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В Намибии львицы украли у женщины сумочку

В Намибии львицы украли у женщины сумочку

Автор:
14 ноября 2023 07:43
Сообщество : Животные
Метки: Африка   животные   львица   намибия   сумка   сумочка   турист   
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Во время сафари в Намибии туристка обронила дизайнерскую сумку. Хищницы нашли вещь и начали изучать её содержимое.

Владелица модного бутика из Нью-Йорка Диана Фиорентинос в октябре отправилась вместе с тётей на сафари в национальный парк South Luangwa. Вскоре после начала сафари женщины заметили группу львов, которые целиком захватили их внимание. Фиорентинос так много снимала и крутилась на сиденье, что не заметила, как из открытого джипа выпала ее дизайнерская сумка со всеми вещами. По словам женщины, стоимость аксессуара составляет примерно 1,8 тысячи долларов (примерно 166 тысяч рублей).

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Через некоторое время участники сафари заметили, что сумкой завладели три львицы. Они с интересом изучали находку, облизывали ее и трогали лапами. Вскоре к ним присоединился лев, который начал кусать ее и трепать в пасти.

Владелица сумки сначала с умилением наблюдала за происходящим, но вскоре, вспомнив, что в сумке остался ее айпад и винтажное ожерелье покойной бабушки, начала паниковать. Гид попытался спугнуть хищников, но они ушли от добычи лишь через час, когда к месту прибыло еще несколько автомобилей.

К счастью для Фиорентинос, все ее вещи, кроме шляпы, оказались целы. Она сообщила журналистам, что смогла спасти даже сумку, починив ремень.

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Метки: Африка   животные   львица   намибия   сумка   сумочка   турист   
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6  комментариев
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841
София 55 минут назад
Львицам тоже хочется иметь модные аксессуары
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24k
SolomonA 11 минут назад
Так сейчас модно..
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5k
Григорий 12 минут назад
деревня, а в моде и шмотках разбираются)))
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401
Юрий Алматы 18 минут назад
Хватило же мозгов брать на сафари бабушкино ожерелье и дизайнерскую сумку
. Она дома и полы моет в вечернем платье от Версаче?
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23k
hebpat 49 минут назад
Женщины такие женщины, даже настоящие львицы хотят стать светскими
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