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В Калифорнии появилась буйная выдра, которая нападает на сёрферов

В Калифорнии появилась буйная выдра, которая нападает на сёрферов

Автор:
14 июля 2023 15:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   Калифорния   Морская выдра   животные   калан   нападение животного   поведение животных   серфер   
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Уже некоторое время калифорнийские сёрферы в Санта-Крус обеспокоены тем, что в воде на них может неожиданно напасть морская выдра (калан). Она не боится людей, преследует их, отбирает доски и грызёт их. В последние несколько недель её мародерство стало ещё более активным и даже попало на видео.

Фотограф Марк Вудворд рассказал о том, как стал свидетелем нападения неистовой выдры на сёрфера. Марк делал фотографии и наблюдал за морской выдрой, которая ловила крабов и «вела себя нормально». Но вдруг она нашла другую добычу.


Выдра обратила внимание на сёрфера в воде, напала и начала отнимать у него доску. И это ей вполне удалось.


Город Санта-Крус находится примерно в 90 минутах езды к югу от Сан-Франциско. Департамент рыболовства и дикой природы Калифорнии опубликовал предупреждение для общественности по поводу нападений морского животного. Известно, что это пятилетняя самка, которая по какой-то причине ведёт себя очень агрессивно. В заявлении говорится, что в Санта-Крус направлены специалисты по отлову морских животных, перед которыми стоит задача поймать эту морскую выдру и переселить её в другое место.


Она перебрала несколько досок, прежде чем остановиться на той, которая пришлась ей больше по вкусу, — рассказал Марк Вудворд. — Выдра была очень агрессивной и погрызла несколько досок. Это опасная ситуация как для людей, так и для неё самой. Если вы находитесь в воде и видите, что она подплывает к вам, используйте доску как щит, брызгайте в выдру водой и сделайте всё возможное, чтобы скорее уплыть подальше.


Поселенцы в Америке охотились на морских выдр ради их шкур до начала 20 века, и численность этих животных сильно сократилась. Считается, что в водах северной части Тихого океана их около 3000 особей. Выглядят каланы в воде как милые и забавные существа, но на самом деле их следует опасаться — они по натуре агрессивные хищники и их укусы опасны.


Тем не менее поведение этой самки, разгулявшейся в водах Санта-Крус, необычно, и специалисты озадачены уровнем её агрессии. Известно, что эта морская выдра родилась в неволе от матери, которая потеряла врожденный страх перед людьми, поскольку они ее кормили.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Видео   Калифорния   Морская выдра   животные   калан   нападение животного   поведение животных   серфер   
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5  комментариев
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1k
Миша 12 минут назад
Так их! Пусть отдают вкусняшку!
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Lexx 39 минут назад
Обидели зверушку, вот она и мстит как может.
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MPEG-8 40 минут назад
Выдра просто гомофоб, увидела гомосятную доску, вот и возмущена.
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31k
Ego sum qui sum Час назад
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5k
Горожанин 2 часа назад
Русская просто выдра, с Камчатки. Что может, то и делает против США - которые ведут проксивойну против России.
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