" Маремьяна, не страмись! Лезь в дудку!": советский мультфильм, который разобрали на цитаты

Этот мультфильм - "Волшебное кольцо" - по праву можно считать шедевром советской мультипликации. Снял его в 1979 году режиссер Леонид Носырев, снявший такие всенародно любимые мультфильмы как "Рыжий, рыжий, конопатый", "Антошка", "Два веселых гуся", "Вершки и корешки".
В основе сценария лежит сказка Бориса Шергина "Ванька-доброй". На самом деле Шергин в 1936 году только литературно обработал народную сказку "Ванька-доброй", которую в 1920 году записала во время фольклорной экспедиции Ольга Эрастовна Озаровская. "Ванька доброй" в свою очередь появилась в русском фольклоре относительно недавно - в период Отечественной войны 1812 года - и сама является не оригинальной сказкой, а вариацией сказки "Волшебное кольцо", главного героя которой зовут Мартынко, однако не стоит путать его с Мартынко из одноименного мультфильма (Обожруся и помру молодой!)
Шергин был фольклорист и писатель, известный своими поморскими сказаниями, значительная часть которых передавалась им на поморском диалекте, которому впоследствии даже дали название "шергинский язык".
Судьба мультфильма была непроста (честно говоря, я уже сбилась со счета, сколько раз писала подобные фразы о советских фильмах и мультфильмах). Первый вариант сценария показался комиссии из Госкино чересчур народным как раз из-за поморского диалекта, на котором говорят герои. Носырев спорить не стал, переписал текст, удалив из него все диалектизмы. В таком виде сценарий получил одобрение Комитета, денег на съемку дали. Однако на этапе озвучки Носырев раздал актерам первоначальный вариант текста, и в итоге "шергинский язык" в фильм все-таки попал. И надо сказать, что это было просто в яблочко - именно этот своеобразный говор придал изюминку довольно непритязательной сказке и сделал ее шедевром.
Фразы из фильма мгновенно ушли в народ:
- Мужичок, вы почто опять животину тираните?
- Да не полезу я в эту страсть! Да шо я, одичала, што ли?
- Маремьяна, не страмись, не страмись перед державами! Лезь в дудку!
- Ваня! Я ваша навеки!
- Жалко мне, Маха, пинжака с карманами. Ванька в ём такой красивый!
- Фи, папа́! Ну, какой у вас дурной скус! Это ж Ванька из слободки горло дерёт!
- О! Заслушалси, старый пень! Напушшал дыму с кровопивцами!
- Маман! Намёки излишни!
- Мост! Хрустанай! Анжинерной системы!
А теперь интересненькое. Дело в том, что Шергин, записывая сказку, внес в нее некоторые изменения в соответствии, так сказать, с духом времени. Например, змейка, которую спас Ваня, у Шергина была не "змеиного царя дочерь", а... внимание... Американкой! Которую чудо-доктора на спор на миллион рублей превратили в змею. Она должна была год прожить в змеином облике и в обговоренный час вернуться "на ейну квартеру", да только мужик тот ее схватил и чуть не убил. Ваня нанимает извозчика и доставляет змею "на квартеру", где "американски граждане стоят и часы в руках держат. Скарапею увидали, дали знать в клиник. Наехали костоправы, коневалы, бабки-тертухи — одночасно из змеи даму сделали". В благодарность за помощь американка и дает ему волшебное кольцо. В оригинальной же сказке "Волшебное кольцо" змея вообще не фигурирует, а колечко Мартынко снимает с руки умершей царевны. Такие вот чудеса.
Замечательные образы в этом мультфильме. Что Вана с евонной маман, что царь с царицей и дочерями - одинаковые темные деревенские граждане, отличающиеся только уровнем благосостояния. Царь-Ампиратор собственноручно паяет прохудившуюся корону, царица ставит квашню. Кстати говоря, царевна Ульянка удивительно похожа лицом на Татьяну Васильеву, которая ее озвучивала:
Мультфильм получился интересней обоих первоисточников. А уж как Ванька с Машкой да Жужей распевают "Из-за острова на стрежень" - вообще взрыв мозга.
Источник:
Источник:
- Почему козодоя называют козодоем?
- Носят шляпу из рыбы и топят лодки: 3 способа, которыми косатки проявляют свой интеллект
- Мультфильм, в котором спряталось много интересного
- Древний город первых небоскребов, который построили в пустыне
- Французский механический траншеекопатель Первой мировой
"1983 год. Лето. Жара. В прокалённой солнцем "хрущёвке" так душно, что окна открыты день и ночь. Мне, молодому отцу, поручено уложить наше капризное чадо спать. Но чадо упорно не засыпает, внимательно прислушиваясь к громкой какофонии детских криков, визгов и смеха со двора. Проходит полчаса. Безрезультатно. Бесконечный футбольный дворовый матч "ихние" против "наших" ещё в самом разгаре. Что делать? И тут меня осеняет! Беру свой двести третий "маячок", ставлю неприметно одну колонку на подоконник и включаю аудиозапись "Волшебного кольца". О, чудо! Уже через пару минут двор пуст - дети разбежались по домам смотреть любимый мультик. Обман, конечно, действует недолго, но этого времени вполне хватает, чтобы ребёнок отправился в царство Морфея"...
В.Сиплый "Былое и шконки", т.14 гл.56
Юрий Волынцев Иван
Клара Румянова собака Жужа
Анна Каменкова змея Скарапея
Борис Новиков мужичок / человечки-опята, привязанные к кольцу
Анатолий Баранцев царь
Татьяна Васильева царевна Ульянка.