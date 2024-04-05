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Безумные выходки бывших, которые напоминали о себе после расставания

Безумные выходки бывших, которые напоминали о себе после расставания

Автор:
05 апреля 2024 15:07
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   бывшие   забавно   идиоты   истории   истории про бывших   фото   
1749
15

Даже после завершения отношений люди порой ведут себя странно. Кто-то не оставляет в покое, другие заявляются на порог с разными претензиями. Пользователи соцсетей поделились своими историями о необычном поведении.

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А что делали ваши бывшие возлюбленные?

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Метки: Прикол   бывшие   забавно   идиоты   истории   истории про бывших   фото   
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7  комментариев
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livaneth Час назад
4. Вот это подстава
А разве можно сделать человека поручителем, без его на то согласия?
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АнтонПолднев Полчаса назад
Со всеми бывшими ровные, а с некоторыми и приятельские отношения.
Может дело в том, как ты к человеку относился?
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61k
Мойша 45 минут назад
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Мойша 46 минут назад
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Спелая кукурузинка
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