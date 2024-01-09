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Гиена ошиблась с выбором жертвы

Гиена ошиблась с выбором жертвы

Автор:
09 января 2024 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Африка   бегемот   гиена   животные   кадр   нападение   
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Хищница приняла спящего бегемота за мёртвую тушу. Эта ошибка чуть не стоила ей жизни.

На кадрах гиена подкрадывается к неподвижному бегемоту среди водорослей.

Почуяв опасность, грузное парнокопытное поворачивается и бросается за хищницей, а затем делает выпад в её сторону. Мощные челюсти смыкаются всего в нескольких сантиметрах от гиены.

Невероятные кадры были сняты сафари-гидом Карлосом Исмаилом, который проводил экскурсию по заповеднику Нгоронгоро в Танзании.

Карлос сказал: "Этой гиене очень повезло. Она была одна и, вероятно, решила, что бегемот мёртв и станет легкой добычей. Но она сама чуть не оказалась в огромной пасти. Едва ли выбралась на сушу. Я работаю гидом уже девять лет и никогда не видел ничего подобного. Хотя был свидетелем, как этот же бегемот гнался за львицей. Они никого не боятся!"

Бегемоты крайне агрессивны и считаются самыми опасными млекопитающими.

По оценкам, ежегодно в Африке бегемоты убивают около 500 человек, как в результате прямых нападений, так и в результате опрокидывания лодок.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Африка   бегемот   гиена   животные   кадр   нападение   
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3  комментария
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9k
Роман 13 минут назад
Ох и повезло же ему, буквально в пару см от челюсти был. Ханарики ему был бы сразу.
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5k
Денис 6 минут назад
И даже не посмеялся над своей ошибкой.
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477
al-lav 9 минут назад
Вот такая странная любовь. ))
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