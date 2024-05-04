Африканцы идут на рыбалку с лопатой

Двоякодышащие рыбы протоптеры

Дело в том, что на Африканском континенте водятся рыбы, которые живут не в воде, а в земле, при этом могут обходиться без влаги месяцами, а в период затяжной засухи – годами! Их выкапывают, как картофель, из дна пересохшего водоема, который сможет снова наполниться только в сезон дождей.

Например, земляные рыбы – протоптеры. Они относятся к двоякодышащим и обитают в пресных водах тропиков. Появление такого вида вызвано тем, что в засушливых условиях рыба вынуждена приспосабливаться к недостатку живительной влаги и выживать в грунте.