Африканка станцевала тверк у Вечного огня и отделалась условным сроком

Суд в Ханты-Мансийске вынес приговор уроженке Замбии, которая станцевала неприличный танец перед Вечного огня. Примечательно, что инцидент произошёл ещё два года назад — весной 2022-го.





Следствие установило, что в середине апреля 2022 года студентка Югорского государственного университета Тионге Зиба опубликовала на своей страничке в Instagram* видео с непристойным танцем в Парке Победы города Ханты-Мансийска у мемориала Славы воинам округа, сопроводив ролик оскорбительной подписью.





Тионге Зибу задержали практически сразу, она извинилась и объяснила свой поступок незнанием сакрального значения Вечного огня, но вместе с тем вину признавать отказалась.