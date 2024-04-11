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В США скончался скандально известный спортсмен и актёр О. Джей Симпсон

В США скончался скандально известный спортсмен и актёр О. Джей Симпсон

Автор:
11 апреля 2024 19:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Лас-Вегас   О. Джей Симпсон   актёр   смерть   спортсмен   
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Фигуранту одного из самых скандальных уголовных дел в истории Америки было 76 лет.

На 77-ом году жизни в Лас-Вегасе скончался О. Джей Симпсон — звезда американского футбола, комедийных фильмов и хладнокровный убийца, сумевший избежать наказания.

"10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, скончался в борьбе с раком. Он был окружен своими детьми и внуками", — сообщили родственники Симпсона.


Отмечается, что в феврале нынешнего года журналисты сообщали, что у бывшего спортсмена обнаружили рак предстательной железы и он уже несколько месяцев находится в хосписе. Однако Симпсон в своих видеообращения отрицал нахождение в хосписе, но не комментировал информацию журналистов о своём заболевании.

В 1985 году О. Джей Симпсон вошёл в Зал славы профессионального американского футбола. Он стал первым игроком Национальной футбольной лиги, пробежавшим с мячом более 2000 выносных ярдов за сезон. Помимо этого, он сыграл в нескольких десятках фильмов. Самая известная из его ролей — детектив Нортберг в комедийной трилогии "Голый пистолет".

Однако всемирно известным его сделал не спорт и не карьера киноактёра, а громкий судебный процесс. В 1994 году его обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и её любовника Рональда Голдмана. Знаменитую погоню полицейских за Симпсоном транслировали все телеканалы США.

Судебное разбирательство над Симпсоном вызвало широкий общественный резонанс, вся Америка была уверена, что двойное убийство совершил именно он. Считается, что его адвокаты выбрали хитрую стратегию защиты, используя расовые предрассудки. И благодаря этим манипуляциям им удалось убедить присяжных в невиновности подзащитного.

Тем не менее вслед за уголовным последовало гражданское разбирательство. Там его признали виновным и обязали выплатить штраф в размере 33,5 млн долларов.

В 2008 году Симпсона наконец посадили. Но по совершенно другому делу. Суд признал его виновным в ограблении и похищении людей. Согласно материалам дела, 3 сентября 2007 года Симпсон вместе с другом ворвался в гостиничный номер в Лас-Вегасе, где остановился торговец спортивными трофеями. Угрожая ему оружием, грабители силой отобрали ранее принадлежавшие Симпсону кубки.


Суд тогда приговорил Симпсона к 33 годам колонии, но тот вновь сумел вывернуться и просидел всего 9 лет, его освободили под честное слово.

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Метки: Видео   Лас-Вегас   О. Джей Симпсон   актёр   смерть   спортсмен   
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3  комментария
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ДК Час назад
Я его запомнил по фильму Козерог Один.
"Погоня" за ним - просто комедия и шоу. Суд над ним был на редкость гнусным событием...
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Валерий Секунду назад
в чём прикол устраивать типа погоню с десятками полицейских авто? это больше на клоунаду смахивает
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Комментарий удален. Причина: флуд
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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Лесник
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