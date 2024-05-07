Ври, как в последний раз: лживые экскурсии в Японии

Содержание насквозь лживой экскурсии

Начинается «Усо-но-цуа», то есть «тур лжи» в Асакусе (одном из самых популярных районов Токио), гид собирает группу около филиала одежды Uniqlo и запускает на динамике музыкальную мелодию.

- Помните эту мелодию? – спрашивает он. - Раньше здесь базировалась компания Minato Shokuhin, наиболее известная своим японским имбирным соусом. Возможно, вы помните джингл из его рекламы.

А один из туристов ему кивает:

- Точно! Эту мелодию любила напевать себе под нос моя бабушка, когда готовила.

- Да, она была очень популярна в ее поколении, - соглашается гид.

НО НА САМОМ ДЕЛЕ НИЧЕГО ЭТОГО НЕ БЫЛО. Ни завода, ни соуса, а музыку гид скачал в интернете. Это такая экскурсия, где ты поддерживаешь коллективную ложь.