Город-призрак, который запретило посещать правительство Японии

Остров Хасима расположен неподалеку от берегов Японии. Местные прозвали его «Крейсер», потому что он и правда по форме напоминает военный корабль.

Много лет это был необитаемый остров, который знали рыбаки – здесь они делали привал. Тут было удобное спокойное место, можно было переждать непогоду и передохнуть.