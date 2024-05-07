Африканка станцевала тверк у Вечного огня и отделалась условным сроком

Чернокожую девушку признали виновной в реабилитации нацизма.
Суд в Ханты-Мансийске вынес приговор уроженке Замбии, которая станцевала неприличный танец перед Вечного огня. Примечательно, что инцидент произошёл ещё два года назад — весной 2022-го.
Следствие установило, что в середине апреля 2022 года студентка Югорского государственного университета Тионге Зиба опубликовала на своей страничке в Instagram* видео с непристойным танцем в Парке Победы города Ханты-Мансийска у мемориала Славы воинам округа, сопроводив ролик оскорбительной подписью.
Тионге Зибу задержали практически сразу, она извинилась и объяснила свой поступок незнанием сакрального значения Вечного огня, но вместе с тем вину признавать отказалась.
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И сегодня стало известно, что спустя два года разбирательств суд наконец признал замбийку виновной и приговорил её к году лишения свободы условно. Также суд оставил её под подпиской о невыезде и обязал найти постоянное место жительства и учёбы.
"Суд назначил Зибе Тионге наказание в виде лишения свободы сроком на год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на год, наказание считать условным с испытательным сроком на год", — говорится в сообщении суда.
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И подписала ролик по незнанию "Трясу задом для мертвых"...