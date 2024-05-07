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В Намибии бегемот напал на лодку с туристами

В Намибии бегемот напал на лодку с туристами

Автор:
07 мая 2024 10:29
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Африка   бегемот   гиппопотам   дикая природа   животные   защитная реакция   намибия   нападение животного   
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22 марта во время лодочной экскурсии по реке Чобе группа туристов вплотную столкнулась с дикой природой Намибии. Огромный бегемот почувствовал угрозу и погнался за лодкой, чтобы отогнать ее от своего стада. Хорошо показал, кто в доме хозяин...


Лодка приблизилась к стаду бегемотов на «безопасное расстояние» — и вдруг от стада отделился один из самцов и набросился на неё. Он разинул свою пасть и несколько раз укусил подвесной мотор здоровенными челюстями.



Шкипер попытался быстро выправить ситуацию, но лодка оказалась на мелководье и в милости огромного разъяренного животного. Бегемот кромсал лодочный мотор, оставляя трещины на пластиковом корпусе.


Было страшно. Джеки Бошофф, одна из тех, кто был в этот момент на борту, говорит, что просто не могла поверить в то, что происходит.


«Лодка подошла к стаду так, как это всегда делает наш капитан, а он плавает в этих местах уже более 13 лет, — рассказала она. — Иногда эти группы бегемотов бывают агрессивными, но капитан всегда начеку и отслеживает такое поведение. Мы вели себя на лодке тихо, не шумели, двигатель был выключен, пока мы приближались к животным на безопасное расстояние. И вдруг один самец ни с того ни с сего начал гнаться за лодкой».


«Когда наш капитан понял, что существует потенциальная угроза столкновения с животным, он развернул лодку и начал отплывать. Но поскольку он следил за бегемотом, а не за передней частью лодки, мы зашли на мелководье, и гребной винт застрял в иле. Только позже, когда мы просмотрели видеозапись, мы увидели, что за самцом бегемота, который набросился на нас, плыл детеныш. Он мог быть совсем маленьким, и старший просто защищал свое потомство».


Джеки отметила, что все на борту сохраняли спокойствие и им повезло, что никто не запаниковал. Она призналась, что этот опыт стал для нее неожиданным и шокирующим: «Вы слышите и читаете о таких вещах, но никогда не думаете, что это может случиться с вами».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Африка   бегемот   гиппопотам   дикая природа   животные   защитная реакция   намибия   нападение животного   
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1  комментарий
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hebpat 54 минуты назад
Бегемоты за год убивают больше людей, чем ядовитые змеи
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Мультголова
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