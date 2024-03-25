«Ди Каприо отдыхает»: в Сочи задержанный мужчина разыграл целую драму в полицейском участке

Только не учёл, что его снимают на камеру.
Странная история из Сочи. Местные тг-каналы сообщают, что полицейские остановили авто для проверки документов. Мужчинам в машине это не понравилось и они якобы начали перепалку с сотрудниками.
Поэтому их доставили в отделение. А самого активного заковали в наручники. Но и в отделе эмоции не утихли. Во время разбирательств, задержанный с гулким стуком приложился головой об стену. А его товарищи стали кричать полицейским: «Маму е***! Что вы делаете? Вы кто такие?»
Вот только не учли, что весь экшн снимался на нагрудную камеру полицейского.
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К сожалению, видео оборвалось, поэтому окончание триллера с темпераментным мужчиной мы не увидели. Но как пишут в многочисленных комментариях к ролику: «сыграно блестяще». Так что люди требуют продолжения - хотя бы видео с выражением лица этого гражданина, когда он узнал, что его снимали.
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Рикошет )))
Не хватает только монолога