В США скончался скандально известный спортсмен и актёр О. Джей Симпсон

В 2008 году Симпсона наконец посадили. Но по совершенно другому делу. Суд признал его виновным в ограблении и похищении людей. Согласно материалам дела, 3 сентября 2007 года Симпсон вместе с другом ворвался в гостиничный номер в Лас-Вегасе, где остановился торговец спортивными трофеями. Угрожая ему оружием, грабители силой отобрали ранее принадлежавшие Симпсону кубки.





Суд тогда приговорил Симпсона к 33 годам колонии, но тот вновь сумел вывернуться и просидел всего 9 лет, его освободили под честное слово.