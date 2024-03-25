«Ди Каприо отдыхает»: в Сочи задержанный мужчина разыграл целую драму в полицейском участке

Странная история из Сочи. Местные тг-каналы сообщают, что полицейские остановили авто для проверки документов. Мужчинам в машине это не понравилось и они якобы начали перепалку с сотрудниками.

Поэтому их доставили в отделение. А самого активного заковали в наручники. Но и в отделе эмоции не утихли. Во время разбирательств, задержанный с гулким стуком приложился головой об стену. А его товарищи стали кричать полицейским: «Маму е***! Что вы делаете? Вы кто такие?»

Вот только не учли, что весь экшн снимался на нагрудную камеру полицейского.