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"200 000 рублей за рваную майку": зарубежные бренды, в которых в Пятёрочку стыдно выйти

"200 000 рублей за рваную майку": зарубежные бренды, в которых в Пятёрочку стыдно выйти

Автор:
06 мая 2024 09:24
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   бренды   идиоты   модники   моды   стоиомсть одежды   цена   
1336
15

Высокую моду порой просто не понять. Дизайнеры вдохновляются клейкой лентой, старыми тряпками, грязными пятнами - и затем продают за очень дорого свои идеи. В телеграм-канале "Отказала модная железа" авторы находят свежие образы от мировых брендов, но их даже носить стыдно.

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Метки: Прикол   бренды   идиоты   модники   моды   стоиомсть одежды   цена   
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4  комментария
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15k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Ну скажем..
Туфли как "домашние тапочки" сгодятся, прикольно.
"Шапка" под газету тоже прикольно на отдыхе
и ремень еще пойдет
но не за такие бабки! Остальное трешак 100%ый
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13k
Copycat 44 минуты назад
ну это ещё "голос поколения" как то продавал драные свитера за кучу денег)
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708
DuckTales 46 минут назад
Balenciaga это просто гении троллинга, а вообще все эти выходки модельеров, это ода порокам человечества. Ну и каждая из этих фирм прошла долгий путь и создали не одну прекрасную коллекцию, прежде чем так куролесить
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1k
Злодей Час назад
Тут,конечно, полная дичь, но...на самом деле у них именно на сайте есть очень интересные шмотки с прикольными принтами и прикольным дизайном. Естественно есть аналоги на озоне за 5-10 тыс., но не все варианты. Со сложными принтами нет аналогов, как то искал от DQ2 одно интересную толстовку, перерыл весь рунет - не нашёл. Пришлось взять на авито "в идеальном состоянии", но дороже уже. Зато оригинал. очень приятный по материалу, принт супер, строчка супер.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1661 пост (1614 в горячем)

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