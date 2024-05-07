Чарро эскарамуза: как мексиканские женщины увлекаются родео

Его называют конным балетом, а девочки занимаются родео с трех лет.
Чарро ― это родео, которое давно стало частью мексиканской культуры. Однако если мексиканские ковбои-мужчины известны на весь мир, то о женщинах-наездницах обычно мало информации за пределами Мексики. Но эти королевы родео обладают такими же способностями, что и мужчины, а также воплощают те же ценности.
Считается, что мексиканцы любят футбол, но настоящий мексиканский спорт требует лошадей и сапоги. Чарро зародилось очень давно, в деревнях, где лошади были важной частью жизни. Фермеры перевезли свое увлечение и в города. Сегодня этот спорт является традиционным, им занимаются целыми поколениями. Умение ездить верхом передается от отца к сыну и от матери к дочери, это по-настоящему семейное занятие.
Всадники родео участвуют в соревнованиях, которые проводят несколько раз в год. Если вы хотите почувствовать себя настоящим мексиканцем, максимально понять атмосферу этой страны, то такие соревнования обязательны к посещению.
Наездники показывают различные трюки на лошадях, а также умение управляться с лассо. Раньше родео занимались исключительно мужчины, но в последнее столетие женщины также начали им увлекаться. Считается, что женское родео вдохновлено женщинами-военными, которые сражались за Мексиканскую революцию в начале ХХ века.
У женского родео есть и свое название ― эскарамуза (escaramuza), и оно очень сильно отличается от мужского родео. Если мужчины выступают в одиночку, показывая все свое мастерство, то женское родео гораздо сложнее. Девушки-наездницы всегда выступают в команде из 8 человек.
Спортсменкам нужно не только выполнять трюки на лошадях и управлять лассо, им надо делать это все одновременно! Так что эскарамуза называют еще конным балетом, ведь это настоящая хореография на лошадях.
Наряды девушек представляют целые произведения искусства: это пышные платья с несколькими подъюбниками, украшенные оборками, вышивкой и бантами. У наездниц яркий макияж и, конечно, сомбреро. При этом девушки сидят в дамском седле.
У эскарамуза нет ограничений по возрасту, на тренировки приводят девочек с трех лет. Сначала они катаются на пони, а потом пересаживаются на лошадей. Часто в школах (а у чарро есть даже школы!) одновременно занимаются как маленькие девочки, так и взрослые женщины, которые демонстрируют детям все свое мастерство. Мексиканцы считают, что верховая езда прививает дисциплину и страсть, которых нельзя найти ни в одном другом виде спорта.
Этот спорт настолько глубоко отражает суть мексиканской культуры, что ЮНЕСКО отнесла его к категории нематериального культурного наследия.
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Скачки, с натяжкой конкур. Но не родео.