Эта шляпа создана умельцами Эквадора, а не Панамы: почему тогда она называется «панама»

Мало кто знает, что шляпы известные как «сомбрерос де паха токилья» или «шляпы из соломы токилья» на самом деле были созданы ткачами и торговцами Эквадора, а не Панамы.

Но почему тогда панамские шляпы имеют название места, к происхождению которого не имеют никакого отношения?