«Пройти мимо страшно»: толпа цыган устроила массовую драку в краснодарской станице и местные жители потребовали наказать виновных

Также они жалуются на попрошайничество со стороны цыган, а глава станицы просит их «держать себя в руках».
Станица Казанская Краснодарского края была исконно казачьей. Затем стало многонациональной, но там всё было тихо и спокойно. Как сообщают местные, потом туда стали массово приезжать цыгане.
Скупают хаты на госпособия, живут там по 50 человек, пройти мимо страшно, - рассказала местная жительница.
А недавно в сети появился ролик с массовой дракой. По словам очевидца:
Насколько я знаю, цыган подрезал «Хёндай», у них началась словесная перепалка, и этот цыган разбил боковое стекло с водительской стороны. И то ли осколками стекла, то ли когда они уже вышли на улицу, задели беременную девочку по лицу. Ну и началось. Цыгане - целая куча, и армяне приехали на разборки. Драка, мордобой, тапки по всей Красной валялись.
Источник:
Источник:
Источник:
Местные от таких событий не в восторге, поэтому пришли с вопросами к глава населенного пункта Елене Шильк. Как сообщила чиновница, в станице проживают люди более 40 национальностей и попросила встревоженных жителей сохранять спокойствие.
Источник:
Теперь дело за МВД - комментариев от ведомства пока не было. Ну а ранее, и тоже в краснодарской станице, люди жаловались на «беспредел банды цыган». По их словам, он писали заявления в полицию, но без особого результата. Поэтому хотят обращаться к главе СК Александру Ивановичу Бастрыкину.
Источник:
- "Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается беспределом
- В Уфе толпа цыган избила мужчину, помешавшего им украсть телефон
- В Ставропольском крае толпа цыган избила мужчину, возмутившегося громкой музыкой
- «Убрала я сказала»: на Кубани чиновница запретила «фиксировать» себя на видео и накинулась на оператора с оскорблениями
- "Прошу за сына, отпустите его домой!": в Краснодаре цыгане под видом военных собирали гуманитарную помощь и присваивали её себе
Он много раз вспомнится вам!
вроде ничего так звезды сошлись.