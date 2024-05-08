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Полицейские задержали мужчину с гранатой возле детского сада в Южноуральске

Полицейские задержали мужчину с гранатой возле детского сада в Южноуральске

Автор:
08 мая 2024 19:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Челябинская область   Южноуральск   граната   задержание   конфликт   полиция   
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Граната оказалась боевой.

Сегодня днём в Южноуральске Челябинской области сотрудники полиции задержали возле детского сада на улице Космонавтов мужчину, который угрожал взорвать гранату. По данным СМИ, изначально задержанный конфликтовал с другим жителем, возможно, ссора произошла из-за парковочного места. Местные жители устали слушать ругань и вызвали полицию.


Когда на место прибыли стражи порядка, бородатый "россиянин" начал кричать, что у него есть граната и угрожал её взорвать. Однако в руках у него ничего не было и правоохранители быстро скрутили дебошира и оставили лежать на земле. Тем не менее он не врал. Граната действительно была. Её нашли в при досмотре принадлежащего задержанному автомобиля.

Сейчас полицейские выясняют, откуда у мужчины взялась боевая граната. В полицейском главке подробностей дела пока не сообщают.

Источник:

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Метки: Видео   Челябинская область   Южноуральск   граната   задержание   конфликт   полиция   
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13  комментариев
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1k
АртемШишков Час назад
Опять ставка на чёрное выигрывает!
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154
Vincent Phillip 9 минут назад
поди опять,как всегда басмач.
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31
олег 10 минут назад
Откуда эта гнида с гранатой?
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633
danieldewitte 10 минут назад
Как можно было мужчину с мастурбеком перепутать, у них же вообще ничего общего нет и даже внешне они не похожи.
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40k
russger 23 минуты назад
"Сейчас полицейские выясняют, откуда у мужчины взялась боевая граната"

Хоспади, что там выяснять? Лупанули по почкам "пару" раз и всё. Нашли кого жалеть.
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1k
alex Полчаса назад
полиция молодцы - ловко сработали
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16k
info-kozirev Полчаса назад
Очередной ишак с гор?
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2k
Сергей 44 минуты назад
Бороду обстричь, уши отрезать и отправить по месту рождения.
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2k
Сергей 45 минут назад
За гранату он должен выбирать 2 стула.)))))
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695
DuckTales 46 минут назад
Очередной воин Аллаха ?
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12k
Летучий Мыш 50 минут назад
Господи боже, народ ниче не боится. Даже пацан малолетний на всякий случай педали крутанул оттуда. Бабы какие то левые пооодхоодят, стоят.
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2k
Сергей 58 минут назад
А откуда бородатый то?? место рождения бородатого?
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9k
Alex Час назад
Так замочить надо было
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2076 постов (2081 в горячем)
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