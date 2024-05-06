В Тюмени мигранты стали требовать за работу в два раза больше денег

Но спрос на их услуги всё равно высок.
В Тюмени и области иностранцы удвоили ценник за свою работу. В основном, они занимаются сельскохозяйственными и строительными работами.
Сейчас мигрантов стало меньше, а стоимость их услуг - выше.
Теперь минимальная стоимость труда иностранных работников, нанятых для работы на дачных участках, составляет 4000 рублей вместо прежних 2000 рублей. Повышение цен мигранты объясняют уменьшением числа приезжих рабочих, многие из которых решили вернуться на родину, что привело к дефициту рабочей силы, - сообщают местные.
Местные жители продолжают нанимать иностранцев и говорят, что те выполняют большой объём работы и делают качественно. Поэтому согласны им переплачивать.
Ранее жители Тюмени рассказали, что с приближением дачного сезона, мигранты выстраиваются в определённых местах:
Мигранты собираются на перекрестке улиц Щербакова - Тимуровцев. В выходные дни их там очень много: стоят по 20 - 30 человек. Люди нанимают их в основном для выполнения черновых работ: кому-то надо вскопать огород, кому - то - перенести какие-то тяжелые предметы и т. д.
3000 рублей - это, скажем так, минимальный ценник. Если говорить в целом, то иностранные специалисты требуют за свою работу достаточно приличные деньги. За вскопанный огород, например, могут потребовать 10000 - 12000 рублей.
А позавчера правительство России решило создать комиссию по противодействию нелегальной занятости. Её хотят организовать в ближайшее время.
Источник:
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У нас капитализм, то есть баланс спроса и предложения.
Не устраивает цена - делайте сами.
И это правильно.
Если что, я русский.
А давайте посмотрим на это со стороны логики и логистики.
Допустим в регионе было 100 мигрантов, работающих за 2000 рублей.
Далее приехало ещё 500 мигрантов из которых работать стали только 50, а остальные 450 начали кошмарить население своими претензиями к местной моде, гонять малышню с детских площадок, утсраивать затор на дороге для танцев, кидаться с ножом из-за замечания со стороны и совершать намаз в публичных местах.
То есть работают 150 мигрантов, а остальные бездельничают и хулиганят. Оплата за услуги рабочим та же - 2000 рублей. Но мигранты считают, что их работает не 150 человек, а именно ВСЕ 600!
Далее власти принимают решение взять под контроль этот беспредел и начинают чистить ряды мигрантов. И выгоняют ИМЕННО ДЕБОШИРОВ и ОТМОРОЗКОВ, а не тех, кто тихо работает.
Допустим, что провели тотальную чистку от хулиганов и в регионе остались ТОЛЬКО те, кто работают и несут пользу, т.е. - 150 человек. А потом их них ещё 20 свалили на Родину от психологического давления. Итого осталось 130 рабочих. Но мигранты подумали: "АГА! Нас стало меньше, значит увеличим плату!"
Вопрос: ЗА ЧТО УВЕЛИЧИВАТЬ, если объём рабочей силы от начального стал БОЛЬШЕ (из 100 стало 130), а избавились ТОЛЬКО от бесполезного мигро-мусора и ЧАСТИ рабочей силы?
По логике тут НАОБОРОТ СНИЖАТЬ оплату нужно, а не завышать.
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Но, это лишь субъективная оценка. Может притоки и депортация имеют разный трафик.
ибо гордому жителю империи не гоже заниматься в сфере обслуживания, какой же он тогда геополитик, когда возмущаться притеснением негров в африке и несовершенством законов в Америке
Вот так вот.
А то в регионах зп 40-60 говорят норм. Белым людям :)
У нас за 3-4тыр можно нанять чела с мотокультиватором и вскопать огород оО
Они нигде не охренели?)
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только потом пусть местные не скулят, что "... житья от такого количества черножопых не стало..."
так что ничего никуда не упадет
з.ы.
заметь насколько нищий стал народ при Путине, который как известно "все украл", что даже огород самим впадлу вскопать...