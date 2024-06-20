Кошмары реальной жизни: убийства на озере Лава

Иногда жизнь подбрасывает такие идеи из реальной практики, что любые самые жуткие фильмы ужасов меркнут перед ними, словно детские забавные мультики.
Одна из таких историй – убийство на озере Лава.
Одним обычным апрельским утром 1924 года в Национальном лесу Дешутс в штате Орегон стояла изумительная погода. Небо было ярко-голубым, а зимний иней уступил место яркому зелёному цвету. Озеро Литтл-Лава, живописный водоём в самом сердце леса, оттаяло, и по нему снова могли курсировать лодки.
В то утро на берегу собралась группа. Мужчины обследовали озеро, но не для того, чтобы найти идеальное место для рыбалки. Они приехали, чтобы вытащить из озера тела трёх убитых. Убийства на озере Лава потрясли округ Дешутс и продолжают делать это до сих пор.
Убийства на Лава-Лейк – это тройное убийство, совершённое в начале того же года. Дьюи Моррис (25 лет), Эдвард Николс (50 лет) и Рой Уилсон (35 лет) были родом из Бенда, штат Орегон, главного города округа. Троица отправилась в парк в прошлом году и планировала провести осень и зиму у озера, работая трапперами – звероловами, специализирующимися на пушнине.
Трапперы решили остановиться в бревенчатом домике, принадлежавшем подрядчику по лесозаготовкам из Бенда, Эдварду Логану. Логан разрешил мужчинам использовать его хижину в лесу в качестве базового лагеря.
В обмен на место для ночлега в ту зиму трое мужчин согласились ухаживать за пятью ценными лисами, которых Логан разводил на мех в своих владениях.
Это соглашение устроило всех, и парни переехали в хижину.
За несколько дней до Рождества 1923 года Эдвард Николс вернулся в Бенд, чтобы продать свои меха. Он продал целую упряжку пушнины, и местные жители рассказали, что Эдвард выглядел довольным и счастливым и говорил, что отлов пока идет чудесно.
Мужчин снова видели живыми, когда 15 января 1924 года владелец базы отдыха Аллен Уилкоксен шёл на снегоступах от своего дома в Фолл-Ривер до принадлежащего ему курорта на Элк-Лейк, расположенного в 46 километрах. Аллен остановился и переночевал в хижине, а на следующее утро продолжил путь.
Позднее, когда его допрашивала полиция, Аллен сказал, что мужчины были в хорошем настроении и добром здравии. Во время его ночёвки в домике не произошло ничего странного. Аллен рассказал полицейским, что охотники говорили об очередной успешной вылазке.
Это был последний раз, когда мужчин видели живыми.
Иннис Оуэн Моррис, брат Дьюи, начал беспокоиться, когда прошло около двух месяцев с тех пор, как он в последний раз слышал о своем брате. Хижина была достаточно удалённой, но причин для такого долгого молчания не было. Моррис забеспокоился.
Иннис попросил управляющего рыбоводческим хозяйством Тумало Перла Линнса проверить хижину. В хижине обеденный стол был накрыт для трапезы, а на плите стояли кастрюли, наполненные пригоревшей едой. Что бы ни случилось, всё произошло внезапно и неожиданно.
В хижине были найдены брошенные капканы, еда, зимняя одежда и винтовки, а следов борьбы не было.
Однако сани, которые мужчины использовали для перевозки грузов и снаряжения, пропали. Зная, что трапперам разрешено остаться в хижине, если они позаботятся о лисах Эдварда Логана, мужчины сразу же направились к лисьему загону. Все пять ценных лисиц пропали, а в загоне был найден лишь молоток, испачканный кровью.
Предупрежденный о пропаже людей, шериф округа Дешутс Кларенс Адамс приехал в хижину, чтобы выяснить, что могло случиться с тремя трапперами. Адамс был бывшим инспектором по охране животных и хорошо знал местность, где находилась хижина. Под его руководством сани, которые использовали трапперы, были найдены наполовину зарытыми в снег и испачканными чем-то тёмным. Неподалёку офицеры заметили, что в замёрзшем озере была прорублена дыра, которую затем заново заморозили.
На снегу был обнаружен участок с человеческой кровью, зуб и клок шерсти. Неподалёку лежали искусно содранные шкуры пяти лисиц. Однако на морозе мало что можно было сделать, и поиски на озере пришлось отложить до оттепели.
Когда озеро оттаяло настолько, что его можно было обследовать на лодке, тела мужчин были найдены в воде.
Официальной причиной смерти всех троих мужчин стали огнестрельные ранения и удар тупым предметом. Согласно результатам вскрытия, Эд Николс был убит выстрелом из дробовика с близкого расстояния, в результате чего ему оторвало нижнюю челюсть и раздробило часть грудной клетки.
Дьюи Моррис был ранен в левый локоть, а за его правым ухом обнаружено отверстие, вероятно, ставшее результатом удара молотка по черепу. Последний траппер, Рой Уилсон, был ранен в правое плечо. За левым ухом обнаружилось входное отверстие от пули.
Медицинский эксперт предположил, что мужчины были убиты примерно в январе. Это произошло уже после того, как Аллен Уилкоксен остановился в хижине.
Учитывая удалённость места и мастерски снятую шкуру лисы, полиция решила, что убийца, скорее всего, был знаком с местностью. После наводки человека по имени Эдвард Логан полиция обратила внимание на Ли Коллинза, траппера, который в прошлом году угрожал убить Николса.
Выяснилось, что Ли Коллинз – это не настоящее имя мужчины. Его звали Чарльз Кимзи. Кимзи был преступником, сбежавшим из тюрьмы штата Айдахо, где он был приговорён к 15 годам, и находившимся в бегах. Кимзи также был искусным охотником.
Совсем недавно он был обвинён в покушении на убийство водителя дилижанса, который был нанят, чтобы отвезти Кимзи обратно в Айдахо. В середине пути Кимзи напал на водителя, связал ему руки и ноги и бросил в колодец.
Водитель смог освободиться от пут, вскарабкался по стене и отправился за помощью в соседний дом. Он также смог опознать Кимзи как нападавшего. Кимзи было предъявлено обвинение, но он сбежал из города до суда и исчез.
Полиции потребовалось девять лет, чтобы найти Кимзи в Калиспелле, штат Монтана, и взять его под стражу. На допросе он выдал алиби, что во время убийств работал в Колорадо на строительстве тоннеля Моффат: он утверждал, что никогда не слышал ни о трёх охотниках, ни об их смерти.
Кимзи не смог доказать своё алиби, но, имея лишь косвенные улики, связывающие его с убийствами, власти не смогли и выдвинуть обвинения. Однако Кимзи и так попал в тюрьму штата Орегон, где получил пожизненное заключение за попытку убийства водителя дилижанса.
Кимзи так и не было предъявлено официальное обвинение в убийствах на Лава-Лейк, но его подозревали на протяжении почти ста лет.
Соучастником Кимзи мог быть человек по имени Рэй Джексон Ван Бюрен.
Ван Бюрена связывали с несколькими нераскрытыми убийствами по всему Орегону, но никаких доказательств найдено не было. Ван Бюрен покончил с собой в 1938 году, через пять лет после поимки Кимзи, унеся в могилу все доказательства причастности к убийствам на Лава-Лейк.
Дело остаётся нераскрытым и является одним из старейших нераскрытых дел об убийствах в истории штата. Что произошло, и кто так жестко расправился с тремя трапперами в хижине в 1924 году, так и останется неизвестным. Настоящий убийца мог скрываться в лесу, оставаясь незамеченным, а потом смешаться с жителями города и, посмеиваясь про себя, наблюдать за паникой людей и ходом расследования, завернувшего не туда.
Источник:
- Тайна убийства в закрытой комнате
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