Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт

Знаменитому актёру было 89 лет.
Александр Ширвиндт дебютировал в кино в далёком 1956 году - у него была небольшая роль в фильме «Она вас любит!». Параллельно служил в театре Сатиры.
Сыграл больше 100 ролей в советском и российском кино: «Ещё раз про любовь», «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Миллион в брачной корзине» и в множестве других замечательных фильмов.
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В 1989 году Александр Ширвиндт получил звание Народного артиста РСФСР, позже стал кавалером ордена за Заслуги перед Отечеством I степени и других наград.
Сегодня его не стало. Один из последних великих актёров советского кино умер в больнице, ему было 89 лет. Предварительная причина смерти - проблемы с сердцем. О смерти артиста сообщил Сергей Газаров, художественный руководитель театра Сатиры: «Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю».
Сообщение о смерти Александра Ширвиндта, опубликованное на сайте театра Сатиры:
15 марта на 90-м году жизни скончался Народный артист России, Президент Театра сатиры Александр Анатольевич Ширвиндт. Всенародно любимый, невероятный, обожаемый, всю свою жизнь посвятивший театру. Огромная потеря для нас всех.
Выражаем свои соболезнования семье Александра Анатольевича, родным, близким, друзьям, коллегам.
О дате прощания будет объявлено позднее.
Друзья, ученики и коллеги Александра Анатольевича выражают соболезнования:
"Я ученик Александра Ширвиндта. Он всю жизнь преподавал в Щукинском театральном институте. И сейчас это шок для такого огромного количества людей, и не только в нашей стране. Его ученики разлетелись по разным странам и по бывшим союзным республикам. Он был закрытым человеком, а в душе невероятно ранимый, и я бы даже сказал — нежным. Его уход — удар для Театра сатиры. Мы все хотели отпраздновать его 90-летие в июле. Все ждали этого. Очень хотели завалить его подарками, но не получилось..."
"Ушло очень мощное великое поколение, грандиозное — это отец, Табаков, Ширвиндт. Строители театра. Мне правда очень тяжело говорить. Мой отец, родители очень тесно дружили. Это был совершенно родной человек и родная семья"
"Это великий человек, мэтр. Человек, которого все уважали и все прислушивались к нему. Уходят не просто большие актеры, а большущие, которые очень много сделали для российского и советского искусства. Уж не говоря о том, какие замечательные роли он сыграл в театре. Я потерял человека, которого счастлив был знать. Я общался с ним, хохотал вместе с ним... Какое счастье общаться с мудрыми актерами! И вот он был таким. Просто беседовать с ним было удовольствием".
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Уходят АКТЁРЫ, остаются одни дюжевы....
Покойся с миром.