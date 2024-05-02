Российскую рэпершу проверит полиция после скандального концерта в Москве

Вчера исполнительница вышла на связь и заявила, что лечится от зависимости в рехабе.

Я компенсирую обязательно ущерб, который совершила на концерте. Простите.

Но с другими обвинениями она не согласна:

Я за традиционные отношения, когда со мной хотят фотографироваться и обниматься - я не могу отказать. Потому что я вас люблю. Но теперь я сделала выводы, буду осторожнее. Потому что много людей, которые хотят мне навредить.

В прошлом году Ховманита была на встрече с Мизулиной. Там она пообещала удалить из сети некоторые треки и сменить имидж. Про рехаб тогда ничего не говорила, получилось как-то само собой.