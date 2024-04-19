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"Вместо кофе молол макароны": люди рассказали, какие глупости делали из-за недосыпа

"Вместо кофе молол макароны": люди рассказали, какие глупости делали из-за недосыпа

Автор:
19 апреля 2024 16:55
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   забавно   идиоты   истории   недосып   смешно   
2797
14

В стремительном ритме жизни и безумном графике современного мира порой мы просто не может выспаться. От этого становимся невнимательными и такими растяпами. Пользователи рассказали, что учудили, когда не выспались.

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Метки: Прикол   забавно   идиоты   истории   недосып   смешно   
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10  комментариев
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11k
MakDag Час назад
Однажды перепутал "Фишки" с "Pornhub" и искал посты Спелой кукурузинки.
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40k
АнтонПолднев 3 минуты назад
Ещё не был женат, но уже давно встречались с будущей (теперь бывшей) женой. Зарезали с тестем поросёнка. Само собой под свежатину употребили. Утром слышу мат четырёхэтажный. Тесть почистил зубы кремом для бритья.
Совещание в управлении. В 9 утра нужно быть на месте. Управление в 200км. Выезд рано утром, и нужно по пути коллегу подобрать. Я в состоянии зомби, коллега тоже. Я его подбираю, поворачиваю не в Управление,
а на свой объект, и еду. Профигачил не в ту сторону примерно 150км, прежде чем отдуплился.
Студентом. Сели с вечера в общаге чего-то отмечать. Дальше склейка. Утро. Я куда-то иду. Напротив Драмтеатра, земляки поймут. Общага на Сторожевой. Это 5 кварталов примерно. И не по прямой. Как я туда попал и что я делал до этого так и осталось загадкой.
Казино (начало 90-х). Сел в рулетку по маленькой. Вроде шло. Склейка. Просыпаюсь в какой-то квартире незнакомой. Какой-то чувак на соседней кровате в одежде и обуви. Сначала подумал, что труп. Не, живой. Разбудил. Спрашиваю, мы где и ты кто? Гговорит, брат, ты чё? Мы вчера эту квартиру выиграли в блэк джек. Я никогда не играл в блэк джек, потому что там сидельцы в основном. Оказалось реально чувак выиграл квартиру. Тогда это было не редкость.
Если повспоминать, то на целый пост хватит...
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970
ZeroCross.ru 18 минут назад
- кто там ?
- Я
- Я ?
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1k
Александр Шевченко 22 минуты назад
Сессия 7 или 8 ночей сон урывками и тут одной недающей в общаге приспичило ( бегал за ней месяца 2 уже). Так вот вроде и секас и чувствуешь как засыпаешь, и все мысли кончить бы это дело быстрее ( а уж потом как отоспаться дать жару) и не выходит ...
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3k
Vadim Balabanov 22 минуты назад
"3. Открыть холодильник, забыть зачем, закрыть и стоять думать."

Вот этому верю. Только я предпочитаю думать не закрывая холодильник.
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6k
heta Полчаса назад
Вообще то такое поведение - это проваленный тест Тьюринга. Т.е. писавший это, по всем признакам - искусственный интеллект.
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3k
Seryi_spb Час назад
Прикурить сигарету, потянуться к пепельнице, и увидеть там другую тлеющую сигарету.
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15k
Antique computer Час назад
Я случайно налил в чайник литр спирта и вскипятил его. Кофе был просто огонь.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1626 постов (1578 в горячем)

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