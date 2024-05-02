Российскую рэпершу проверит полиция после скандального концерта в Москве

Артистка швыряла телефоны в поклонников и лежала на сцене.
29-летняя жительница Челябинска читает рэп под псевдонимом Hofmannita. Недавно у неё состоялся своеобразный концерт в Москве. Во время выступления, артистка что-то неразборчиво кричала, ложилась на сцену и швырялась телефонами поклонников.
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На репершу обратила внимание Екатерина Мизулина:
Судя по видео, исполнитель еле передвигалась и провела концерт в неадекватном состоянии. Никаких извинений от исполнителя не последовало, как и компенсации ребятам, чьи телефоны разбиты. Теперь, очевидно, вопросы возникнут не только у фанатов, но и у правоохранительных органов.
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А это уже совсем серьёзно - вероятно «развратные действия» (135 УК РФ). В комментариях в своём ТГ-канале исполнитель это даже не отрицает.
Обратимся в Следственный комитет.
Вчера исполнительница вышла на связь и заявила, что лечится от зависимости в рехабе.
Я компенсирую обязательно ущерб, который совершила на концерте. Простите.
Но с другими обвинениями она не согласна:
Я за традиционные отношения, когда со мной хотят фотографироваться и обниматься - я не могу отказать. Потому что я вас люблю. Но теперь я сделала выводы, буду осторожнее. Потому что много людей, которые хотят мне навредить.
В прошлом году Ховманита была на встрече с Мизулиной. Там она пообещала удалить из сети некоторые треки и сменить имидж. Про рехаб тогда ничего не говорила, получилось как-то само собой.
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Хотя бы не совокуплялась, уже хорошо.
Если б не ходили и не платили за это "чудо"
то ее место на панели а не на сцене
Вопрос к тем, кто является её фанатами, прости Господи!