"Вот для чего она в ноябре приезжала. Порешать. И порешала": СК РФ не стал возбуждать дело против Пугачевой и Галкина* по статье о фейках

Вердикт: " не было обнаружено оснований".
Иноагент Галкин* и его супруга неоднократно транслировали в эфир своё отношение к политической ситуации в мире. Многое из сказанного россияне восприняли в штыки. Собственно, и статус иноагента, который шоумен получил после особенно ярких выступлений, говорит сам за себя.
А сегодня стало известно, что проверка, проведённая СК в отношении АП и Галкина* показала, что оснований в возбуждении уголовного дела по статье о фейках о российской армии нет.
"По факту поступивших материалов из ГУ МВД по Москве о размещении в сети Аллой Пугачевой заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ проведена проверка по ч. 1. ст. 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и по ч. 1. ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно", - цитирует вердикт правоохранительных органов агентство ТАСС.
Какие именно материалы проверялись, не сообщается.
Адвокат Жорин, комментируя решение СК, заявил, что "все-таки, возбуждать дела в отношении Аллы Пугачевой — это слишком",назвав артистку "символом".
"Вот для чего она в Москву приезжала в ноябре. "Порешать". И порешала", - резюмирует Колясников Сергей, автор ТГ-канала ZERGULIO
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Источник:
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ее хейтили только либерота местная да небратья кастрюлеголовые.
она же памятник..
Царица кагала...
что тут еще скажешь
- В чём?
- Дискридитирвает!
- Как?
- Понимать надо, как!
- Иметь своё мнение - это дискредитация?
- Чё, либераст, самый умный, что ли?