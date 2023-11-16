«Где найти людей для путей?»: из-за нехватки кадров в РЖД хотят брать на работу иностранцев и осуждённых

Звучит здраво, но есть нюанс: вот некоторые вакансии в РЖД по состоянию на август этого года. Зарплаты и правда неплохие. Но ТОП говорит, что они не могут найти людей даже на эти деньги. Если кто-то работает в этой конторе, можете прокомментировать заработок - цифры выглядят внушительно, но нет ли там какого-то подвоха?