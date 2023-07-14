В Калифорнии появилась буйная выдра, которая нападает на сёрферов

Уже некоторое время калифорнийские сёрферы в Санта-Крус обеспокоены тем, что в воде на них может неожиданно напасть морская выдра (калан). Она не боится людей, преследует их, отбирает доски и грызёт их. В последние несколько недель её мародерство стало ещё более активным и даже попало на видео.
Фотограф Марк Вудворд рассказал о том, как стал свидетелем нападения неистовой выдры на сёрфера. Марк делал фотографии и наблюдал за морской выдрой, которая ловила крабов и «вела себя нормально». Но вдруг она нашла другую добычу.
Выдра обратила внимание на сёрфера в воде, напала и начала отнимать у него доску. И это ей вполне удалось.
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Город Санта-Крус находится примерно в 90 минутах езды к югу от Сан-Франциско. Департамент рыболовства и дикой природы Калифорнии опубликовал предупреждение для общественности по поводу нападений морского животного. Известно, что это пятилетняя самка, которая по какой-то причине ведёт себя очень агрессивно. В заявлении говорится, что в Санта-Крус направлены специалисты по отлову морских животных, перед которыми стоит задача поймать эту морскую выдру и переселить её в другое место.
Она перебрала несколько досок, прежде чем остановиться на той, которая пришлась ей больше по вкусу, — рассказал Марк Вудворд. — Выдра была очень агрессивной и погрызла несколько досок. Это опасная ситуация как для людей, так и для неё самой. Если вы находитесь в воде и видите, что она подплывает к вам, используйте доску как щит, брызгайте в выдру водой и сделайте всё возможное, чтобы скорее уплыть подальше.
Поселенцы в Америке охотились на морских выдр ради их шкур до начала 20 века, и численность этих животных сильно сократилась. Считается, что в водах северной части Тихого океана их около 3000 особей. Выглядят каланы в воде как милые и забавные существа, но на самом деле их следует опасаться — они по натуре агрессивные хищники и их укусы опасны.
Тем не менее поведение этой самки, разгулявшейся в водах Санта-Крус, необычно, и специалисты озадачены уровнем её агрессии. Известно, что эта морская выдра родилась в неволе от матери, которая потеряла врожденный страх перед людьми, поскольку они ее кормили.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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