В Намибии бегемот напал на лодку с туристами

Было страшно. Джеки Бошофф, одна из тех, кто был в этот момент на борту, говорит, что просто не могла поверить в то, что происходит.

«Лодка подошла к стаду так, как это всегда делает наш капитан, а он плавает в этих местах уже более 13 лет, — рассказала она. — Иногда эти группы бегемотов бывают агрессивными, но капитан всегда начеку и отслеживает такое поведение. Мы вели себя на лодке тихо, не шумели, двигатель был выключен, пока мы приближались к животным на безопасное расстояние. И вдруг один самец ни с того ни с сего начал гнаться за лодкой».