" Маремьяна, не страмись! Лезь в дудку!": советский мультфильм, который разобрали на цитаты

Шергин был фольклорист и писатель, известный своими поморскими сказаниями, значительная часть которых передавалась им на поморском диалекте, которому впоследствии даже дали название "шергинский язык".

Судьба мультфильма была непроста (честно говоря, я уже сбилась со счета, сколько раз писала подобные фразы о советских фильмах и мультфильмах). Первый вариант сценария показался комиссии из Госкино чересчур народным как раз из-за поморского диалекта, на котором говорят герои. Носырев спорить не стал, переписал текст, удалив из него все диалектизмы. В таком виде сценарий получил одобрение Комитета, денег на съемку дали. Однако на этапе озвучки Носырев раздал актерам первоначальный вариант текста, и в итоге "шергинский язык" в фильм все-таки попал. И надо сказать, что это было просто в яблочко - именно этот своеобразный говор придал изюминку довольно непритязательной сказке и сделал ее шедевром.