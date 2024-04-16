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"Подарил телефон, оформив кредит на моё имя": безумные выходки мужчин, которые не поддаются логике

"Подарил телефон, оформив кредит на моё имя": безумные выходки мужчин, которые не поддаются логике

Автор:
16 апреля 2024 12:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   забавно   идиоты   истории   мужская логика   мужчины   отношения   фото   
2349
16

Говорят, что понять женскую логику невозможно, однако поведение мужчин тоже порой вызывает немало вопросов. То хотят продать золотые серёжки, то требуют внимания... Девушки поделились самыми нелепыми выходками, которые сложно объяснить.

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А какие у вас странные ситуации случались в отношениях или после?

Источник:

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Метки: Прикол   забавно   идиоты   истории   мужская логика   мужчины   отношения   фото   
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18  комментариев
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10k
Гвоздь 2 часа назад
полно нормальных мужиков, но баб всё тянет ко плохим
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14k
Artem Минуту назад
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16k
Alex 22 минуты назад
Собрание отборной ху@ты...
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55k
Aleksandr 24 минуты назад
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77k
Ща как жахну Полчаса назад
У авторки поста не-до-йоб.
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77k
Ща как жахну Полчаса назад
Кот под лампой чаем подавился.
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11k
JeanLuk 40 минут назад
Комментарий к фото
Заявку в полицию о краже паспорта написать не?
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43k
Notan Blaine 44 минуты назад
Опять переводы с западных сайтов? Когда это у нас вызов скорой был платный.
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56
ГТА Форевер Notan Blaine 38 минут назад
Есть платные, мои родители когда короной заболели вызывали платную, ибо бесплатную не дождешься..
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1k
Друг 53 минуты назад
а где пост о бывших девушках ???
они тоже ой как чудят !!!
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6k
Дмитрий ! Час назад
1. Правильно сделал.
2. Значит сама согласилась, т.к. без согласия оформить нельзя. Может он первоначальный взнос внёс немаленький.
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7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Хватит ЗАСИРАТЬ сайт!
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1614 постов (1566 в горячем)

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