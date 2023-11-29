Эта шляпа создана умельцами Эквадора, а не Панамы: почему тогда она называется «панама»

Каждый любитель пляжного отдыха, наверняка знаком с легендарной панамской шляпой. История названия этой культовой панамы восходит к середине 1800-х годов. Но даже несмотря на экзотическое название, которое сделало панамские шляпы мировой модной сенсацией на протяжении почти 200 лет, на самом деле эти шляпы родом не из Панамы.
Мало кто знает, что шляпы известные как «сомбрерос де паха токилья» или «шляпы из соломы токилья» на самом деле были созданы ткачами и торговцами Эквадора, а не Панамы.
Но почему тогда панамские шляпы имеют название места, к происхождению которого не имеют никакого отношения?
Небольшой экскурс в историю
Задокументированную историю происхождения знаменитых панамских шляп можно проследить (как минимум) с XVI века, когда испанские конкистадоры впервые обратили внимание на красивые головные уборы, которые носили племена индейцев инков в регионе, который сейчас называется Эквадором.
Однако, реальная история этих шляп уходил в ещё более глубокое прошлое, если взглянуть на найденные фигурки многих индейских племён, живших на территории современного Эквадора.
Конкистадоры писали о том, что шляпы инки делали из пальмоподобных растений, называемых токилья, произрастающих на побережье Эквадора. И производство этих головных уборов было строго связано с лунным циклом.
Каждый месяц наступает период, когда волокна растения становятся очень сухими, что делает их идеальными для сбора урожая и превращения в популярный аксессуар.
Мастера вручную изготавливали соломенные шляпы, кропотливо переплетая волокна. Процесс плетения шляпы мог занять от 1 дня до 8 месяцев, в зависимости от качества конкретной шляпы.
Шляпы с большим количеством переплетений, сделанные из тонкой соломки равномерного цвета, считаются самыми качественными, но и на то, чтобы сплести их, требовалось несколько месяцев.
Лишь в XVII веке эти довольно сложные методы плетения, использованные при создании подобных шляп, в конечном итоге приобрели всемирную популярность.
Человек-мечтатель и предприниматель по имени Мануэль Альфаро, уроженец Эквадора, был первым, кто разглядел в искусно изготовленных шляпах своей родины потенциал для создания высокоприбыльного бизнеса, ориентированного (в первую очередь) на иностранцев.
После того как Эквадор стал независимым от Испании, Мануэль Альфаро поселился в городе Монтекристи в 1835 году и основал бизнес по производству шляп на основе местных традиций плетения, используя свои собственные плантации и ручной труд местных жителей, которым он платил хорошую зарплату.
Немного позднее его сын, Элой Альфаро взглянул на карту и заметил, что в 1 тысячи км к северу, в относительно недолгом путешествии на лодке, находится Панама. В то время это была настоящая золотая жила, ведь через Панаму шёл огромный поток горняков с восточного побережья США, желающих поучаствовать в Калифорнийской золотой лихорадке в 1848—1855 годах.
Поэтому вскоре Элой решил заняться массовым экспортом шляп из Монтекристи в Панаму и построил там настоящий семейный бизнес.
Во время Калифорнийской золотой лихорадки попасть в Калифорнию было не так уж и просто. Поэтом старатели пересекали перешеек Панамы, соединяющий Центральную и Южную Америку, по пути в Калифорнию, и во время этого короткого перевала массово скупали необычные шляпы у семьи Альфаро, для своего путешествия, спасаясь от сильной жары.
Производя шляпы, магазины семьи Альфаро не прикрепляли к ним бирки «Сделано в Эквадоре», поэтому неизбежным результатом являлось то, что эти шляпы люди прозвали просто «панамскими», поскольку иностранцы покупали их преимущественно в этом регионе.
Вскоре правительство США даже закупило у семьи Альфаро 50 000 панамских шляп для солдат во время испано-американской войны, а затем ещё несколько тысяч для строителей, строивших Панамский канал.
16 ноября 1906 года президент США Теодор Рузвельт был сфотографирован в панамской шляпе во время посещения строительной площадки Панамского канала. И всё это это дало шаг к популяризации этих шляп среди американской богемы.
Вскоре после того, как президента США сфотографировали в панамской шляпе, все видные деятели захотели заполучить хотя бы один экземпляр этой шляпы.
Такие известные голливудские актёры как Хамфри Богарт, Кларк Гейбл и Пол Ньюман активно начали носить эти шляпы и популяризировали их среди настоящих модников и видных артистов XX века.
С тех пор панамская шляпа вошла в гардероб любого уважающего себя модника. И даже в наше время панамские шляпы остаются популярными среди многих знаменитостей, включая актёров Джонни Деппа и Хавьера Бардема.
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