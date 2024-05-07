Ври, как в последний раз: лживые экскурсии в Японии

В Токио начали проводить новый вид экскурсии по городу, который состоит… исключительно из вранья! Факты, истории, даты, которые вам расскажет гид, будут 100% выдумкой. И японцам нравится, японцы очарованы!
Содержание насквозь лживой экскурсии
Начинается «Усо-но-цуа», то есть «тур лжи» в Асакусе (одном из самых популярных районов Токио), гид собирает группу около филиала одежды Uniqlo и запускает на динамике музыкальную мелодию.
- Помните эту мелодию? – спрашивает он. - Раньше здесь базировалась компания Minato Shokuhin, наиболее известная своим японским имбирным соусом. Возможно, вы помните джингл из его рекламы.
А один из туристов ему кивает:
- Точно! Эту мелодию любила напевать себе под нос моя бабушка, когда готовила.
- Да, она была очень популярна в ее поколении, - соглашается гид.
НО НА САМОМ ДЕЛЕ НИЧЕГО ЭТОГО НЕ БЫЛО. Ни завода, ни соуса, а музыку гид скачал в интернете. Это такая экскурсия, где ты поддерживаешь коллективную ложь.
В ход для достоверности вранья идет все – музыка, видео, сгенерированные нейросетью, лживые воспоминания. Все, что окружает участников экскурсии – ложь, помноженная на ложь.
Самая забавная ложь, пожалуй, когда гид подводит к дереву в городе и говорит, что именно это дерево стало прототипом смайлика дерева в системе Android.
Кто первый придумал врать
Идея такой экскурсии – 41-летний Сигэнобу Мацудзава. Он довольно популярный организатор комедийных мероприятий и гид. И вести обычные туры ему было мучительно скучно.
Удивительно, но он нашел формат экскурсии, от которой счастливы абсолютно все, включая гида. Ведь ему не нужно повторять по тысяче раз одну и ту же историческую информацию, врать можно каждый раз новое!
Самый шик – что все на маршруте втянулись в великую ложь. На прилавках местных магазинчиках иногда есть поддельные товары от выдуманных брендов, на которые невзначай обращает внимание гид. А сам гид приходит на работу с пакетом с логотипом несуществующего круглосуточного магазина.
Ты даже не знаешь, насколько все вокруг полная подделка!
Кстати, у Сигэнобу Мацудзава есть жена, и вместе они владеют туристическим агентством. И вот его жена как раз предлагает совершенно обычные правдивые туры, но очень интересные. Например, тур по истории исключительно по страшным историям, которые ходят в городе вокруг парка. Или тур по забавным местам одной улицы.
И ездить никуда далеко не надо, и развлечение очень познавательное и необычное.
- Если все художественные фильмы и книги – выдумка, то почему тур с гидом не может быть таким же выдуманным художественным произведением? Ведь люди обожают истории из фильмов даже зная, что они ложь, - сказал Мацудзава.
И оказался прав. Я бы сама к такому пошла, но туры проводятся только на японском, а уровень языка мне не позволит, даже если приехать и записаться…
Знаете аналогичные туры у нас, или никогда такого не бывало?
Источник:
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Знаю, выборы называются