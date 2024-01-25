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"Прошу за сына, отпустите его домой!": в Краснодаре цыгане под видом военных собирали гуманитарную помощь и присваивали её себе

"Прошу за сына, отпустите его домой!": в Краснодаре цыгане под видом военных собирали гуманитарную помощь и присваивали её себе

Автор:
25 января 2024 10:57
Сообщество : Жить в России
Метки: А.Бастрыкин   Видео   Кубань   гуманитарная помощь   извинения   краснодарский край   мошенники   полиция   цыгане   
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Когда обман вскрылся, последовали потоки слёз и тонна извинений.


На Кубани стали появляться публикации о группе мужчин в камуфляжной форме, которые, передвигаясь по Красноармейскому району на автомобиле с большой латинской буквой «Z» на заднем стекле, собирали гуманитарную помощь для военных. Конечно, многие не скупились на благое дело.


Однако не все жители Краснодарского края были столь радушны. Некоторые заподозрили в "военных" мошенников.


«Цыгане спекулируют на теме СВО, ломились в дворы, просили «гуманитарную помощь» и наткнулись на человека, который им задал справедливые вопросы», - сообщается в посте с видео, на котором житель одной из кубанских станиц пробует поговорить с ряжеными. Те пытаются прикрыть лица рукой и быстро уезжают. Инцидент произошёл, как сообщает автор видео, в станице Марьинской, и вскоре этим случаем заинтересовались правоохранители.


Доклад о проверке также затребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин.





А вскоре в соцсетях появились многочисленные видео, на которых члены семьи мошенников извинялись за своих сыновей. Много слёз, рыдания и псевдоискренность прилагаются.



Что характерно, все просят отпустить их деточку, который, видимо, задержан полицией. Этим гражданам РФ и в голову не приходит, что противоправные действия должны наказываться, и одними извинениями не отделаешься.



Источник:

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Метки: А.Бастрыкин   Видео   Кубань   гуманитарная помощь   извинения   краснодарский край   мошенники   полиция   цыгане   
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25  комментариев
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6k
pinbalist 54 минуты назад
На месте
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Евгений Д Минуту назад
Этим сволотам и ехиднам веры нет
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13k
Марсианин 3 минуты назад
Сами приучили подобных шакалов: неважно, какое преступление будет совершено, главное - извиниться на камеру. Они искренне не понимают - какое еше наказание? Мы же извинились!
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3k
Александр Едигаров 4 минуты назад
Какие же мрази!
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14k
кира 5 минут назад
Тошно! От этих лживых извинений, от цинизма и наглости этого цыганского театра! Детей на колени поставили... В этом вся сущность подлой и лживой театральности! Они ни о чем не сожалеют, они так живут. Всегда и везде. И сколько бы их ни пытались перевоспитывать, социализировать - все мертвому припарки! Достойное наказание - отправить рыть окопы в зону СВО, а сбегут, посадить на конкретный срок как дезертиров.
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0
Хулио Аморалес Мария дос Сантос 6 минут назад
Ненавижу расизм и цыган.
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14k
Ser 7 минут назад
Блин! мародёры! ...скоты!
Есть в это районе деревья? по выше, и правильные таблички! ....
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59k
alertol 7 минут назад
У нас в Эстонии так украинцам помощь собирали, правда деньги шли не для них...
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10k
Алексей 12 минут назад
Гнилье
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23k
BiZ 13 минут назад
всю семейку кинуть к хохлам. те им найдут применение.
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244
Денис Федотов 14 минут назад
дать шанс искупить кровью
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50
Петр 18 минут назад
Усыпить и сжечь!
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8k
Echo 18 минут назад
Весь табор пусть скинется золотыми зубами за своих шакалов
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235
Raingold Fischer 36 минут назад
У меня сын 17 лет и зачем он рос до этого, ....
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3k
Илья 37 минут назад
Изымайте детей у цыган и отдавайте их на усыновление. Только так можно победить эту заразу .
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3k
r.a.t. 38 минут назад
Обманывать людей нехорошо.
Но наказать цыган просто, а вот дать шанс свой обман в подвиг превратить, это уже другой уровень.
Прикидывались военными? Отправить в зону боевых действий на разминирование полей. Пусть полезным делом займутся.
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62k
hpgjzsorqzo4 51 минуту назад
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8k
Станислав 53 минуты назад
Е.аная цыганва, их даже на СВО отправлять не стоит, напи.ят все что можно еще и ребят подставят.
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