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Российскую рэпершу проверит полиция после скандального концерта в Москве

Российскую рэпершу проверит полиция после скандального концерта в Москве

Автор:
02 мая 2024 16:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Hofmannita   Видео   Екатерина Мизулина   Концерт   полиция   проверка   рэп   
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Артистка швыряла телефоны в поклонников и лежала на сцене.

29-летняя жительница Челябинска читает рэп под псевдонимом Hofmannita. Недавно у неё состоялся своеобразный концерт в Москве. Во время выступления, артистка что-то неразборчиво кричала, ложилась на сцену и швырялась телефонами поклонников.

На репершу обратила внимание Екатерина Мизулина:

Судя по видео, исполнитель еле передвигалась и провела концерт в неадекватном состоянии. Никаких извинений от исполнителя не последовало, как и компенсации ребятам, чьи телефоны разбиты. Теперь, очевидно, вопросы возникнут не только у фанатов, но и у правоохранительных органов.

И прокомментировала один из постов Хофманиты:

А это уже совсем серьёзно - вероятно «развратные действия» (135 УК РФ). В комментариях в своём ТГ-канале исполнитель это даже не отрицает.

Обратимся в Следственный комитет.

Вчера исполнительница вышла на связь и заявила, что лечится от зависимости в рехабе.

Я компенсирую обязательно ущерб, который совершила на концерте. Простите.

Но с другими обвинениями она не согласна:

Я за традиционные отношения, когда со мной хотят фотографироваться и обниматься - я не могу отказать. Потому что я вас люблю. Но теперь я сделала выводы, буду осторожнее. Потому что много людей, которые хотят мне навредить.

В прошлом году Ховманита была на встрече с Мизулиной. Там она пообещала удалить из сети некоторые треки и сменить имидж. Про рехаб тогда ничего не говорила, получилось как-то само собой.

Источник:

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Метки: Hofmannita   Видео   Екатерина Мизулина   Концерт   полиция   проверка   рэп   
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11  комментариев
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20k
Bill 40 минут назад
Когда она по улице ходит - к ней мошки в рот не залетают?
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1k
Quantimus 2 минуты назад
>>и лежала на сцене<<
Хотя бы не совокуплялась, уже хорошо.
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7k
Евгений Д 9 минут назад
Такая эстрада- хуже мусорного ведра
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1k
Тимур 9 минут назад
Только что узнал, что такая рэпершв есть. А ещё у неё откуда-то фанаты есть))
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7k
Евгений Д 10 минут назад
И кто ж на концерт к этому уеееее... ходит ??
Если б не ходили и не платили за это "чудо"
то ее место на панели а не на сцене
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573
Кристофер Робин 12 минут назад
А кто-то за деньги ходят на такие "концерты". Да, блин, что с ними не так?
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18k
ron Полчаса назад
чучело-мяучило © )))
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
С ней всё ясно.
Вопрос к тем, кто является её фанатами, прости Господи!
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2870 постов (2823 в горячем)

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