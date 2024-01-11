В Москве скончался народный артист СССР Юрий Соломин

Знаменитому актёру и худруку Малого театра было 88 лет.
Юрий Соломин родился в Чите, потом судьба и актёрское призвание привели его в Москву. Здесь он жил и с 1957 года работал в Малом театре. Параллельно снимался в кино. Среди заметных работ: «Хождение по мукам», «Дерсу Узала», «ТАСС уполномочен заявить», «Обыкновенное чудо» и десятки других ролей.
Его брат, Виталий Соломин - знаменитый доктор Ватсон, скончался ещё в 2002 году, в возрасте 60 лет.
А Юрий Мефодьевич добился всех возможных высот в карьере, стал знаменитым на театральной сцене, в кино, и в руководстве творческим коллективом - он был художественным руководителем ГАМТ.
В ноябре прошлого года, Юрий Соломин потерял сознание во дворе своего дома и его доставили в больницу. Там поставили диагноз - инсульт. Он прошёл курс лечения и восстановления, пару дней назад его выписали.
А сегодня он скончался, об этом сообщила его семья. Предварительная причина - острая почечная недостаточность на фоне перенесённого инсулта. Знаменитому артисту было 88 лет.
Как говорил мэтр в одном из последних интервью:
Мягко выражаясь жить было нелегко. Но если бы меня сейчас спросили: а вот давай ещё раз сначала, как ты хочешь? Вот так или по-новому как-то там? Я бы сказал: нет, по-старому. Это дало возможность пройти всё от начала до конца, весь путь. Уже надо говорить честно, время подходит. Мне было интересно, мне было обидно, мне было голодно иногда, иногда холодно, иногда и на вокзале ночевал, иногда я работал 24 часа. Но все равно я не хотел бы ничего по-новому, я бы хотел пройти так как было всё. И учиться я хотел бы у тех же учителей. Потому что у них было сердце. Они оставили память. Я их помню. Я рассказываю. Я хотел бы, чтобы потом рассказывали мои ученики.
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Кстати, "Летучая мышь" (1979) - фильм, где играют оба.
А еще он был министром культуры РСФСР!
Вечная память обоим!
"Россия - страна очень большая. И Бог нам помогает - не просто же так он отвёл нам эту землю, с реками, морями, лесами.
А сейчас я слушаю все эти рассуждения платное образование, элитные школы… Я вообще не понимаю, что это такое элитные ученики. Что такое элитные собаки или лошади понимаю. А элитных людей не знаю знаю образованных. Интеллигентных знаю. Попытка заместить один класс другим интеллигенцию на элиту, степень элитарности которой определяется уровнем их дохода, рождает расслоение, а с ним одичание душ, которое мы получили.
Да, мы уже не СССР. Мы не пытаемся весь мир превратить в единое государство победившего пролетариата. У нас уже тоже рынок, капитализм, демократия. Нет, опять что-то не так! И мне хотелось бы узнать: чего от нас всё-таки хотят?
Когда свою собственную историю мы начинаем забывать, мы получаем то, что имеем сегодня
Я не понимаю одного - нечеловеческого отношения к человеку.
Вот почему, скажем, у нас так плачевно обстоят дела с футболом? Да потому, что наши футболисты играют не за Родину, а за деньги! И это тоже совершенно ненормально! Мы нанимаем за бешеные деньги бразильцев, аргентинцев, уругвайцев, а футбола как не было, так и нет. А потому, что всё это за деньги!
От событий мира внешнего никуда не денешься. Но, может быть, ещё более остро меня беспокоит то, что происходит с нашей культурой, образованием, медициной. Это три кита, на которых стоит нация, будущее страны и нового поколения. Я до сих пор не понимаю, как можно было так преступно сокращать часы русского языка и литературы в школе и натаскивать детей на сдачу бестолкового ЕГЭ."
...
Женихи были очень смешны, в особенности -- Яичница. Вместо него выносили большую яичницу на сковороде. На моряке была мачта с парусом.
Напрасно купец Стариков кричал, что его душат патент и уравнительный. Он не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лакея Подколесин. Кочкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взимает с Германии. На кружках Эсмарха сыграли отходную."
СТЫДНО!!!
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Знаменитому актёру и худруку Малого театра было 88 лет.
проверил. скопипастил. Внимательнее надо
"Его брат, Виталий Соломин - знаменитый доктор Ватсон, скончался ещё в 2022 году, в возрасте 60 лет."