Завораживающая атмосфера заброшенной колонии прокажённых Ловокомейо

Неоднозначная атмосфера исходит от этого многовекового карантина для больных проказой.
Завораживающие руины Ловокомейо отражают противоречивые реалии лепрозория.
Колония была построена в XIV веке на острове Хиос и содержала в карантине людей с болезнью Хансена. Она стала первым таким заведением в Греции и одним из первых в Европе.
Эта болезнь была печально известна как проказа и провоцировала ужас из-за своих якобы заразных свойств. Сейчас известно, что лепру вызывает бацилла Mycobacterium leprae или Mycobacterium lepromatosis. Но столетия назад болезнь чем только не считали – проклятием, наказанием богов, позорным клеймом.
В изолированной деревне больные могли отдохнуть от ужаса и страха, которые обычно нагоняли на них окружающие. Это было небольшим утешением для тех, кто был вынужден жить в изоляции вдали от дома и семьи.
Исторически охватывая гораздо более широкий спектр кожных заболеваний, эта печально известная болезнь кожи и нервной системы мучает человечество уже более 4 000 лет. Его библейские ассоциации породили в Средние века суеверие людей, которые считали этот недуг божественным возмездием за различные грехи. Общества строили колонии прокажённых, чтобы защититься от физических и душевных недугов. Ловокомейо была одной из первых таких общин, построенных в Европе.
Оставшиеся здесь обычные предметы, такие как детские книги, лекарства и бельё, свидетельствуют о нормальном образе жизни, который вели люди в этой колонии. Но пустые вскрытые могилы, соседствующие с забытыми обыденными вещами, вызывают ощущение потустороннего ужаса.
Тем не менее, колония была окружена зелёным сосновым лесом и, вероятно, была довольно привлекательна в плане принудительного уединения.
Хиос был покинут во время войны за независимость Греции в XIX веке, когда османские солдаты уничтожили или изгнали большинство жителей острова. Вскоре произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни почти 8 000 человек и разрушившее колонии по всему острову.
Ловокомейо был восстановлен в XX веке, в нём появились водопровод, прачечная, фонтаны и даже ресторан. Община поднялась до невероятных высот духовности благодаря трудам святого Антимоса и святого Никифора Прокажённого.
Колония окончательно закрыла свои ворота в 1957 году, когда было найдено лекарство от лепры, оставив после себя полуразрушенные руины и воспоминания об изгоях общества, которые так долго населяли этот район.
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Непонятна позиция автора - он (она), что считает лепру незаразной?
Лепра как раз очень заразна и передаётся через контакт с заражённым, через предметы, дверные ручки и т.п. Поэтому полная изоляция больных - абсолютно правильный подход, пока не было лечения. То, что этих людей не убивали, а только изолировали и при этом бесплатно содержали - это, особенно по меркам прошлых веков, акт гуманизма.