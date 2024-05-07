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«Пройти мимо страшно»: толпа цыган устроила массовую драку в краснодарской станице и местные жители потребовали наказать виновных

«Пройти мимо страшно»: толпа цыган устроила массовую драку в краснодарской станице и местные жители потребовали наказать виновных

Автор:
07 мая 2024 17:45
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   драка   казаки   краснодарский край   станица   цыгане   
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Также они жалуются на попрошайничество со стороны цыган, а глава станицы просит их «держать себя в руках».

Станица Казанская Краснодарского края была исконно казачьей. Затем стало многонациональной, но там всё было тихо и спокойно. Как сообщают местные, потом туда стали массово приезжать цыгане.

Скупают хаты на госпособия, живут там по 50 человек, пройти мимо страшно, - рассказала местная жительница.

А недавно в сети появился ролик с массовой дракой. По словам очевидца:

Насколько я знаю, цыган подрезал «Хёндай», у них началась словесная перепалка, и этот цыган разбил боковое стекло с водительской стороны. И то ли осколками стекла, то ли когда они уже вышли на улицу, задели беременную девочку по лицу. Ну и началось. Цыгане - целая куча, и армяне приехали на разборки. Драка, мордобой, тапки по всей Красной валялись.

Местные от таких событий не в восторге, поэтому пришли с вопросами к глава населенного пункта Елене Шильк. Как сообщила чиновница, в станице проживают люди более 40 национальностей и попросила встревоженных жителей сохранять спокойствие.

Теперь дело за МВД - комментариев от ведомства пока не было. Ну а ранее, и тоже в краснодарской станице, люди жаловались на «беспредел банды цыган». По их словам, он писали заявления в полицию, но без особого результата. Поэтому хотят обращаться к главе СК Александру Ивановичу Бастрыкину.

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Метки: Видео   драка   казаки   краснодарский край   станица   цыгане   
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16  комментариев
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52k
Элек Мек Час назад
Я так понимаю в Краснодарском крае нет ни прокуратуры,ни СК,ни полиции? Если нет надо собирать народные дружины и отправлять табор как и принято кочевать.
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1k
Георгий Шпиц 9 секунд назад
Запоминаем тезис - "Шлюхи в погонах".
Он много раз вспомнится вам!
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35k
Юр21 22 минуты назад
Так в станицах сплошь казаки живут, суровые мужчины с медалями и нагайками, и вдруг таких конкретных воинов какие то цыгане зачморили...
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1k
Миклухо Поклал 22 минуты назад
Весело черно...опые скачут!
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98k
Доктор Джонс 23 минуты назад
Ну и где казаки с ногайками?
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7k
Трям 42 минуты назад
Краснодарцы и сами не сильно лучше цыган.
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18k
GROMOZEKA 49 минут назад
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28k
сеньор Леонсио 54 минуты назад
Вот если бы они между собой до смерти бились!
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25k
Тигран Саркисян 59 минут назад
Долбанные цыгане , цыгане не национальность а сорт говна .
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483
Виталий Понаморев Час назад
Как жаль что только Бастрыкин может решать эти проблемы.
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110
risti Виталий Понаморев 57 минут назад
а зачем?
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7k
Старичок Час назад
"Цыгане - целая куча, и армяне приехали на разборки. Драка, мордобой, тапки по всей Красной валялись. "
вроде ничего так звезды сошлись.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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