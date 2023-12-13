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В Москве неизвестные обезглавили лошадь маршала Рокоссовского на горельефе "Парад Победы"

В Москве неизвестные обезглавили лошадь маршала Рокоссовского на горельефе "Парад Победы"

Автор:
13 декабря 2023 13:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Красная площадь   Москва   Парад Победы   вандализм   горельеф   рокоссовский   
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Торжественное открытие горельефа состоялось несколько месяцев назад.

В центре столицы неизвестные спилили с горельефа "Парад Победы" голову коня по кличке Полюс, на котором восседал командующий парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Пропажу заметили сегодня утром, очевидно, вандалы орудовали ночью. Однако как им удалось незамеченными надругаться над расположенным на Красной площади объектом, остаётся загадкой. Как, впрочем, и непонятно, зачем они это сделали.

Столичный СК уже возбудил уголовное дело по по статье об уничтожении или повреждении воинских памятников (ст. 243.4 УК РФ). Подозреваемых уже ищут и, очевидно, скоро найдут благодаря камерам наблюдения. Им грозит до трёх лет лишения свободы.

Горельеф в память о Параде Победы, который прошёл 24 июня 1945 года, установили у входа в здание торгового центра "Охотный ряд". Торжественное открытие состоялось 3 сентября 2023 года и было приурочено ко Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.


Автором мемориального панно выступил народный художник России, член Ассамблеи народов Евразии скульптор Владимир Суровцев. Всего было изготовлено три идентичных горельефа. Два из них переданы в дар Воронежу и Самаре. В композиции изображены выдающиеся полководцы Советского Союза — принимающий парад Победы маршал Советского Союза Георгий Жуков, командующий парадом Победы маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.

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Метки: Видео   Красная площадь   Москва   Парад Победы   вандализм   горельеф   рокоссовский   
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14  комментариев
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610k
АРОН Час назад
Вот ТВАРИ!
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Alex 42 минуты назад
Сжечь ублюдков!
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... 49 минут назад
А можно после задержания им тоже голову повернуть до щелчка?!
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183
ruslan d 54 минуты назад
Интересно почему именно лошадь , и главное зачем ?
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183
ruslan d iskra Полчаса назад
Да хз, что там с этой головы ?
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iskra ruslan d 19 минут назад
Да я х\з, сколько там металла. Для кого-то и 100 рублей на халяву - неплохо.
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ruslan d iskra 17 минут назад
Ну за это присесть ?
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iskra ruslan d 13 минут назад
Народ разный есть. Наркоманы,алкаши,малолетки. Малолеткам вообще всё пофиг - знают ,что им ничего нельзя сделать.
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Илья Час назад
За это тоже нужно обезглавить виновного
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