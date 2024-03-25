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«Ди Каприо отдыхает»: в Сочи задержанный мужчина разыграл целую драму в полицейском участке

«Ди Каприо отдыхает»: в Сочи задержанный мужчина разыграл целую драму в полицейском участке

Автор:
25 марта 2024 20:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Сочи   задержание   отделение   полиция   участок   
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Только не учёл, что его снимают на камеру.

Странная история из Сочи. Местные тг-каналы сообщают, что полицейские остановили авто для проверки документов. Мужчинам в машине это не понравилось и они якобы начали перепалку с сотрудниками.

Поэтому их доставили в отделение. А самого активного заковали в наручники. Но и в отделе эмоции не утихли. Во время разбирательств, задержанный с гулким стуком приложился головой об стену. А его товарищи стали кричать полицейским: «Маму е***! Что вы делаете? Вы кто такие?»

Вот только не учли, что весь экшн снимался на нагрудную камеру полицейского.

К сожалению, видео оборвалось, поэтому окончание триллера с темпераментным мужчиной мы не увидели. Но как пишут в многочисленных комментариях к ролику: «сыграно блестяще». Так что люди требуют продолжения - хотя бы видео с выражением лица этого гражданина, когда он узнал, что его снимали.

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Метки: Видео   Сочи   задержание   отделение   полиция   участок   
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18  комментариев
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124
DuckTales 44 минуты назад
Надо было еще добавить ... и остальным для ума ...
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63k
Олег Минуту назад
А за угрозы сексуального насилия над мамой надо реально дубиной отходить и ухо отрезать
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42k
Example 6.2.6 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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6k
Babangdida 7 минут назад
При таком документированном вступлении, потом можно их отделать как угодно. Редкий судья не согласится, что травмы они сами себе нанесли.
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1k
Андрей Еделькин 9 минут назад
А потом надо было выключить телефон и еще покрепче добавить
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10k
АСИСЯЙ 10 минут назад
Броня не пробита )))
Рикошет )))
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18k
Alex ASK 12 минут назад
Молодец, ара... Деревом об дерево
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10k
кузьмич 13 минут назад
ну хоть не изнасилование разыграл..
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4k
poбт 13 минут назад
так это поди фургалоид
помните таких?
Ссылка vk.com
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31k
AzuveR 24 минуты назад
Слабо ,нужно было так издануться ,что жбан раскололся. Утырок черносракий.
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5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Лучше бы он, перевернул стул ножками вверх, и всем своим весом сел пуканом на ножку стула.
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17k
Kostick Полчаса назад
стенку хоть, гнида, не испортил?
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2k
Руслана Тарасова 36 минут назад
Ну кто бы сомневался! Когда приходит время отвечать, эти "храбрые джигиты" готовы на все, лишь бы уйти от отаетвенности. И опять , ценный "сиписиалист"?
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2k
Pinhead 47 минут назад
Есть пробитие!
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17k
GROMOZEKA 49 минут назад
Гамлет прям!
Не хватает только монолога
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2704 поста (2655 в горячем)

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