Город-призрак, который запретило посещать правительство Японии

Как самое густонаселенное место планеты превратилось в руины.
В XX веке это было самое густонаселенное место на нашей планете. Сейчас оно превратилось в то, что вы видите на фотографии. Давайте взглянем на историю этого любопытного острова.
Остров Хасима расположен неподалеку от берегов Японии. Местные прозвали его «Крейсер», потому что он и правда по форме напоминает военный корабль.
Много лет это был необитаемый остров, который знали рыбаки – здесь они делали привал. Тут было удобное спокойное место, можно было переждать непогоду и передохнуть.
Но в XIX веке здесь нашли залежи угля. И на острове развернули масштабное строительство. Были построены глубокие шахты - 600 метров ниже уровня моря.
Чтобы не возить продукцию далеко, а работать прямо на месте, на острове построили военные заводы.
Промышленные предприятия на острове принадлежали компании Mitsubishi. И им пришлось решать вопрос с кадрами. Возить столько людей за 15 километров из Нагасаки было накладно. Поэтому решили строить жилье прямо здесь.
Площадь острова - скромные 6,3 гектара. Весь остров можно обойти всего за 20 минут.
Застройке подлежало всего 60% острова, остальная территория - неудобная скала. И сюда удалось впихнуть шахту, военные заводы, несколько десятков жилых домов и 25 магазинов. На острове разместилось около 6000 человек.
Потребовалась инфраструктура - были добавлены школа, детский сад, два плавательных бассейна, две больницы и кладбище.
Плотность достигла фантастического показателя в 139 100 человек на км²
Для сравнения, сейчас лидер по густонаселенности среди городов - Токио. Там не протолкнуться, транспорт битком набит в часы пик. Люди вынуждены ютиться в маленьких комнатках с одним шкафом и кроватью, которые гордо носят название "квартира".
И в Токио плотность населения составляет 4 300 человек на км². То есть в 35 раз меньше. Москва же, которую многие считают чересчур густонаселенной, едва замыкает 20-ку городов с показателем в 2,6 тыс человек.
Люди на Хасиме жили в крошечных апартаментах в высоких бетонных зданиях. Это был единственный тип строений, который выдерживал суровые морские штормы.
Остров был настолько изолирован, что жители могли покинуть его только получив специальное разрешение. Дети Хасимы ходили в школу прямо на острове, а единственным развлечением для взрослых были кинотеатр и боулинг. Вода для питья доставлялась на остров с материка, так как собственных источников пресной воды здесь не было.
В 1974 году запасы угля окончательно иссякли. И люди отсюда стали уезжать. За несколько лет Хасима превратился в город-призрак.
Правительство долго думало, как же использовать ныне забытый остров с городом. Хотели построить здесь музей шахтеров, но шахты уже пришли в упадок и их восстановление потребовало бы гигантских инвестиций.
Японское правительство ввело строгий запрет на посещение острова. Если остров посещали японцы, то их депортировали из страны и лишали гражданства.
Правительство объяснило это регулярным вандализмом - сюда приезжали, чтобы добыть памятные предметы с целью перепродажи. Регулярно организовывались группы "черных копателей". А ходить здесь небезопасно - здания находятся в аварийном состоянии. Плюс, всё-таки здесь было закрытое производство военной продукции.
Сейчас запрет несколько ослабел, сделаны исключения. Сюда привозят туристов в строго контролируемые группах. В дома почти не заходят, так как они того и гляди обрушатся.
Источник:
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