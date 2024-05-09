«Раз-раз-раз, это хардбас»: журналист московского телеканала прочитала рэп во время трансляции Парада Победы

Корреспондент телеканала «Москва 24» Ксения Поликарпова зачитала рэп в прямом эфире. Дело было во время прямого включения: в студии транслировали проезд военной техники и рассказывали про акцию «Бессмертный полк». Тут в эфир ворвалась Ксения:

Раз-раз-раз, все в спортивках Адидас. И на Найках пацаны, слушают хардбас басы.