В Намибии львицы украли у женщины сумочку

Владелица модного бутика из Нью-Йорка Диана Фиорентинос в октябре отправилась вместе с тётей на сафари в национальный парк South Luangwa. Вскоре после начала сафари женщины заметили группу львов, которые целиком захватили их внимание. Фиорентинос так много снимала и крутилась на сиденье, что не заметила, как из открытого джипа выпала ее дизайнерская сумка со всеми вещами. По словам женщины, стоимость аксессуара составляет примерно 1,8 тысячи долларов (примерно 166 тысяч рублей).