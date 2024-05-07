Чарро эскарамуза: как мексиканские женщины увлекаются родео

Спортсменкам нужно не только выполнять трюки на лошадях и управлять лассо, им надо делать это все одновременно! Так что эскарамуза называют еще конным балетом, ведь это настоящая хореография на лошадях.

Наряды девушек представляют целые произведения искусства: это пышные платья с несколькими подъюбниками, украшенные оборками, вышивкой и бантами. У наездниц яркий макияж и, конечно, сомбреро. При этом девушки сидят в дамском седле.