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Разбудили полицейские: грабитель проник в дом, но заснул рядом с кондиционером

Разбудили полицейские: грабитель проник в дом, но заснул рядом с кондиционером

Автор:
04 июня 2024 09:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   грабитель   забавно   кондиционер   люди   полицейские   
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По данным полиции, мужчина был сильно пьян и заснул в гостиной после того, как нашел кондиционер и включил его.

Вор, проникший в дом в городе Лакхнау (Индия), чтобы ограбить его, заснул, включив кондиционер в гостиной. Мужчина был арестован после того, как полиция обнаружила его уютно спящим.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 июня. Сотрудники полиции арестовали мужчину, которого нашли мирно спящим на полу в доме, куда он пробрался с целью ограбления. По данным полиции, он был сильно пьян и заснул в доме после того, как нашел кондиционер и включил его.

Жилье принадлежит доктору Сунилу Пандею, который в момент инцидента находился в отъезде. Обнаружив, что дом пуст, мужчина проник внутрь, открыв передние ворота дома. Пройдя в гостиную, мужчина заметил кондиционер и включил его. Затем он удобно расположился на полу, положив голову на подушку, и вскоре уснул.

Обнаружив открытые ворота дома, соседи доктора Пандея позвонили ему. Однако, поскольку его в тот момент не было в городе, он сообщил об этом в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и обнаружили, что мужчина крепко спит с включенным кондиционером. На фотографии вора видно, что он держит в правой руке мобильный телефон.

Окружной прокурор Виджай Шанкар сказал, что мужчина вошел в дом с намерением украсть, но уснул.

"Он был сильно пьян, из-за чего уснул и не мог проснуться. Об этом сообщили соседи, после чего он был арестован", — сказал один из офицеров местным СМИ.

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Метки: в мире   грабитель   забавно   кондиционер   люди   полицейские   
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Terracotka
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