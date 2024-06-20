Кошмары реальной жизни: убийства на озере Лава

Водитель смог освободиться от пут, вскарабкался по стене и отправился за помощью в соседний дом. Он также смог опознать Кимзи как нападавшего. Кимзи было предъявлено обвинение, но он сбежал из города до суда и исчез.

Полиции потребовалось девять лет, чтобы найти Кимзи в Калиспелле, штат Монтана, и взять его под стражу. На допросе он выдал алиби, что во время убийств работал в Колорадо на строительстве тоннеля Моффат: он утверждал, что никогда не слышал ни о трёх охотниках, ни об их смерти.

Кимзи не смог доказать своё алиби, но, имея лишь косвенные улики, связывающие его с убийствами, власти не смогли и выдвинуть обвинения. Однако Кимзи и так попал в тюрьму штата Орегон, где получил пожизненное заключение за попытку убийства водителя дилижанса.

Кимзи так и не было предъявлено официальное обвинение в убийствах на Лава-Лейк, но его подозревали на протяжении почти ста лет.

Соучастником Кимзи мог быть человек по имени Рэй Джексон Ван Бюрен.

Ван Бюрена связывали с несколькими нераскрытыми убийствами по всему Орегону, но никаких доказательств найдено не было. Ван Бюрен покончил с собой в 1938 году, через пять лет после поимки Кимзи, унеся в могилу все доказательства причастности к убийствам на Лава-Лейк.

Дело остаётся нераскрытым и является одним из старейших нераскрытых дел об убийствах в истории штата. Что произошло, и кто так жестко расправился с тремя трапперами в хижине в 1924 году, так и останется неизвестным. Настоящий убийца мог скрываться в лесу, оставаясь незамеченным, а потом смешаться с жителями города и, посмеиваясь про себя, наблюдать за паникой людей и ходом расследования, завернувшего не туда.