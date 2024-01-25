"Прошу за сына, отпустите его домой!": в Краснодаре цыгане под видом военных собирали гуманитарную помощь и присваивали её себе

Когда обман вскрылся, последовали потоки слёз и тонна извинений.
На Кубани стали появляться публикации о группе мужчин в камуфляжной форме, которые, передвигаясь по Красноармейскому району на автомобиле с большой латинской буквой «Z» на заднем стекле, собирали гуманитарную помощь для военных. Конечно, многие не скупились на благое дело.
Однако не все жители Краснодарского края были столь радушны. Некоторые заподозрили в "военных" мошенников.
«Цыгане спекулируют на теме СВО, ломились в дворы, просили «гуманитарную помощь» и наткнулись на человека, который им задал справедливые вопросы», - сообщается в посте с видео, на котором житель одной из кубанских станиц пробует поговорить с ряжеными. Те пытаются прикрыть лица рукой и быстро уезжают. Инцидент произошёл, как сообщает автор видео, в станице Марьинской, и вскоре этим случаем заинтересовались правоохранители.
Доклад о проверке также затребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
А вскоре в соцсетях появились многочисленные видео, на которых члены семьи мошенников извинялись за своих сыновей. Много слёз, рыдания и псевдоискренность прилагаются.
Что характерно, все просят отпустить их деточку, который, видимо, задержан полицией. Этим гражданам РФ и в голову не приходит, что противоправные действия должны наказываться, и одними извинениями не отделаешься.
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Есть в это районе деревья? по выше, и правильные таблички! ....
Но наказать цыган просто, а вот дать шанс свой обман в подвиг превратить, это уже другой уровень.
Прикидывались военными? Отправить в зону боевых действий на разминирование полей. Пусть полезным делом займутся.