«Пройти мимо страшно»: толпа цыган устроила массовую драку в краснодарской станице и местные жители потребовали наказать виновных

Станица Казанская Краснодарского края была исконно казачьей. Затем стало многонациональной, но там всё было тихо и спокойно. Как сообщают местные, потом туда стали массово приезжать цыгане.

Скупают хаты на госпособия, живут там по 50 человек, пройти мимо страшно, - рассказала местная жительница.

А недавно в сети появился ролик с массовой дракой. По словам очевидца: