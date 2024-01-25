"Прошу за сына, отпустите его домой!": в Краснодаре цыгане под видом военных собирали гуманитарную помощь и присваивали её себе

На Кубани стали появляться публикации о группе мужчин в камуфляжной форме, которые, передвигаясь по Красноармейскому району на автомобиле с большой латинской буквой «Z» на заднем стекле, собирали гуманитарную помощь для военных. Конечно, многие не скупились на благое дело.

Однако не все жители Краснодарского края были столь радушны. Некоторые заподозрили в "военных" мошенников.