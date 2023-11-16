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«Где найти людей для путей?»: из-за нехватки кадров в РЖД хотят брать на работу иностранцев и осуждённых

«Где найти людей для путей?»: из-за нехватки кадров в РЖД хотят брать на работу иностранцев и осуждённых

Автор:
16 ноября 2023 15:16
Сообщество : Жить в России
Метки: вакансии   дефицит   железные дороги   иностранцы   мигранты   осужденные   рабочие   ржд   
886
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Об этом заявили руководители компании. Они добавили, что понимают все риски, но делать нечего.

В РЖД не могут найти сотрудников. Не офисников - юристов, экономистов, логистов, и прочих истов там выше крыши. Не хватает работяг: монтёров пути, составителей поездов и слесарей по ремонту подвижного состава.

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Об этом говорит заместитель гендиректора компании Дмитрий Шаханов. По его словам, РЖД регулярно индексирует зарплаты и вводит зональные надбавки, но люди всё равно идут к ним неохотно. И вот как ТОП-менеджеры собираются решать проблему:

Привлечение с использованием дополнительных и, может быть, нестандартных источников. Мы уже начали взаимодействие с Федеральной службой исполнения наказаний, рассматриваем возможность трудоустройства осужденных, те осужденные, которые осуждены к принудительным работам, понимаем все риски этого источника, безусловно. Но для нас это реально такая дополнительная возможность, особенно в труднодоступных районах Забайкальского края и т.д., дополнительный источник покрытия дефицита.

Звучит здраво, но есть нюанс: вот некоторые вакансии в РЖД по состоянию на август этого года. Зарплаты и правда неплохие. Но ТОП говорит, что они не могут найти людей даже на эти деньги. Если кто-то работает в этой конторе, можете прокомментировать заработок - цифры выглядят внушительно, но нет ли там какого-то подвоха?

Ну и ещё один источник кадров - иностранцы.

Второе, это иностранные граждане. Тоже целый ряд проблем с их привлечением, в том числе и то, что касается заработной платы в пересчете на рубли. Определили потребность конкретно в таких работниках в разрезе конкретных предприятий, начинаем заниматься этим значительно более активно, чем раньше, - рассказал Шаханов.

Он далеко не первый, кто говорит о дефиците кадров. О том же периодически сообщают руководители строительной и добывающей отраслей.

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Метки: вакансии   дефицит   железные дороги   иностранцы   мигранты   осужденные   рабочие   ржд   
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23  комментария
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908
thrashbox 52 минуты назад
Так кто там кричал "рынок порешает" ?
Ну вот, он и порешал, нету очереди за воротами.
Повышайте привлекательность своих вакансий, и в первую очередь - зарплатой.
А пытаться решить вопрос мигрантами - тухлое занятие, могли бы убедиться сами на примере "весьмира" (tm), и особенно США и Европы, где мигранты создали больше проблем, чем решили.
Или "после нас хоть трава не расти" ?
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620
Павел Кузнецов 7 минут назад
Пусть в КНДР обращаются, им пришлют столько людей, сколько попросят.
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10k
BarOb 12 минут назад
Столько блохеров осудили за неуплату налогов, пусть поработают там, сделают хоть что-то полезное в своей жизни
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876
Дмитрий 15 минут назад
Гды зарплаты , там и работники.
А то они прям не знают что за чем следуют , идиоты
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10k
BarOb 17 минут назад
Зарплаты у них позорнейшие. Недавно позвонил по вакансии "дежурный по переезду" узнать про зарплату. Зарплата 23 тысячи, сменный график, кроме основной работы, содержать в чистоте переезд и зимой и летом. Когда проезжаю через этот переезд, всегда жалею женщин, которые зимой долбят лёд на путях переезда, неужели думаю мужиков там нет, оказывается за эти деньги никто не идёт.
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15k
Александр Маслов Полчаса назад
Павки Корчагины давно уже …того? А нынешних комсомольцев за «еду» хрен найдёшь… Построят заодно и диаспоры по всей РЖД


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57k
Опиум для народа 36 минут назад
То есть на объект, имеющий стратегическое значение - мигрантов и зеков? Ну-ну...
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47
pilot52 Опиум для народа 19 минут назад
С учетом того, что сейчас вместе с трудоустройством в РЖД о новом работнике автоматически подаются сведения в военкомат с перспективой вручения повестки, нормальный персонал (не мигрантов без гражданства и зеков) они еще долго будут искать.
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25k
Сибиряк 38 минут назад
Ну вот докатились. Теперь чурки вагоны и пути шатать будут
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12k
Владимир 39 минут назад
А просто зеков использовать как в СШП например? А то сидят нихрена не делают. Хоть какая то польза.
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47
pilot52 Владимир 18 минут назад
Ага, только на каждые 10 зеков нужно приставить еще по одному вертухаю, чтобы они не разбежались.
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691
Александр 42 минуты назад
Надо так Монтёр пути-250 000-300 000.Начальник участка-100 000-130 000
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23k
Анатолий Соколов 45 минут назад
проблема в том, что в те места, где предлагают такую зарплату, ехать никто не хочет.
по хорошему РЖД надо рассматривать "вахтовый" метод работы для удалённых участков. т.е. месяц человек сидит в жопе мира, а месяц - дома.. понятно, что это увеличение затрат - на одну должность нужно будет двух человек искать.
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58k
alertol 48 минут назад
рынок труда это рынок, нет дешевле, бери дороже, или идёшь лесом. всё настолько просто
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11k
Б.Касторский 52 минуты назад
Хорошо было бы, если трудовым мигрантам выдавливаешь трудовые визы на срок контракта. Закончился трудовой контракт и домой. Дома всегда хорошо. Ну и приезжать без семей. Зачем трудового человека отвлекать?
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19
Patiot Б.Касторский 11 минут назад
Трудовые мигранты без семей это рост числа случаев изнасилования. Проходили уже.
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