"Вместо кофе молол макароны": люди рассказали, какие глупости делали из-за недосыпа

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В стремительном ритме жизни и безумном графике современного мира порой мы просто не может выспаться. От этого становимся невнимательными и такими растяпами. Пользователи рассказали, что учудили, когда не выспались.
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Совещание в управлении. В 9 утра нужно быть на месте. Управление в 200км. Выезд рано утром, и нужно по пути коллегу подобрать. Я в состоянии зомби, коллега тоже. Я его подбираю, поворачиваю не в Управление,
а на свой объект, и еду. Профигачил не в ту сторону примерно 150км, прежде чем отдуплился.
Студентом. Сели с вечера в общаге чего-то отмечать. Дальше склейка. Утро. Я куда-то иду. Напротив Драмтеатра, земляки поймут. Общага на Сторожевой. Это 5 кварталов примерно. И не по прямой. Как я туда попал и что я делал до этого так и осталось загадкой.
Казино (начало 90-х). Сел в рулетку по маленькой. Вроде шло. Склейка. Просыпаюсь в какой-то квартире незнакомой. Какой-то чувак на соседней кровате в одежде и обуви. Сначала подумал, что труп. Не, живой. Разбудил. Спрашиваю, мы где и ты кто? Гговорит, брат, ты чё? Мы вчера эту квартиру выиграли в блэк джек. Я никогда не играл в блэк джек, потому что там сидельцы в основном. Оказалось реально чувак выиграл квартиру. Тогда это было не редкость.
Если повспоминать, то на целый пост хватит...
- Я
- Я ?
Вот этому верю. Только я предпочитаю думать не закрывая холодильник.