Полицейские задержали мужчину с гранатой возле детского сада в Южноуральске

Сегодня днём в Южноуральске Челябинской области сотрудники полиции задержали возле детского сада на улице Космонавтов мужчину, который угрожал взорвать гранату. По данным СМИ, изначально задержанный конфликтовал с другим жителем, возможно, ссора произошла из-за парковочного места. Местные жители устали слушать ругань и вызвали полицию.

Когда на место прибыли стражи порядка, бородатый "россиянин" начал кричать, что у него есть граната и угрожал её взорвать. Однако в руках у него ничего не было и правоохранители быстро скрутили дебошира и оставили лежать на земле. Тем не менее он не врал. Граната действительно была. Её нашли в при досмотре принадлежащего задержанному автомобиля.