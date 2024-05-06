"200 000 рублей за рваную майку": зарубежные бренды, в которых в Пятёрочку стыдно выйти

Высокую моду порой просто не понять. Дизайнеры вдохновляются клейкой лентой, старыми тряпками, грязными пятнами - и затем продают за очень дорого свои идеи. В телеграм-канале "Отказала модная железа" авторы находят свежие образы от мировых брендов, но их даже носить стыдно.