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Город-призрак, который запретило посещать правительство Японии

Город-призрак, который запретило посещать правительство Японии

Автор:
15 апреля 2024 09:07
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Город-призрак   Япония   в мире   запрет   заюрошка   люди   фото   
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Как самое густонаселенное место планеты превратилось в руины.

В XX веке это было самое густонаселенное место на нашей планете. Сейчас оно превратилось в то, что вы видите на фотографии. Давайте взглянем на историю этого любопытного острова.

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Остров Хасима расположен неподалеку от берегов Японии. Местные прозвали его «Крейсер», потому что он и правда по форме напоминает военный корабль.

Много лет это был необитаемый остров, который знали рыбаки – здесь они делали привал. Тут было удобное спокойное место, можно было переждать непогоду и передохнуть.

Но в XIX веке здесь нашли залежи угля. И на острове развернули масштабное строительство. Были построены глубокие шахты - 600 метров ниже уровня моря.

Чтобы не возить продукцию далеко, а работать прямо на месте, на острове построили военные заводы.

Промышленные предприятия на острове принадлежали компании Mitsubishi. И им пришлось решать вопрос с кадрами. Возить столько людей за 15 километров из Нагасаки было накладно. Поэтому решили строить жилье прямо здесь.

Площадь острова - скромные 6,3 гектара. Весь остров можно обойти всего за 20 минут.

Застройке подлежало всего 60% острова, остальная территория - неудобная скала. И сюда удалось впихнуть шахту, военные заводы, несколько десятков жилых домов и 25 магазинов. На острове разместилось около 6000 человек.

Потребовалась инфраструктура - были добавлены школа, детский сад, два плавательных бассейна, две больницы и кладбище.

Плотность достигла фантастического показателя в 139 100 человек на км²

Для сравнения, сейчас лидер по густонаселенности среди городов - Токио. Там не протолкнуться, транспорт битком набит в часы пик. Люди вынуждены ютиться в маленьких комнатках с одним шкафом и кроватью, которые гордо носят название "квартира".

И в Токио плотность населения составляет 4 300 человек на км². То есть в 35 раз меньше. Москва же, которую многие считают чересчур густонаселенной, едва замыкает 20-ку городов с показателем в 2,6 тыс человек.

Люди на Хасиме жили в крошечных апартаментах в высоких бетонных зданиях. Это был единственный тип строений, который выдерживал суровые морские штормы.

Остров был настолько изолирован, что жители могли покинуть его только получив специальное разрешение. Дети Хасимы ходили в школу прямо на острове, а единственным развлечением для взрослых были кинотеатр и боулинг. Вода для питья доставлялась на остров с материка, так как собственных источников пресной воды здесь не было.

В 1974 году запасы угля окончательно иссякли. И люди отсюда стали уезжать. За несколько лет Хасима превратился в город-призрак.

Правительство долго думало, как же использовать ныне забытый остров с городом. Хотели построить здесь музей шахтеров, но шахты уже пришли в упадок и их восстановление потребовало бы гигантских инвестиций.

Японское правительство ввело строгий запрет на посещение острова. Если остров посещали японцы, то их депортировали из страны и лишали гражданства.

Правительство объяснило это регулярным вандализмом - сюда приезжали, чтобы добыть памятные предметы с целью перепродажи. Регулярно организовывались группы "черных копателей". А ходить здесь небезопасно - здания находятся в аварийном состоянии. Плюс, всё-таки здесь было закрытое производство военной продукции.

Сейчас запрет несколько ослабел, сделаны исключения. Сюда привозят туристов в строго контролируемые группах. В дома почти не заходят, так как они того и гляди обрушатся.

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Метки: Город-призрак   Япония   в мире   запрет   заюрошка   люди   фото   
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Круэлла
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