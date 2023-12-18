"Я знаю, я долго не проживу…" Умер актер Дмитрий Красилов - «Пухляш» из клипа «Uno»

Кто-то сейчас пишет, что Красилов выглядел на вечеринке "как обычно", но те, кто знал Дмитрия получше, отмечают, что в последние дни состояние у него было не самое лучшее.

Ди-джей Катя Гусева виделась с актёром за четыре дня до смерти на светской вечеринке. Гусева отмечает: выглядел Пухляш в тот вечер болезненно.

Певица Анна Калашникова также встречалась с Дмитрием буквально несколько дней назад. Своим горем она поделилась с журналистами МК: