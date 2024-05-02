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В Азии продается самая грязная соль

В Азии продается самая грязная соль

Автор:
02 мая 2024 09:12
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Еда   азия   в мире   приправа   соль   факты   фото   
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Ученые из Южной Кореи проанализировали состав различных экземпляров соли из магазинов. И выяснилось, что в Азии продается одна из самых загрязненных микропластиком солей. Микропластик - это мельчайшие частицы, которые остаются после разложения пластика в океанах.

То есть азиаты не просто солят свою еду, они еще немного посыпают ее микропластиком. Как показали подсчету, могут съедать 2000 кусочков микропластика в год только с солью, если вы едите по 10 грамм в день.

Ученые взяли на анализ 39 марок соли из магазинов всего мира. Самое высокое содержание соли было в марках из Индонезии, на втором месте по загрязнению – Китай.

А все потому что Индонезия - один из крупнейших производителей пластиковых отходов на Земле. В год она производит 3 миллиона тонн, которые и попадают в реки и моря вокруг страны.

Вы знаете, что у Бали есть своя «темная сторона» помимо красочной с фотографий. На островах для туристов регулярно убирают, но есть целые острова-свалки, куда просто свозят пакеты, стаканы бутылки со всех островов. Их фотографировать обычно индонезийцы не любят.

С чем вы любите есть микропластик?

Микропластик попадает в организм любого человека. Он есть в бутилированной воде, в воде из водопровода, поскольку рыба плавает вокруг загрязненных берегов, он есть и в рыбе, которая попадает к нас на стол. Глупо было бы думать, что его не будет в соли.

Весь вопрос, чего там больше – микропластика в соли или соли в микропластике.

Единственный вывод, к которому пришли корейские ученые, очень неутешительный – из пластикового кризиса нет выхода, и остановить его попадание в океаны невозможно.

Так что придется нам эволюционировать вместе с рыбами под пластик. Как вы считаете?

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Метки: Еда   азия   в мире   приправа   соль   факты   фото   
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2  комментария
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6k
TirAn Полчаса назад
Микропластик - очередная страшилка.
Сначала были СПИД, АЭС, потом озоновые дыры, глобальное потепление, глобальный потоп, позднее глобальное похолодание, астероиды, скоро появится угроза инопланетного вторжения.
Каждая фобия населения планеты кому то очень выгодна.
(Хотя проблемы с мусором - глобальные. Тут и сказать нечего, надо что то делать)
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poбт Полчаса назад
"Их фотографировать обычно индонезийцы не любят"
да вообще "мусорные острова" никто не любит фоткать
даже спутникам в космосе стремно... но вы верьте

з.ы. к слову что точно есть в любой соли, что может проверить любой прям сейчас растворив ложку соли в воде, так это кварц и прочие нерастворимые минералы, которые в принципе никогда не разложатся
бу-у-у, страшно?
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Snezhinka
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