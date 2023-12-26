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"Вот для чего она в ноябре приезжала. Порешать. И порешала": СК РФ не стал возбуждать дело против Пугачевой и Галкина* по&nbsp;статье о&nbsp;фейках

"Вот для чего она в ноябре приезжала. Порешать. И порешала": СК РФ не стал возбуждать дело против Пугачевой и Галкина* по статье о фейках

Автор:
26 декабря 2023 12:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Алла Пугачева   СК РФ   знаменитости   иноагент Галкин   уголовное дело   шоу бизнес   
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Вердикт: " не было обнаружено оснований".

Иноагент Галкин* и его супруга неоднократно транслировали в эфир своё отношение к политической ситуации в мире. Многое из сказанного россияне восприняли в штыки. Собственно, и статус иноагента, который шоумен получил после особенно ярких выступлений, говорит сам за себя.


А сегодня стало известно, что проверка, проведённая СК в отношении АП и Галкина* показала, что оснований в возбуждении уголовного дела по статье о фейках о российской армии нет.


"По факту поступивших материалов из ГУ МВД по Москве о размещении в сети Аллой Пугачевой заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ проведена проверка по ч. 1. ст. 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и по ч. 1. ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно", - цитирует вердикт правоохранительных органов агентство ТАСС.

Какие именно материалы проверялись, не сообщается.



Адвокат Жорин, комментируя решение СК, заявил, что "все-таки, возбуждать дела в отношении Аллы Пугачевой — это слишком",назвав артистку "символом".


"Вот для чего она в Москву приезжала в ноябре. "Порешать". И порешала", - резюмирует Колясников Сергей, автор ТГ-канала ZERGULIO


* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Источник:

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Метки: Ynews   Алла Пугачева   СК РФ   знаменитости   иноагент Галкин   уголовное дело   шоу бизнес   
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62  комментария
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2k
Mikhail 2 часа назад
херли там решать, если фейков реально не было.
ее хейтили только либерота местная да небратья кастрюлеголовые.
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590
AlexWoyz 6 минут назад
кто ж её посадит?
она же памятник..
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750
MidMaster 19 минут назад
Израильские врачи никак не дают бабке помереть от старости
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8k
Николай 38 минут назад
Ну давайте, попробуйте приехать, услышать хотят что о них люди думают...
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8k
Ntvl 39 минут назад
Походу у этой старой п.из.ды даже в верховной власти всё подмазано! Тот же мелко плавающий Макаревич и пискнуть не может, а эта рассекает по России и ей пох.
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7k
Бу 40 минут назад
[мат] ипаные
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87k
Доктор Джонс 40 минут назад
Была когда-то символом, а стала символом говна...
Царица кагала...
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31k
Григорий Час назад
не удивлюсь, если бабуля внучка и от иноагентства откупит и на следующий голубой огонёк запишет
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12k
Том Сойер 2 часа назад
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12k
Том Сойер 2 часа назад
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1k
Веселый Пук 2 часа назад
Ей жить то немного осталось. Откинется вот и хочет чтобы на родине закопали.
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391k
Алексей 2 часа назад
п.и.д.а.р.ы.

что тут еще скажешь
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3k
Pioner76 2 часа назад
А чего вы хотели, если сам Песков ей почтение отдавал...
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29k
AzuveR 2 часа назад
"Адвокат Жорин, комментируя решение СК, заявил, что "все-таки, возбуждать дела в отношении Аллы Пугачевой это слишком",назвав артистку "символом". Символом чего мля ? Кормилицы вся СССР ?
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Вы, главное почаще об этом говне вспоминайте и говорите, им это только и нужно. Для них самое страшное, это забвение, пусть покоятся с миром.
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6k
Alex 3 часа назад
Гниды.
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2k
Илья 3 часа назад
Все равны перед законом но некоторые равнее. Интересно кто в Кремле крышует ведьму.
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28k
Lehoia 3 часа назад
Предвкушая слушать скулеж и вой квасных патриотов, пошел за попкорном.
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2k
Максим Макашев 3 часа назад
когда ждать эту б.л.я.д.с.к.у.ю. парочку на ТВ и концертных площадках? Билеты уже продают?
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25k
sssss3 3 часа назад
Вы хоть бабку правдиво рисуйте....переборщили уже
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7k
tamin 3 часа назад
Откупилась я думаю. Зря не нашли. А вот если возбудят новое дело будет прикольно
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