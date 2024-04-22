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Стрёмные ситуации на свадьбах, которые никому не понравились

Стрёмные ситуации на свадьбах, которые никому не понравились

Автор:
22 апреля 2024 17:56
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   забавно   идиоты   истории   истории со свадьбы   приколы на свадьбе   свадьба   
2965
15

Молодожёны хотят, чтобы их свадьба прошла идеально. Однако если для них день может запомниться, как волшебный, то для остальных гостей он покажется ужасным - и такое тоже бывает. Собрали истории от пользователей, которым на 100% было некомфортно на свадьбе.

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А какие вы помните жуткие истории со свадеб?

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Метки: Прикол   забавно   идиоты   истории   истории со свадьбы   приколы на свадьбе   свадьба   
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4k
avix 2 часа назад
Те, кто работают на свадьбах в виде фотографов и видеографов, после такого опыта в цирке не смеются. Я поработал не долго, но мне хватило сверх нормы. Один опыт я тут уже описывал, это когда один из гостей заблевал платье невесты в лимузине, до этого ужравшись красным вином из горла. Сегодня будет пара других.

Первая. Пара межнациональная, он армянин, она русская. Свадьба персон на 100, может больше. Все серьёзные и богатые люди. Тамада к середине процесса так уклюкался, что стал отпускать шуточки на счёт национальности жениха, в довершение заявил "а теперь передаём слово "армяшкам из аулов". В зале глухая тишина, чтобы его там не убили, чувака выводили через чёрный ход.

Вторая. Кто-то в толчке отм_дохал диджея, за то что тот, отказался ставить блатняк с матюгами. Тот весь в кровище, вырвал свой пульт с мясом и уехал. Зал здоровенный, народу много, микрофон не работает и тишинаааа, а еще совсем не вечер. В результате, гости орали какие-то песни, пока сотрудники реанимировали звук.
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5k
Искандер 6 минут назад
Стрёмные ситуации на свадьбах, которые никому не понравилисьПосмотреть
Стрёмные ситуации на свадьбах, которые никому не понравились
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61k
Мойша 7 минут назад
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Мойша 7 минут назад
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Мойша 9 минут назад
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Мойша 9 минут назад
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Мойша 11 минут назад
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Мойша 12 минут назад
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39k
russger 16 минут назад
Единственные, кого во всех этих историях жалко, это кошечек с собачками

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11k
Олегbl4 Час назад
Не кринж. У друга была совсем небольшая свадьба человек на 20: друзья, подруги жены и родственники. Мы решили замутить нечто грандиозное в подарок. Каждый из друзей поехал на своей машине, кроме свидетеля, но при этом привел ещё несколько машин для кортежа. В итоге насобирал около 25-28 авто. Друг с невестой были в восторге.
После ЗАГСа я решил поставить машину в гараж и потом добираться до банкета, но застрял в грязи. Приехала вся кавалькада с женихом и невестой на помощь. В общем свадьба прошла классно.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1630 постов (1582 в горячем)

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