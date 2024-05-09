«Раз-раз-раз, это хардбас»: журналист московского телеканала прочитала рэп во время трансляции Парада Победы

Вышел небольшой конфуз, но девушка не виновата.
Корреспондент телеканала «Москва 24» Ксения Поликарпова зачитала рэп в прямом эфире. Дело было во время прямого включения: в студии транслировали проезд военной техники и рассказывали про акцию «Бессмертный полк». Тут в эфир ворвалась Ксения:
Раз-раз-раз, все в спортивках Адидас. И на Найках пацаны, слушают хардбас басы.
Источник:
Её коллеги не растерялись и невозмутимо продолжили эфир. Позже, глава телеканала Игорь Шестаков сказал, что это обычная техническая накладка. Естественно, девушку никто отчитывать не будет.
Техническая абсолютно накладка. У нас просто звукорежиссёр её вывел раньше времени. Она речёвки читала для артикуляции. Звукорежиссёра поругали, конечно. Но это же параллельно несколько включений. Ну, где-то ошиблись, что такого?
Сегодня Парад Победы был и в Екатеринбурге. Там девушка-курсантка Уральского юридического института МВД потеряла туфельку, но ей помогли сокурсницы.
Источник:
Мы подтверждаем, что это наши девочки шли. Дело в том, что у нас там брусчатка. Немцы там когда-то её выкладывали. И идти там очень тяжело, тем более на каблуках.
Молодец она, сработала очень грамотно: выскочила, быстренько переодела эту туфельку и встала в строй. Молодчина. Мы их ещё похвалим, конечно, когда пройдут праздники, - сообщили в ВУЗе.
Источник:
- Российскую рэпершу проверит полиция после скандального концерта в Москве
- В Москве матч любительской футбольной лиги закончился массовой потасовкой
- В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы переставить машину
- Футболистов любительского ФК "Хоса" задержали за потасовку на футбольном поле
- Москвичу прислали свиную голову в коробке