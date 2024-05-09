FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8794 поста • 1066 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Раз-раз-раз, это хардбас»: журналист московского телеканала прочитала рэп во время трансляции Парада Победы

«Раз-раз-раз, это хардбас»: журналист московского телеканала прочитала рэп во время трансляции Парада Победы

Автор:
09 мая 2024 16:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Парад Победы   журналист   рэп   телеканал   
2067
1
2

Вышел небольшой конфуз, но девушка не виновата.

Корреспондент телеканала «Москва 24» Ксения Поликарпова зачитала рэп в прямом эфире. Дело было во время прямого включения: в студии транслировали проезд военной техники и рассказывали про акцию «Бессмертный полк». Тут в эфир ворвалась Ксения:

Раз-раз-раз, все в спортивках Адидас. И на Найках пацаны, слушают хардбас басы.

Её коллеги не растерялись и невозмутимо продолжили эфир. Позже, глава телеканала Игорь Шестаков сказал, что это обычная техническая накладка. Естественно, девушку никто отчитывать не будет.

Техническая абсолютно накладка. У нас просто звукорежиссёр её вывел раньше времени. Она речёвки читала для артикуляции. Звукорежиссёра поругали, конечно. Но это же параллельно несколько включений. Ну, где-то ошиблись, что такого?

Сегодня Парад Победы был и в Екатеринбурге. Там девушка-курсантка Уральского юридического института МВД потеряла туфельку, но ей помогли сокурсницы.

Мы подтверждаем, что это наши девочки шли. Дело в том, что у нас там брусчатка. Немцы там когда-то её выкладывали. И идти там очень тяжело, тем более на каблуках.

Молодец она, сработала очень грамотно: выскочила, быстренько переодела эту туфельку и встала в строй. Молодчина. Мы их ещё похвалим, конечно, когда пройдут праздники, - сообщили в ВУЗе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Москва   Парад Победы   журналист   рэп   телеканал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Александр 2 часа назад
Да какой рэп? Обычная скороговорка для разминки. Это хорошо ещё, что цензурная. Все мы люди и все можем ошибиться. Звукарь ошибся - ну обнять и простить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
grigorenko vladislav 41 минуту назад
Девушка, потерявшая туфельку - она лучшая в мире Золушка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
679
ivandike 42 минуты назад
Далеко до"гол х.й штанга"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
evenSeven 55 минут назад
Бывает...
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
up2sun 58 минут назад
не успела потерять - как подруги сзади, уже подобрали - даже не успела приземлиться туфелька ! - в ролике невидно как кто-то наклонился чтоб поднять)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Доктор Час назад
Не ошибается тот кто ничего не делает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Trenzel2003 Час назад
Дикторы таким образом разрабатывают рот. Своего рода зарядка. Что бы уже во время эфира прочитать текст без запинки. Если кто и виноват в этой накладке, то звукорежиссер. замиксовал, пустив звук с микрофона дикторши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
Аврашалом Маркович Час назад
Молодец журналистка, а ведь могла в конце сказать "Кто не слышит - пид@рас"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Максим Т. 2 часа назад
Просто в очередной раз подтвердила - рэп это кал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2901 пост (2854 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

303060



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После драки в магазине жители Благодарного потребовали выселения из города всех цыган
После драки в магазине жители Благодарного потребовали выселения из города всех цыган
Жестокий розыгрыш Румянцевой, город без света и пьяный петух: как снимали «Королеву бензоколонки»
Жестокий розыгрыш Румянцевой, город без света и пьяный петух: как снимали «Королеву...
Набирающие популярность в сообществах
Когда море играет красками
Когда море играет красками
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 мая
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео)
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#факты#Россия#полиция#интересное#авто аварии#фильм#Автовсячина
#животные#в мире#автомобили#машина#Москва#ДТП#кошка#Разное#забавно#СУД
#Прикол#автомир#интересно#Юмор#кот#задержание#аварии#подборка#кино#медицина
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео) Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео) В Москве неизвестные обезглавили лошадь маршала Рокоссовского на горельефе "Парад Победы" В Москве неизвестные обезглавили лошадь маршала Рокоссовского на горельефе "Парад Победы" В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы переставить машину В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы переставить машину Парад Победы завершился на Красной площади в Москве Парад Победы завершился на Красной площади в Москве Москвичу прислали свиную голову в коробке Москвичу прислали свиную голову в коробке Охранник московского «Burger King» сломал палец дерзкому клиенту-рэперу Охранник московского «Burger King» сломал палец дерзкому клиенту-рэперу

На что жалуетесь?

Вернуться