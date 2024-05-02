В Азии продается самая грязная соль

То есть азиаты не просто солят свою еду, они еще немного посыпают ее микропластиком. Как показали подсчету, могут съедать 2000 кусочков микропластика в год только с солью, если вы едите по 10 грамм в день.

Ученые взяли на анализ 39 марок соли из магазинов всего мира. Самое высокое содержание соли было в марках из Индонезии, на втором месте по загрязнению – Китай.