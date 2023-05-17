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Ммабато: странный и забытый стадион в Южной Африке

Ммабато: странный и забытый стадион в Южной Африке

Автор:
17 мая 2023 21:30
Сообщество : Спорт
Метки: Разное   Спорт   Стадион   в мире   спортивное   стадионы   факты   фото   футбол   южная африка   
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Стадион Ммабато в Южной Африке называют одним из самых странных в мире из-за необычного расположения трибун. Его построили израильские инженеры и архитекторы в 1981 году.

Стадион Ммабато находится в южноафриканском городе Мафикенг, недалеко от границы с Ботсваной. Это пятый по величине стадион в стране, и он вмещает 59 тысяч зрителей. Его построили в 1981 году, в эпоху апартеида, по заказу правительства тогдашнего лидера Лукаса Мангопе. Стадион был спроектирован израильским архитектором Израэлем Гудовичем и инженером Беном Абрахамом, и до сих пор имеет дурную славу. Инженеры придумали концепцию, которая противоречила практически всем основным принципам дизайна стадиона, но несмотря на это, строительство шло полным ходом. Сегодня стадион считается примером самого "непрактичного архитектурного дизайна".

Больше всего вопросов вызывают приподнятые трибуны, которые повернуты не к полю, а к другим трибунам. Для нормального обзора зрителям приходится смотреть в сторону. Подобные возмущения начались сразу после открытия стадиона. Кроме того, на стадионе неудобно расположены лестницы. По ряду причин в настоящее время он используется редко, только для благотворительных футбольных матчей или матчей между южноафриканскими клубами.

С открытия это был домашний стадион местной команды Mmabatho Kicks, но спустя несколько лет их матчи переместились на другие площадки. Даже во время Чемпионата мира по футболу 2010 года Ммабато не использовали ни для официальных, ни в качестве тренировочного поля.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Спорт   Стадион   в мире   спортивное   стадионы   факты   фото   футбол   южная африка   
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Максим Т. Час назад
"Я дезигнер, я так вижу"
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Mr White Man 54 минуты назад
- Згавствуйте ! Я по объявлению. Я-дизайнер.
- Ну, по роже видно, что не Иванов. По профессии кто ?
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