультфильмами про Простоквашино.
9. От серии к серии образы героев то и дело менялись. Взять хотя бы того же Матроскина, который стал гораздо упитаннее.
Но самым большим изменениям подвергся сам дядя Фёдор. От части к части мальчик сильно изменился, и связано это было не только с тем, что мальчик подрос, но и с изменениям в составе художников-постановщиков. На смену Николаю Ерыкалову пришел Аркадий Шер, и у них с Левоном Хачатряном возникли некоторые разногласия в стиле рисования.
Из-за этого Левон Хачатрян уйдет из мультфильма, а над мультфильмом "Зима в Простоквашино" вместо него будет работать уже другой художник - Александр Винокуров.
По этой же причине большим изменениям подверглась мама Дяди Федора. Многие особенно заметили заметные изменения форм ее груди от части к части.
10. Художники и режиссер никак не могли прийти к общему мнению по поводу галчонка. В итоге, каждый кто входил в комнату рисовал свой вариант птички. Таким образом, что-то было взято от каждого рисунка. Таким образом общими усилиями и была создана маленькая птичка.
11. В серии "Зима в Простоквашино" кот Матроскин должен был произнести следующую фразу:
"На дворе социализм, а у нас одна пара валенок на двоих. Как при гнилом царизме".
Но людям сверху такая формулировка не понравилась, и они велели данную реплику убрать или изменить. В итоге "Социализм" заменили на "XX век", а "Гнилой царизм" на "Царя Гороха".
Фраза "Мясо лучше в магазине покупать...Там костей больше" из уст Шарика в мультфильме "Трое из Простоквашино" также вызвала вопросы у худсовета, но тем не менее ее решили оставить.
12. "Зима в Простоквашино" была создана не на основе рассказа Эдуарда Успенского. До появления данной серии книги про зиму в Простоквашино не было. Эдуард Успенский написал сценарий специально для мультфильма, а в 1997 году выпустил книгу, за основу которого был взят сюжет данной серии.
13. Многие думали, что Валентина Талызина, которая озвучивала маму дяди Федора, исполняла песню "Кабы не было зимы" в третьей серии. Но на самом деле за маму дяди Фёдора пела Валентина Толкунова.
Хотя, многие напротив думали, что Валентина Толкунова не только исполнила песню, но и озвучила маму дяди Федора.
14. В мультфильме "Каникулы в Простоквашино" ненадолго появляется еще один персонаж - бобер. В титрах не было указано, кто озвучивает бобра, а между тем свой голос строителю плотин подарил сам Георгий Вицин.
15. В 2010 году студия "Седьмая радуга" выпустила мультфильм "Весна в Простоквашино", сценарий для которого написал сам Эдуард Успенский. Правда, стиль рисовки выглядел весьма дешево (будто для реклaмного ролика), да сам мультфильм не зашел аудитории. Зато здесь появился тот самый трактор Митя, который был в книгах, но который не появился в классической трилогии.
16. В 2018 году студия "Союзмультфильм" выпустила новый мультсериал "Простоквашино", который является прямым продолжением оригинальной трилогии, но действия которого перенесены в современность (блогеры, ноутбуки, навигаторы и т.д.).
Сам же мультфильм был снят без одобрения Эдуарда Успенского, который резко высказался в сторону нового мультфильма. Сами же зрители разделились на два лагеря. Одним мультфильм понравился, а другие посчитали, что над их детством просто поиздевались.
Одной из главных претензий к мультфильму стало появление сестры дяди Федора по имени Вера Павловна. Причем, претензии были не к самому ребенку, а к ее отчеству, ведь по оригинальной книге папу дяди Фёдора зовут Дмитрий.
Источник:
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Причем в лагере тех, кому мультфильм понравился, были те, кто снимал и, особенно!, финансировал данное непотребство, а во втором лагере - вся остальная нормальная страна, понимающая, что мультфильм и халтура - вещи несоединимые. )))
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Вот же блин! А я думал, что Алиса Вокс из Ленинграда исполнила. А здорово у неё получилось)