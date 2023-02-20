Охотник боится, что духи животных "прокляли" его детей

"Я начал охотиться ещё в детстве, но никогда не задумывался о злых духах и прочем. Я женат, у нас восемь детей. Пятеро из них здоровы, но двое страдают от физических недугов. Не могу сказать точно, но подозреваю, что это может быть связано с характером моей работы," - говорит мужчина. По его словам, во время беременности у его жены не было никаких проблем - но когда двое мальчиков начали расти, родители заметили особенности. Например, у них хрупкие кости, а также они не могут сидеть без какой-либо поддержки.