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Африканка станцевала тверк у Вечного огня и отделалась условным сроком

Африканка станцевала тверк у Вечного огня и отделалась условным сроком

Автор:
07 мая 2024 16:10
Сообщество : Криминал
Метки: Вечный огонь   Видео   СУД   африканка   наказание   приговор   тверк   ханты-мансийск   
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Чернокожую девушку признали виновной в реабилитации нацизма.

Суд в Ханты-Мансийске вынес приговор уроженке Замбии, которая станцевала неприличный танец перед Вечного огня. Примечательно, что инцидент произошёл ещё два года назад — весной 2022-го.


Следствие установило, что в середине апреля 2022 года студентка Югорского государственного университета Тионге Зиба опубликовала на своей страничке в Instagram* видео с непристойным танцем в Парке Победы города Ханты-Мансийска у мемориала Славы воинам округа, сопроводив ролик оскорбительной подписью.


Тионге Зибу задержали практически сразу, она извинилась и объяснила свой поступок незнанием сакрального значения Вечного огня, но вместе с тем вину признавать отказалась.

И сегодня стало известно, что спустя два года разбирательств суд наконец признал замбийку виновной и приговорил её к году лишения свободы условно. Также суд оставил её под подпиской о невыезде и обязал найти постоянное место жительства и учёбы.


"Суд назначил Зибе Тионге наказание в виде лишения свободы сроком на год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на год, наказание считать условным с испытательным сроком на год", — говорится в сообщении суда.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Вечный огонь   Видео   СУД   африканка   наказание   приговор   тверк   ханты-мансийск   
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15  комментариев
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7k
Старичок Час назад
постоянное место жительства сгодится в колонии-поселении.а вот с учебой это они погорячились. отмотает срок и домой, нечего сдесь чорную жопу морозить.
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48k
Соломей 10 минут назад
мягкое у нас законодательство.например в индонезии и таиланде за надругательство над святынями можно и на 10-ку в клетке посидеть и срать под себя.а в саудовской аравии, вообще головы лишиться.
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1k
Homem 17 минут назад
Чем эта умственная калека отличается от тех кто попирает всенародные святыни ?УК разве не один для всех ? И это кстати накануне 9ого Мая !
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2k
КАКАнгел 18 минут назад
ну она и правда могла не понимать степень святости вечного огня - это не её культура . Как мы смеёмся над рабством и каннибализм и тем что нигеры считают себя людьми и не хотят лезть на пальму и весело жрать бананы.
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28k
Sheir Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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13k
Том Сойер 36 минут назад
В жопу выепать эту суку - хором.
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6k
Отвратительный Мужик 43 минуты назад
А почему её не вышвырнули из страны? А ребят воевавших в СВО за Россию выкидывают. Такое ощущение что миграционное ведомство РФ возглавляет агент СБУ или МИ6.
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9k
Alex 50 минут назад
Пусть пуз**ет к себе в Африку на пальму.
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98k
Доктор Джонс 51 минуту назад
Ну да, не знала значение.
И подписала ролик по незнанию "Трясу задом для мертвых"...
Ссылка www.youtube.com
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701
DuckTales 57 минут назад
Вот почему идиотов всегда тянет на кладбище и к вечному огню ?
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28k
Sheir Час назад
Почему мерзкую тряску жирной черной жопой стало принято называть танцем? Какой это на уйх танец?
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22k
иванов дмитрий Час назад
Уверен , что про нацизм , и про вторую мировую она имеет имеет очень смутное представление. Если вообще хоть что то знает .
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2069 постов (2076 в горячем)
Лесник
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