Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт

"Я ученик Александра Ширвиндта. Он всю жизнь преподавал в Щукинском театральном институте. И сейчас это шок для такого огромного количества людей, и не только в нашей стране. Его ученики разлетелись по разным странам и по бывшим союзным республикам. Он был закрытым человеком, а в душе невероятно ранимый, и я бы даже сказал — нежным. Его уход — удар для Театра сатиры. Мы все хотели отпраздновать его 90-летие в июле. Все ждали этого. Очень хотели завалить его подарками, но не получилось..."