Полицейские задержали мужчину с гранатой возле детского сада в Южноуральске

Граната оказалась боевой.
Сегодня днём в Южноуральске Челябинской области сотрудники полиции задержали возле детского сада на улице Космонавтов мужчину, который угрожал взорвать гранату. По данным СМИ, изначально задержанный конфликтовал с другим жителем, возможно, ссора произошла из-за парковочного места. Местные жители устали слушать ругань и вызвали полицию.
Когда на место прибыли стражи порядка, бородатый "россиянин" начал кричать, что у него есть граната и угрожал её взорвать. Однако в руках у него ничего не было и правоохранители быстро скрутили дебошира и оставили лежать на земле. Тем не менее он не врал. Граната действительно была. Её нашли в при досмотре принадлежащего задержанному автомобиля.
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Сейчас полицейские выясняют, откуда у мужчины взялась боевая граната. В полицейском главке подробностей дела пока не сообщают.
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Хоспади, что там выяснять? Лупанули по почкам "пару" раз и всё. Нашли кого жалеть.