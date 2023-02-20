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Охотник боится, что духи животных "прокляли" его детей

Охотник боится, что духи животных "прокляли" его детей

Автор:
20 февраля 2023 19:25
Сообщество : Животные
Метки: Африка   гана   дикая природа   дикие животные   животные   звери   истории   охота   охотники   природа   
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Житель Ганы, отец восьмерых детей, уже более 30 лет зарабатывает себе на жизнь охотой. Он охотится на диких зверей, включая дикобразов, оленей и обезьян, а затем продаёт их, чтобы прокормить свою большую семью. Недавно мужчина начал бояться, что духи убитых животных его преследуют - а также "прокляли" двоих из его детей.

Житель Ганы по имени Опаньин Яу Сакьи более 30 лет зарабатывает на жизнь охотой. У мужчины большая семья и 8 детей, и для него это единственный возможный источник заработка. В основном он охотится на оленей, обезьян, дикобразов, а затем продаёт их. Недавно на интервью телеканалу Kofi TV мужчина признался - он боится, что духи умерших животных его преследуют. В частности, Опаньин винит именно свою работу в том, что двое его сыновей - инвалиды.


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"Я начал охотиться ещё в детстве, но никогда не задумывался о злых духах и прочем. Я женат, у нас восемь детей. Пятеро из них здоровы, но двое страдают от физических недугов. Не могу сказать точно, но подозреваю, что это может быть связано с характером моей работы," - говорит мужчина. По его словам, во время беременности у его жены не было никаких проблем - но когда двое мальчиков начали расти, родители заметили особенности. Например, у них хрупкие кости, а также они не могут сидеть без какой-либо поддержки.

Мужчина рассказал, что несколько раз его жертвами оказывались беременные обезьяны. Он считает, что это может быть одной из причин состояния его детей. "Я охотился на обезьян, и некоторые из них были беременными. Иногда мои дети сами ведут себя как обезьяны - если понаблюдать за ними, когда они играют, двигают руками," - говорит охотник.

"Они даже лазают по деревьям, и заботятся в основном только друг о друге. Если младший заболел, старший может принести ему из леса листья. Он крутит их в руках, а затем даёт брату. Как только это происходит, младшему сразу становится лучше. Они делают это в секрете," - рассказывает мужчина.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Африка   гана   дикая природа   дикие животные   животные   звери   истории   охота   охотники   природа   
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5  комментариев
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Mamay Час назад
"...у нас восемь детей. Пятеро из них здоровы, но двое страдают от физических недугов..."
Куда еще одного дели?
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97k
parallax Полчаса назад
Плодятся как тараканы. Скоро друг друга начнут жрать.
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Эт полуобезьяны много во сто верят и даже,естами, до сих пор людей едят. И что? Что туст удивительного и нового? И расизм тут не причём. В моём высказывани просто факты. Посмотрите на карту на каком уровне эта страна по среднему уровню интеллеска. Так большинство народу имеет разум на уровне лугкой умственной отсталовти, а то и тяжелой.. И эо не я придумал.
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4k
lexa Час назад
только у меня сомнения?
фото жены в студию!
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4k
Трям Час назад
Сука, как это вообще читать можно? Словно мудаку дали одно предложение, но для оплаты потребовали текст на 500 слов!
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