В Москве неизвестные обезглавили лошадь маршала Рокоссовского на горельефе "Парад Победы"

Горельеф в память о Параде Победы, который прошёл 24 июня 1945 года, установили у входа в здание торгового центра "Охотный ряд". Торжественное открытие состоялось 3 сентября 2023 года и было приурочено ко Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Автором мемориального панно выступил народный художник России, член Ассамблеи народов Евразии скульптор Владимир Суровцев. Всего было изготовлено три идентичных горельефа. Два из них переданы в дар Воронежу и Самаре. В композиции изображены выдающиеся полководцы Советского Союза — принимающий парад Победы маршал Советского Союза Георгий Жуков, командующий парадом Победы маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.