Завораживающая атмосфера заброшенной колонии прокажённых Ловокомейо

Колония была построена в XIV веке на острове Хиос и содержала в карантине людей с болезнью Хансена. Она стала первым таким заведением в Греции и одним из первых в Европе.

Эта болезнь была печально известна как проказа и провоцировала ужас из-за своих якобы заразных свойств. Сейчас известно, что лепру вызывает бацилла Mycobacterium leprae или Mycobacterium lepromatosis. Но столетия назад болезнь чем только не считали – проклятием, наказанием богов, позорным клеймом.