Стрёмные ситуации на свадьбах, которые никому не понравились

Молодожёны хотят, чтобы их свадьба прошла идеально. Однако если для них день может запомниться, как волшебный, то для остальных гостей он покажется ужасным - и такое тоже бывает. Собрали истории от пользователей, которым на 100% было некомфортно на свадьбе.