Африканцы идут на рыбалку с лопатой

Если вы попадете в Африку, проснетесь ранним утром и обнаружите, что местные отправляются на рыбалку не с удочками и рыболовецкими снастями, а с кирками и лопатами, вы наверняка сильно удивитесь. Вам даже может прийти в голову мысль, что африканцы крайне своеобразно понимают рыбную ловлю. И будете не правы!
Двоякодышащие рыбы протоптеры
Дело в том, что на Африканском континенте водятся рыбы, которые живут не в воде, а в земле, при этом могут обходиться без влаги месяцами, а в период затяжной засухи – годами! Их выкапывают, как картофель, из дна пересохшего водоема, который сможет снова наполниться только в сезон дождей.
Например, земляные рыбы – протоптеры. Они относятся к двоякодышащим и обитают в пресных водах тропиков. Появление такого вида вызвано тем, что в засушливых условиях рыба вынуждена приспосабливаться к недостатку живительной влаги и выживать в грунте.
Как только протоптеры понимают, что водоем начал мелеть, они принимаются за строительство укрытия, в котором легче будет пережить неблагоприятный период. Место для спячки рыба буквально выгрызает ртом в илистом дне, избавляясь от кусочков ила через жабры. Когда гнездо построено, протоптер обосновывается в нем, изредка совершая вылазки, чтобы заглотить воздух. При полном обмелении водоема земляной «колпак» убежища затвердевает, поэтому, чтобы в него попадал воздух, рыба ударами головы делает в нем трещины.
Добившись достаточного снабжения гнезда кислородом, протоптер выделяет много слизи, которая помогает ему поддерживать необходимый для жизни уровень влажности, укладывается поудобнее и впадает в анабиоз.
Существуют земляные рыбы, которые используют несколько иную стратегию выживания. Они не роют себе нор, а просто покрывают тело слизью и превращаются в своеобразный кокон.
Спячка может продолжаться 6-9 месяцев, но зарегистрированы случаи, когда анабиоз продолжался 4 года без каких-либо последствий для здоровья и благополучия рыбы.
Африканцы любят ловить земляных рыб, потому что вкусовые и питательные качества их мяса ценятся очень высоко. Промысловая добыча рыбы, однако, отсутствует. Местное население ловит её для собственных нужд или мелкой торговли.
Обнаружить гнездо земляной рыбы очень просто. Туземцы обследуют дно высохшего водоема, выискивая более темные по цвету «колпаки» нор. Под особо крупным «колпаком» длиной от 5 см до 15 см спит большой протоптер. Убежища помельче, под которыми мирно посапывают экземпляры, не превышающие 15 см, можно вообще не заметить.
Бывает рыбный «бункер» сильно затвердевает без влаги и напоминает камень, поэтому протоптера извлекают из грунта прямо с ним.
Туземцы, которые живут в Гамбии, утверждают, что могут обнаружить большого протоптера не визуально, а на слух! Увесистая спящая рыба, по их словам, издает характерные звуки, хорошо различимые в безветренную погоду. Верить ли их рассказам – решать читателю, ведь наукой они не подтверждены.
Суданцы ловят земляных рыб по-своему, делая это совершенно оригинально. Они берут специальный барабан и бьют по нему так, чтобы звуки напоминали падающие капли дождя. Обманувшись таким коварством, потревоженные протоптеры издают предательское чмоканье и тем самым обнаруживают себя. Более того, некоторые из них настолько радуются прибывающей воде, что совсем выползают из гнезда. Ну а ловцам остается лишь протянуть алчные руки, чтобы взять свою легкую добычу. Кто знает, может со временем её величество эволюция научит земляных рыб быть чуточку умнее!
Источник:
- Ловкие рыбаки
- Почему озеро Чад умирает? Что будет с африканским народом?
- Рыбаки поймали рыбу весом 133 килограмма
- Самое опасное место в Африке – корабли, погибшие в пустыне
- Почему в Арктике запретили вылавливать рыбу на16 лет?