Магнитная вода для советских дачных участков

В деле увеличения урожая не обходилось и без "модных" устройств, в могущество которых дачники верили безоговорочно. Так, например, еще в середине 60-х гг. Институт биологически активных веществ Дальневосточного филиала СО АН СССР проводил цикл опытов по обработке с/х растений омагниченной водой.

Опубликованные результаты были впечатляющими: урожайность повысилась в два раза, снизилась необходимость в подкормке удобрениями, увеличился срок хранения плодов, ну и ряд других преимуществ, отмеченных на экспериментальном участке.

Конечно же, промышленное и "любительское" садоводство - это совершенно разные вещи, но, когда информация о чудодейственном влиянии магнита на воду для полива растений распространилась далеко за пределы научных кругов, заинтересованные дачники начали придумывать схемы "омагничивания воды", пригодные и для частных нужд, в рамках одной "фазенды".

В этом вопросе советская легкая промышленность пошла им навстречу: уже в 1983 году одно ленинградское предприятие разработало и запустило в массовое производство устройство под незамысловатым названием СО-2 (следующая его версия выходила под индексом СО-3).