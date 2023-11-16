«Где найти людей для путей?»: из-за нехватки кадров в РЖД хотят брать на работу иностранцев и осуждённых

Об этом заявили руководители компании. Они добавили, что понимают все риски, но делать нечего.
В РЖД не могут найти сотрудников. Не офисников - юристов, экономистов, логистов, и прочих истов там выше крыши. Не хватает работяг: монтёров пути, составителей поездов и слесарей по ремонту подвижного состава.
Об этом говорит заместитель гендиректора компании Дмитрий Шаханов. По его словам, РЖД регулярно индексирует зарплаты и вводит зональные надбавки, но люди всё равно идут к ним неохотно. И вот как ТОП-менеджеры собираются решать проблему:
Привлечение с использованием дополнительных и, может быть, нестандартных источников. Мы уже начали взаимодействие с Федеральной службой исполнения наказаний, рассматриваем возможность трудоустройства осужденных, те осужденные, которые осуждены к принудительным работам, понимаем все риски этого источника, безусловно. Но для нас это реально такая дополнительная возможность, особенно в труднодоступных районах Забайкальского края и т.д., дополнительный источник покрытия дефицита.
Звучит здраво, но есть нюанс: вот некоторые вакансии в РЖД по состоянию на август этого года. Зарплаты и правда неплохие. Но ТОП говорит, что они не могут найти людей даже на эти деньги. Если кто-то работает в этой конторе, можете прокомментировать заработок - цифры выглядят внушительно, но нет ли там какого-то подвоха?
Ну и ещё один источник кадров - иностранцы.
Второе, это иностранные граждане. Тоже целый ряд проблем с их привлечением, в том числе и то, что касается заработной платы в пересчете на рубли. Определили потребность конкретно в таких работниках в разрезе конкретных предприятий, начинаем заниматься этим значительно более активно, чем раньше, - рассказал Шаханов.
Он далеко не первый, кто говорит о дефиците кадров. О том же периодически сообщают руководители строительной и добывающей отраслей.
Источник:
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Ну вот, он и порешал, нету очереди за воротами.
Повышайте привлекательность своих вакансий, и в первую очередь - зарплатой.
А пытаться решить вопрос мигрантами - тухлое занятие, могли бы убедиться сами на примере "весьмира" (tm), и особенно США и Европы, где мигранты создали больше проблем, чем решили.
Или "после нас хоть трава не расти" ?
А то они прям не знают что за чем следуют , идиоты
по хорошему РЖД надо рассматривать "вахтовый" метод работы для удалённых участков. т.е. месяц человек сидит в жопе мира, а месяц - дома.. понятно, что это увеличение затрат - на одну должность нужно будет двух человек искать.