Безумные выходки бывших, которые напоминали о себе после расставания

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Даже после завершения отношений люди порой ведут себя странно. Кто-то не оставляет в покое, другие заявляются на порог с разными претензиями. Пользователи соцсетей поделились своими историями о необычном поведении.
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А что делали ваши бывшие возлюбленные?
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А разве можно сделать человека поручителем, без его на то согласия?
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