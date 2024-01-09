Гиена ошиблась с выбором жертвы

Невероятные кадры были сняты сафари-гидом Карлосом Исмаилом, который проводил экскурсию по заповеднику Нгоронгоро в Танзании.

Карлос сказал: "Этой гиене очень повезло. Она была одна и, вероятно, решила, что бегемот мёртв и станет легкой добычей. Но она сама чуть не оказалась в огромной пасти. Едва ли выбралась на сушу. Я работаю гидом уже девять лет и никогда не видел ничего подобного. Хотя был свидетелем, как этот же бегемот гнался за львицей. Они никого не боятся!"