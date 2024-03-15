Электрический грузовик, который делали в СССР

Сегодня, когда электромобили стали вполне осязаемой реальностью, даже не верится, что первые изыскания в этой области начались в невероятно далеком 1974 году. Именно тогда на предприятии ВАЗ были сформулированы первые идеи и сделаны первые наброски будущих электрокаров. Спустя пять лет были готовы первые модели, направление поисков стало более определенным, чуть даже опередив директивы XXVI съезда партии, который состоялся в 1981 году и принял решение о необходимости создания и производства электрических грузовиков.

Дизайнеры выходят на передний план

То, что за бесшумными, экологически безопасными, компактными электрическими грузовиками — будущее, было очевидно уже в конце 70-х гг. И предприятие ВАЗ было первым в стране, где появилось конструкторское бюро при специализированном отделе электромобилей. что интересно — едва ли не впервые за всю историю существования завода руководство таким ответственным и перспективным отделом было поручено не конструктору, а дизайнеру, Александру Селину.

Необходимость в юрком, компактном городском грузовичке к тому времени стала уже серьезной потребностью многих служб: почта, аптеки, розничная торговля, сервис общественного питания, доставка товаров и пр. Решить эту задачу было бы несложно, если бы она не осложнялась широтой замаха — предприятие хотело представить не просто современную модель грузовика, а электрическую модель, которая уже требовала совершенно иную конструкцию и другие технологии изготовления.

Именно по этой причине предприятие пошло на новый для себя эксперимент: дизайнерам поручили разработать все циклы компоновки кабин, кузова, узлов управления, оснастки и даже — разработку технической документации. На базе этих разработок были собраны опытные образцы, а чуть позже — базовые модели электромобилей и их модификации, которые получили трогательное название "Пони".