Магнитная вода для советских дачных участков

В 80-е годы, когда предприятия щедро раздавали своим сотрудникам земельные наделы, иметь если не полноценную дачу, то хотя бы "фазенду" в 6 соток, отведенную под грядки, было хорошим тоном. Не самая легкая работа, под которую отводились выходные дни и летние отпуска, компенсировалась бодрым "зато зимой будем свое есть, витаминчики натуральные, без пестицидов!"
Недостаток агротехнических знаний устранялся с помощью тематических статей в массовой периодике того времени и опыта соседей по участку. Цель у всех была одна - защитить драгоценные посадки от всяческих неурядиц и по осени собрать настолько щедрый урожай, чтобы его - в виде заморозок и консервации хватило бы до следующего сезона.
В деле увеличения урожая не обходилось и без "модных" устройств, в могущество которых дачники верили безоговорочно. Так, например, еще в середине 60-х гг. Институт биологически активных веществ Дальневосточного филиала СО АН СССР проводил цикл опытов по обработке с/х растений омагниченной водой.
Опубликованные результаты были впечатляющими: урожайность повысилась в два раза, снизилась необходимость в подкормке удобрениями, увеличился срок хранения плодов, ну и ряд других преимуществ, отмеченных на экспериментальном участке.
Конечно же, промышленное и "любительское" садоводство - это совершенно разные вещи, но, когда информация о чудодейственном влиянии магнита на воду для полива растений распространилась далеко за пределы научных кругов, заинтересованные дачники начали придумывать схемы "омагничивания воды", пригодные и для частных нужд, в рамках одной "фазенды".
В этом вопросе советская легкая промышленность пошла им навстречу: уже в 1983 году одно ленинградское предприятие разработало и запустило в массовое производство устройство под незамысловатым названием СО-2 (следующая его версия выходила под индексом СО-3).
"Устройство для магнитной обработки воды" - так называлась эта штука, которая весила 400 грамм, имела размеры 8×11 см и стоила 3 руб. 70 коп. Два штуцера предназначались для садовых шлангов - через один поступала простая вода, из второго - выливалась уже омагниченная.
Производитель утверждал, что вода, прошедшая через это устройство, ускоряет всхожесть семян, стимулирует рост растений, помогает корневой системе лучше усваивать те полезные вещества, которые содержатся в почве, а систематическое использование этой воды повышает урожайность.
Интересно и то, что для бытовых нужд это устройство тоже могло быть полезным - в рекламной статье, которая анонсировала выпуск СО-2, говорилось, что омагниченную воду можно использовать для удаления накипи в чайниках и системах охлаждения двигателей автомобилей. Правда, в памятке, которой комплектовалось устройство, упоминаний об этом дополнительном преимуществе уже не было, но зато говорилось, что магнитная вода повышает прочность бетонного раствора.
Также отдельным пунктом было отмечено, что от Минздрава СССР не было получено разрешение на использование омагниченной воды в пищевых целях, поэтому рекомендуется применять его лишь таким образом, как указано в памятке. И кто бы мог подумать, что пройдет совсем немного времени, и в начале 90-х мы увидим рекламу магнитных воронок, которые предназначались уже для питьевой воды...
Помните такие магнитные устройства для растений? Приходилось ими пользоваться и были ли какие-нибудь результаты?
Источник:
- Гаджеты, которые существовали в СССР
- Зачем в СССР строили именно 9 этажей
- Как СССР раз и навсегда отучили пиратов нападать на советские корабли
- Свистулька: шумная игрушка из советского детства
- 14 самых необычных советских автомобилей, которые доказывают, что автопром в СССР был не так уж и прост
В частности - Устройства для омагничивания воды ставят на водоподготовке для паровых котлов. Применяется для снижения солевых отложений на стенках труб.
в СНиП II-35-76 есть такое -