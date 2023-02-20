Охотник боится, что духи животных "прокляли" его детей

Житель Ганы, отец восьмерых детей, уже более 30 лет зарабатывает себе на жизнь охотой. Он охотится на диких зверей, включая дикобразов, оленей и обезьян, а затем продаёт их, чтобы прокормить свою большую семью. Недавно мужчина начал бояться, что духи убитых животных его преследуют - а также "прокляли" двоих из его детей.
Житель Ганы по имени Опаньин Яу Сакьи более 30 лет зарабатывает на жизнь охотой. У мужчины большая семья и 8 детей, и для него это единственный возможный источник заработка. В основном он охотится на оленей, обезьян, дикобразов, а затем продаёт их. Недавно на интервью телеканалу Kofi TV мужчина признался - он боится, что духи умерших животных его преследуют. В частности, Опаньин винит именно свою работу в том, что двое его сыновей - инвалиды.
"Я начал охотиться ещё в детстве, но никогда не задумывался о злых духах и прочем. Я женат, у нас восемь детей. Пятеро из них здоровы, но двое страдают от физических недугов. Не могу сказать точно, но подозреваю, что это может быть связано с характером моей работы," - говорит мужчина. По его словам, во время беременности у его жены не было никаких проблем - но когда двое мальчиков начали расти, родители заметили особенности. Например, у них хрупкие кости, а также они не могут сидеть без какой-либо поддержки.
Мужчина рассказал, что несколько раз его жертвами оказывались беременные обезьяны. Он считает, что это может быть одной из причин состояния его детей. "Я охотился на обезьян, и некоторые из них были беременными. Иногда мои дети сами ведут себя как обезьяны - если понаблюдать за ними, когда они играют, двигают руками," - говорит охотник.
"Они даже лазают по деревьям, и заботятся в основном только друг о друге. Если младший заболел, старший может принести ему из леса листья. Он крутит их в руках, а затем даёт брату. Как только это происходит, младшему сразу становится лучше. Они делают это в секрете," - рассказывает мужчина.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Служебную собаку ветерана проводили на последнем рейсе
- На прогулке пёс внезапно провалился под лёд
- Стажёр-машинист увидел на рельсах чёрный комочек
- Уличный кот из Польши стал местной "достопримечательностью"
- Кошку 5 раз возвращали в приют из-за "особого" характера
Куда еще одного дели?
фото жены в студию!