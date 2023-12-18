"Я знаю, я долго не проживу…" Умер актер Дмитрий Красилов - «Пухляш» из клипа «Uno»

В Москве от сердечного приступа скончался Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из видеоклипа группы «Little Big. Его тело было найдено сегодня в квартире на улице Академика Янгеля, где он жил. Дмитрию Красилову было всего 29 лет.
Дмитрию стало плохо с сердцем, он не вышел на связь, на звонки не отвечал. Утром друзья приехали к нему домой, но никто им не открыл дверь. Пришлось вызывать сотрудников МЧС, а те уже взломали дверь и нашли в квартире тело Красилова, сообщает SHOT.
Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в городе Заринске Алтайского края. Известность приобрёл благодаря участию в 4-м сезоне шоу "Танцы" и съёмке в клипе на песню UNO группы Little Big.
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Накануне Пухляш тусил на премьере комедии «Новогодний ол инклюзив», которая проходила в кинотеатре "Октябрь". Он был весел, много шутил, с удовольствием раздавал интервью.
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По его словам, у него был единственный выходной, он проснулся в два часа дня и поехал в кинотеатр.
К концу вечера, уже после просмотра фильма шоумен почувствовал себя нехорошо и решил поехать домой, где у него предварительно и случился сердечный приступ.
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Кто-то сейчас пишет, что Красилов выглядел на вечеринке "как обычно", но те, кто знал Дмитрия получше, отмечают, что в последние дни состояние у него было не самое лучшее.
Ди-джей Катя Гусева виделась с актёром за четыре дня до смерти на светской вечеринке. Гусева отмечает: выглядел Пухляш в тот вечер болезненно.
Певица Анна Калашникова также встречалась с Дмитрием буквально несколько дней назад. Своим горем она поделилась с журналистами МК:
Буквально пару недель назад он выпустил новую песню - я была на презентации его клипа, - продолжает Анна. - Он, как всегда, зажигал не по-детски: шутил и веселился. Мы все понимали, что ему трудно жить с таким весом. Но у Димы похудеть не получалось. Он вообще на тему своего веса всегда говорил неохотно. Я ему как-то предлагала хорошего диетолога, но он пропустил информацию мимо ушей.
Скорее всего, сердечный приступ, который случился с Дмитрием Красиловым был спровоцирован, в том числе, лишним весом танцора: при росте 160 см он весил более 120 кг.
Little Big трогательно попрощались со своим танцором, - пишет "Подъем":
Харизма ходячая, вечная память тебе в наших сердцах. Приятный и открытый был,
— написала участница группы Софья Таюрская и прикрепила к посту старое видео со съемок. На нем Дмитрий именно такой, каким его запомнят — открытый и позитивный.
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По информации SHOT, на данный момент криминальная версия смерти исключается, никаких внешних повреждений у Красилова не нашли. Однако, эксперты на всякий случай обследуют квартиру и проверяют все версии, а полицейские опрашивают соседей шоумена и охрану ЖК.
Разумеется, точная причина смерти будет установлена после медэкспертизы, предварительно она наступила после сердечного приступа.
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Но с таким телом так отплясывать, никакое сердце не выдержит.
Земля пухом
Чуть ли не с каждого утю... канала в любой медицинской или околомедицинской передаче твердят, что повышаются риски: сахарного диабета 2-го типа, уже упомянутые ССЗ, повышенная нагрузка на суставы (представьте, что вы всю жизнь ходите с 50, 100 килограммовым мешком ).
Толстые, перешагнувшие 65 - 70 это исключение из правил, их единицы. Вы бы еще Черчиля в пример приводили , а он не курил бы сигары непрерывно и не пил бы по пузырю виски в день - дожил бы может и до 110 - 120.
Так что... Продолжайте орать на каждом углу: "Бодипозитив!, бодипозитив навсегда!", Навсегда, да, вплоть до инфаркта в самые плодотворные годы.
И это ВСЕ его достижения?
Как актёра.