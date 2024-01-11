В Москве скончался народный артист СССР Юрий Соломин

Как говорил мэтр в одном из последних интервью:

Мягко выражаясь жить было нелегко. Но если бы меня сейчас спросили: а вот давай ещё раз сначала, как ты хочешь? Вот так или по-новому как-то там? Я бы сказал: нет, по-старому. Это дало возможность пройти всё от начала до конца, весь путь. Уже надо говорить честно, время подходит. Мне было интересно, мне было обидно, мне было голодно иногда, иногда холодно, иногда и на вокзале ночевал, иногда я работал 24 часа. Но все равно я не хотел бы ничего по-новому, я бы хотел пройти так как было всё. И учиться я хотел бы у тех же учителей. Потому что у них было сердце. Они оставили память. Я их помню. Я рассказываю. Я хотел бы, чтобы потом рассказывали мои ученики.