Стрёмные ситуации на свадьбах, которые никому не понравились

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Молодожёны хотят, чтобы их свадьба прошла идеально. Однако если для них день может запомниться, как волшебный, то для остальных гостей он покажется ужасным - и такое тоже бывает. Собрали истории от пользователей, которым на 100% было некомфортно на свадьбе.
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А какие вы помните жуткие истории со свадеб?
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Первая. Пара межнациональная, он армянин, она русская. Свадьба персон на 100, может больше. Все серьёзные и богатые люди. Тамада к середине процесса так уклюкался, что стал отпускать шуточки на счёт национальности жениха, в довершение заявил "а теперь передаём слово "армяшкам из аулов". В зале глухая тишина, чтобы его там не убили, чувака выводили через чёрный ход.
Вторая. Кто-то в толчке отм_дохал диджея, за то что тот, отказался ставить блатняк с матюгами. Тот весь в кровище, вырвал свой пульт с мясом и уехал. Зал здоровенный, народу много, микрофон не работает и тишинаааа, а еще совсем не вечер. В результате, гости орали какие-то песни, пока сотрудники реанимировали звук.
После ЗАГСа я решил поставить машину в гараж и потом добираться до банкета, но застрял в грязи. Приехала вся кавалькада с женихом и невестой на помощь. В общем свадьба прошла классно.