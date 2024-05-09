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В Москве на Красной площади прошёл парад Победы

В Москве на Красной площади прошёл парад Победы

Автор:
09 мая 2024 11:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   В.Путин   ВОВ   Видео   Красная площадь   Москва   Парад Победы   ветераны   
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В нём приняли участие более 9 тыс. человек и 75 единиц военной техники, а также авиация.



Сегодня в Москве холодно:в сего +1 °С и идёт снег. Но парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной состоялся. Он был камерный, красивый и торжественный.


Военнослужащие почётного караула выносят на Красную площадь флаг России и Знамя Победы.

Министр обороны Шойгу заслушивает доклад о готовности войск к параду.


С приветственной речью выступил президент РФ В.Путин.

Главное из его выступления:

  • Россия отвергает претензии любого государства на его исключительную роль в победе над фашизмом;
  • Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает колониальной политике
  • Россия будет делать всё возможное, чтобы не допустить глобального столкновения, однако никому не позволит угрожать. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности
  • Сегодня склоняем головы перед всеми, чью жизнь отняла Великая Отечественная Война.

В параде Победы приняли участие около 9000 военнослужащих. Среди них курсанты военных училищ, бойцы СВО , служащие российской армии.



Парадный расчёт красавиц женщин возглавляет подполковник Мария Васильева. В составе расчета будущие специалисты, финработницы, переводчики и психологи.

Расчет военнослужащих дивизии спецназначения. Командир дивизии — майор Николай Кузнецов



После завершения пешей части парада на Красную площадь выехали расчёты техники



Парад военной техники открыл легендарный Т-34.



В показе военной техники также принимали участие ракетные комплексы «Искандер-М» , российский стратегический ракетный комплекс «ЯРС» 54-й ракетной дивизии.



Авиационная группа "Стрижи" пролетела над Москвой, окрасив небо в цвета триколора.



Парад завершается под звуки марща "Прощание славянки".



Без казусов не обошлось. Особо зоркие заметили, что кто-то из марширующих потерял обувь. Но это досадная оплошность никак не сказалась на общем строе.



Парад приехали посмотреть президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы. Кстати, торжественное мероприятие на Красной площади можно было увидеть даже на Украине - его показали по кабельным каналам в некоторых городах страны. Наверное, без хакеров не обошлось, но не лишать же жителей соседнего государства впечатляющего зрелища?


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Метки: Ynews   В.Путин   ВОВ   Видео   Красная площадь   Москва   Парад Победы   ветераны   
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18  комментариев
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41k
albedo 2 часа назад
Я все понимаю, но считаю драпировку Мавзолея неприемлемой.
Именно Коммунистическая партия была организатором Победы.
И некорректно и неуважительно отгораживать Мавзолей от парада.

Напоминаю тем, кто будет говорить, что победил один народ.
Что это же народ под руководством Царя проиграл русско-японскую.
А затем еще и при участии буржуев - 1 ю Мировую.
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9k
Шамсуддин 14 минут назад
Танцует летчик Ферзилах Атлуханов Дагестанец Лезгин из села Векьелар Касумкентского района.Впоследствии Доктор исторических наук, Завкафедрой истории КПСС ДГУ им.Ленина
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560
Sinar Полчаса назад
Когда знамённая группа идёт, всегда мурашки по коже. Красота просто!
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3k
веселый просто Полчаса назад
Про хохлов - это старая запись
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3k
Вольдемар 58 минут назад
всегда нравится как ВДВ идут - Окуджава офигенную песню сочинил конечно, особенно в инструментальном исполнении "Мы за ценой не постоим"
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79k
Viktor Час назад
Россия - forever!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2068 постов (2057 в горячем)

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