"200 000 рублей за рваную майку": зарубежные бренды, в которых в Пятёрочку стыдно выйти

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Высокую моду порой просто не понять. Дизайнеры вдохновляются клейкой лентой, старыми тряпками, грязными пятнами - и затем продают за очень дорого свои идеи. В телеграм-канале "Отказала модная железа" авторы находят свежие образы от мировых брендов, но их даже носить стыдно.
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Туфли как "домашние тапочки" сгодятся, прикольно.
"Шапка" под газету тоже прикольно на отдыхе
и ремень еще пойдет
но не за такие бабки! Остальное трешак 100%ый