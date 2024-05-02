В Азии продается самая грязная соль

Ученые из Южной Кореи проанализировали состав различных экземпляров соли из магазинов. И выяснилось, что в Азии продается одна из самых загрязненных микропластиком солей. Микропластик - это мельчайшие частицы, которые остаются после разложения пластика в океанах.
То есть азиаты не просто солят свою еду, они еще немного посыпают ее микропластиком. Как показали подсчету, могут съедать 2000 кусочков микропластика в год только с солью, если вы едите по 10 грамм в день.
Ученые взяли на анализ 39 марок соли из магазинов всего мира. Самое высокое содержание соли было в марках из Индонезии, на втором месте по загрязнению – Китай.
А все потому что Индонезия - один из крупнейших производителей пластиковых отходов на Земле. В год она производит 3 миллиона тонн, которые и попадают в реки и моря вокруг страны.
Вы знаете, что у Бали есть своя «темная сторона» помимо красочной с фотографий. На островах для туристов регулярно убирают, но есть целые острова-свалки, куда просто свозят пакеты, стаканы бутылки со всех островов. Их фотографировать обычно индонезийцы не любят.
С чем вы любите есть микропластик?
Микропластик попадает в организм любого человека. Он есть в бутилированной воде, в воде из водопровода, поскольку рыба плавает вокруг загрязненных берегов, он есть и в рыбе, которая попадает к нас на стол. Глупо было бы думать, что его не будет в соли.
Весь вопрос, чего там больше – микропластика в соли или соли в микропластике.
Единственный вывод, к которому пришли корейские ученые, очень неутешительный – из пластикового кризиса нет выхода, и остановить его попадание в океаны невозможно.
Так что придется нам эволюционировать вместе с рыбами под пластик. Как вы считаете?
Источник:
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Сначала были СПИД, АЭС, потом озоновые дыры, глобальное потепление, глобальный потоп, позднее глобальное похолодание, астероиды, скоро появится угроза инопланетного вторжения.
Каждая фобия населения планеты кому то очень выгодна.
(Хотя проблемы с мусором - глобальные. Тут и сказать нечего, надо что то делать)
да вообще "мусорные острова" никто не любит фоткать даже спутникам в космосе стремно... но вы верьте
з.ы. к слову что точно есть в любой соли, что может проверить любой прям сейчас растворив ложку соли в воде, так это кварц и прочие нерастворимые минералы, которые в принципе никогда не разложатся бу-у-у, страшно?