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Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт

Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт

Автор:
15 марта 2024 20:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Ширвиндт   Театр сатиры   актер   больница   народный артист РСФСР   смерть   худрук   
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Знаменитому актёру было 89 лет.

Александр Ширвиндт дебютировал в кино в далёком 1956 году - у него была небольшая роль в фильме «Она вас любит!». Параллельно служил в театре Сатиры.

Сыграл больше 100 ролей в советском и российском кино: «Ещё раз про любовь», «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Миллион в брачной корзине» и в множестве других замечательных фильмов.

В 2000-2021 гг. Ширвиндт был худруком театра Сатиры, затем - его президентом.

В 1989 году Александр Ширвиндт получил звание Народного артиста РСФСР, позже стал кавалером ордена за Заслуги перед Отечеством I степени и других наград.


Сегодня его не стало. Один из последних великих актёров советского кино умер в больнице, ему было 89 лет. Предварительная причина смерти - проблемы с сердцем. О смерти артиста сообщил Сергей Газаров, художественный руководитель театра Сатиры: «Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю».



Сообщение о смерти Александра Ширвиндта, опубликованное на сайте театра Сатиры:


15 марта на 90-м году жизни скончался Народный артист России, Президент Театра сатиры Александр Анатольевич Ширвиндт. Всенародно любимый, невероятный, обожаемый, всю свою жизнь посвятивший театру. Огромная потеря для нас всех.

Выражаем свои соболезнования семье Александра Анатольевича, родным, близким, друзьям, коллегам.

О дате прощания будет объявлено позднее.


Друзья, ученики и коллеги Александра Анатольевича выражают соболезнования:



"Я ученик Александра Ширвиндта. Он всю жизнь преподавал в Щукинском театральном институте. И сейчас это шок для такого огромного количества людей, и не только в нашей стране. Его ученики разлетелись по разным странам и по бывшим союзным республикам. Он был закрытым человеком, а в душе невероятно ранимый, и я бы даже сказал — нежным. Его уход — удар для Театра сатиры. Мы все хотели отпраздновать его 90-летие в июле. Все ждали этого. Очень хотели завалить его подарками, но не получилось..."



"Ушло очень мощное великое поколение, грандиозное — это отец, Табаков, Ширвиндт. Строители театра. Мне правда очень тяжело говорить. Мой отец, родители очень тесно дружили. Это был совершенно родной человек и родная семья"


"Это великий человек, мэтр. Человек, которого все уважали и все прислушивались к нему. Уходят не просто большие актеры, а большущие, которые очень много сделали для российского и советского искусства. Уж не говоря о том, какие замечательные роли он сыграл в театре. Я потерял человека, которого счастлив был знать. Я общался с ним, хохотал вместе с ним... Какое счастье общаться с мудрыми актерами! И вот он был таким. Просто беседовать с ним было удовольствием".

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Метки: Александр Ширвиндт   Театр сатиры   актер   больница   народный артист РСФСР   смерть   худрук   
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38k
Андрей Иванов Час назад
Жалко как. Действительно талантливый артист был.
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20k
Bill 8 минут назад
Прекрасный актер. Но зачем упоминать "Вокзал для двоих"? К него там была эпизодическая роль. Как будто автор торопился хоть что-нибудь написать.
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26k
ЦСКА 16 минут назад
Полетел к своим друзьям...
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2k
Андрей Кузнецов 23 минуты назад
Прощайте, Александр Анатольевич. Заповедь вашу « не относитесь к себе серьезно» запомнил.
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51k
Элек Мек 24 минуты назад
Классный!!!
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4k
Максим Макашев Полчаса назад
Земля пухом, ВЕЛИКИЙ АРТИСТ
Ссылка www.youtube.com
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55k
Прораб 38 минут назад
Ещё один из Великих ушёл. Печаль...
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359
Кот Чеширский 41 минуту назад
Замечательный был актер. Открыл его для себя довольно поздно, к сожалению. В этом фильме.
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14k
кира 51 минуту назад
Уходят Артисты, остаются клоуны. Жаль, жаль, жаль...
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6k
Харон ( Χάρων) 51 минуту назад
Печально....
Уходят АКТЁРЫ, остаются одни дюжевы....
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5k
4ijik 55 минут назад
Светлая память. Очень его уважал.
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6k
ValdemarNaftulievich 58 минут назад
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142k
parallax Час назад
Уходят послейдние из старой актёрской гвардии.
Покойся с миром.
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1k
Вадим Час назад
Царствие небесное ему и земля пухом! Уходят артисты старой школы! Очень жаль!
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