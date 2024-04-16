"Подарил телефон, оформив кредит на моё имя": безумные выходки мужчин, которые не поддаются логике

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Говорят, что понять женскую логику невозможно, однако поведение мужчин тоже порой вызывает немало вопросов. То хотят продать золотые серёжки, то требуют внимания... Девушки поделились самыми нелепыми выходками, которые сложно объяснить.
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А какие у вас странные ситуации случались в отношениях или после?
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они тоже ой как чудят !!!
2. Значит сама согласилась, т.к. без согласия оформить нельзя. Может он первоначальный взнос внёс немаленький.