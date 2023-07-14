В Калифорнии появилась буйная выдра, которая нападает на сёрферов

Фотограф Марк Вудворд рассказал о том, как стал свидетелем нападения неистовой выдры на сёрфера. Марк делал фотографии и наблюдал за морской выдрой, которая ловила крабов и «вела себя нормально». Но вдруг она нашла другую добычу.





Выдра обратила внимание на сёрфера в воде, напала и начала отнимать у него доску. И это ей вполне удалось.



