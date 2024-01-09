Гиена ошиблась с выбором жертвы

Хищница приняла спящего бегемота за мёртвую тушу. Эта ошибка чуть не стоила ей жизни.
На кадрах гиена подкрадывается к неподвижному бегемоту среди водорослей.
Почуяв опасность, грузное парнокопытное поворачивается и бросается за хищницей, а затем делает выпад в её сторону. Мощные челюсти смыкаются всего в нескольких сантиметрах от гиены.
Невероятные кадры были сняты сафари-гидом Карлосом Исмаилом, который проводил экскурсию по заповеднику Нгоронгоро в Танзании.
Карлос сказал: "Этой гиене очень повезло. Она была одна и, вероятно, решила, что бегемот мёртв и станет легкой добычей. Но она сама чуть не оказалась в огромной пасти. Едва ли выбралась на сушу. Я работаю гидом уже девять лет и никогда не видел ничего подобного. Хотя был свидетелем, как этот же бегемот гнался за львицей. Они никого не боятся!"
Бегемоты крайне агрессивны и считаются самыми опасными млекопитающими.
По оценкам, ежегодно в Африке бегемоты убивают около 500 человек, как в результате прямых нападений, так и в результате опрокидывания лодок.
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