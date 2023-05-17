Ммабато: странный и забытый стадион в Южной Африке

Стадион Ммабато находится в южноафриканском городе Мафикенг, недалеко от границы с Ботсваной. Это пятый по величине стадион в стране, и он вмещает 59 тысяч зрителей. Его построили в 1981 году, в эпоху апартеида, по заказу правительства тогдашнего лидера Лукаса Мангопе. Стадион был спроектирован израильским архитектором Израэлем Гудовичем и инженером Беном Абрахамом, и до сих пор имеет дурную славу. Инженеры придумали концепцию, которая противоречила практически всем основным принципам дизайна стадиона, но несмотря на это, строительство шло полным ходом. Сегодня стадион считается примером самого "непрактичного архитектурного дизайна".