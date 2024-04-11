В США скончался скандально известный спортсмен и актёр О. Джей Симпсон

Фигуранту одного из самых скандальных уголовных дел в истории Америки было 76 лет.
На 77-ом году жизни в Лас-Вегасе скончался О. Джей Симпсон — звезда американского футбола, комедийных фильмов и хладнокровный убийца, сумевший избежать наказания.
"10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, скончался в борьбе с раком. Он был окружен своими детьми и внуками", — сообщили родственники Симпсона.
Отмечается, что в феврале нынешнего года журналисты сообщали, что у бывшего спортсмена обнаружили рак предстательной железы и он уже несколько месяцев находится в хосписе. Однако Симпсон в своих видеообращения отрицал нахождение в хосписе, но не комментировал информацию журналистов о своём заболевании.
В 1985 году О. Джей Симпсон вошёл в Зал славы профессионального американского футбола. Он стал первым игроком Национальной футбольной лиги, пробежавшим с мячом более 2000 выносных ярдов за сезон. Помимо этого, он сыграл в нескольких десятках фильмов. Самая известная из его ролей — детектив Нортберг в комедийной трилогии "Голый пистолет".
Однако всемирно известным его сделал не спорт и не карьера киноактёра, а громкий судебный процесс. В 1994 году его обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и её любовника Рональда Голдмана. Знаменитую погоню полицейских за Симпсоном транслировали все телеканалы США.
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Судебное разбирательство над Симпсоном вызвало широкий общественный резонанс, вся Америка была уверена, что двойное убийство совершил именно он. Считается, что его адвокаты выбрали хитрую стратегию защиты, используя расовые предрассудки. И благодаря этим манипуляциям им удалось убедить присяжных в невиновности подзащитного.
Тем не менее вслед за уголовным последовало гражданское разбирательство. Там его признали виновным и обязали выплатить штраф в размере 33,5 млн долларов.
В 2008 году Симпсона наконец посадили. Но по совершенно другому делу. Суд признал его виновным в ограблении и похищении людей. Согласно материалам дела, 3 сентября 2007 года Симпсон вместе с другом ворвался в гостиничный номер в Лас-Вегасе, где остановился торговец спортивными трофеями. Угрожая ему оружием, грабители силой отобрали ранее принадлежавшие Симпсону кубки.
Суд тогда приговорил Симпсона к 33 годам колонии, но тот вновь сумел вывернуться и просидел всего 9 лет, его освободили под честное слово.
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