В Москве на Красной площади прошёл парад Победы

В нём приняли участие более 9 тыс. человек и 75 единиц военной техники, а также авиация.
Сегодня в Москве холодно:в сего +1 °С и идёт снег. Но парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной состоялся. Он был камерный, красивый и торжественный.
Военнослужащие почётного караула выносят на Красную площадь флаг России и Знамя Победы.
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Министр обороны Шойгу заслушивает доклад о готовности войск к параду.
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С приветственной речью выступил президент РФ В.Путин.
Главное из его выступления:
- Россия отвергает претензии любого государства на его исключительную роль в победе над фашизмом;
- Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает колониальной политике
- Россия будет делать всё возможное, чтобы не допустить глобального столкновения, однако никому не позволит угрожать. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности
- Сегодня склоняем головы перед всеми, чью жизнь отняла Великая Отечественная Война.
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В параде Победы приняли участие около 9000 военнослужащих. Среди них курсанты военных училищ, бойцы СВО , служащие российской армии.
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Парадный расчёт красавиц женщин возглавляет подполковник Мария Васильева. В составе расчета будущие специалисты, финработницы, переводчики и психологи.
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Расчет военнослужащих дивизии спецназначения. Командир дивизии — майор Николай Кузнецов
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После завершения пешей части парада на Красную площадь выехали расчёты техники
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Парад военной техники открыл легендарный Т-34.
В показе военной техники также принимали участие ракетные комплексы «Искандер-М» , российский стратегический ракетный комплекс «ЯРС» 54-й ракетной дивизии.
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Авиационная группа "Стрижи" пролетела над Москвой, окрасив небо в цвета триколора.
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Парад завершается под звуки марща "Прощание славянки".
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Без казусов не обошлось. Особо зоркие заметили, что кто-то из марширующих потерял обувь. Но это досадная оплошность никак не сказалась на общем строе.
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Парад приехали посмотреть президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы. Кстати, торжественное мероприятие на Красной площади можно было увидеть даже на Украине - его показали по кабельным каналам в некоторых городах страны. Наверное, без хакеров не обошлось, но не лишать же жителей соседнего государства впечатляющего зрелища?
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Именно Коммунистическая партия была организатором Победы.
И некорректно и неуважительно отгораживать Мавзолей от парада.
Напоминаю тем, кто будет говорить, что победил один народ.
Что это же народ под руководством Царя проиграл русско-японскую.
А затем еще и при участии буржуев - 1 ю Мировую.
Не знаю почему его прячут, но наверное если его оставить, то парад обычно принимался с него. Если весь мир увидит Путина, стоящего на мавзолее, охренеют все, и наши и не наши Пока может не время.