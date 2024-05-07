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Ври, как в последний раз: лживые экскурсии в Японии

Ври, как в последний раз: лживые экскурсии в Японии

Автор:
07 мая 2024 09:18
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Ложь   Япония   вранье   лживые экскурсии   люди   экскурсия   
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В Токио начали проводить новый вид экскурсии по городу, который состоит… исключительно из вранья! Факты, истории, даты, которые вам расскажет гид, будут 100% выдумкой. И японцам нравится, японцы очарованы!

Содержание насквозь лживой экскурсии

Начинается «Усо-но-цуа», то есть «тур лжи» в Асакусе (одном из самых популярных районов Токио), гид собирает группу около филиала одежды Uniqlo и запускает на динамике музыкальную мелодию.

- Помните эту мелодию? – спрашивает он. - Раньше здесь базировалась компания Minato Shokuhin, наиболее известная своим японским имбирным соусом. Возможно, вы помните джингл из его рекламы.

А один из туристов ему кивает:

- Точно! Эту мелодию любила напевать себе под нос моя бабушка, когда готовила.

- Да, она была очень популярна в ее поколении, - соглашается гид.

НО НА САМОМ ДЕЛЕ НИЧЕГО ЭТОГО НЕ БЫЛО. Ни завода, ни соуса, а музыку гид скачал в интернете. Это такая экскурсия, где ты поддерживаешь коллективную ложь.

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В ход для достоверности вранья идет все – музыка, видео, сгенерированные нейросетью, лживые воспоминания. Все, что окружает участников экскурсии – ложь, помноженная на ложь.

Самая забавная ложь, пожалуй, когда гид подводит к дереву в городе и говорит, что именно это дерево стало прототипом смайлика дерева в системе Android.

Кто первый придумал врать

Идея такой экскурсии – 41-летний Сигэнобу Мацудзава. Он довольно популярный организатор комедийных мероприятий и гид. И вести обычные туры ему было мучительно скучно.

Удивительно, но он нашел формат экскурсии, от которой счастливы абсолютно все, включая гида. Ведь ему не нужно повторять по тысяче раз одну и ту же историческую информацию, врать можно каждый раз новое!

Самый шик – что все на маршруте втянулись в великую ложь. На прилавках местных магазинчиках иногда есть поддельные товары от выдуманных брендов, на которые невзначай обращает внимание гид. А сам гид приходит на работу с пакетом с логотипом несуществующего круглосуточного магазина.

Ты даже не знаешь, насколько все вокруг полная подделка!

Кстати, у Сигэнобу Мацудзава есть жена, и вместе они владеют туристическим агентством. И вот его жена как раз предлагает совершенно обычные правдивые туры, но очень интересные. Например, тур по истории исключительно по страшным историям, которые ходят в городе вокруг парка. Или тур по забавным местам одной улицы.

И ездить никуда далеко не надо, и развлечение очень познавательное и необычное.

- Если все художественные фильмы и книги – выдумка, то почему тур с гидом не может быть таким же выдуманным художественным произведением? Ведь люди обожают истории из фильмов даже зная, что они ложь, - сказал Мацудзава.

И оказался прав. Я бы сама к такому пошла, но туры проводятся только на японском, а уровень языка мне не позволит, даже если приехать и записаться…


Знаете аналогичные туры у нас, или никогда такого не бывало?

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Метки: Ложь   Япония   вранье   лживые экскурсии   люди   экскурсия   
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Aleksandr 54 минуты назад
У нас на любом канале ТВ 24/7 крутят-"реклама" называется...
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4k
wwwoffka 1 Минуту назад
Туров по Хиросиме и Нагасаки еще не было, с историей как с СССР бомбы скидывало, а сша одеяла? Или там по Фукусиме, на фабрике по производству бутилированной воды?
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314
Ли Харви Освальд 2 часа назад
"Знаете аналогичные туры у нас, или никогда такого не бывало?"
Знаю, выборы называются
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