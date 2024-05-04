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"Я свою жену бил, а не вашу!": в Питере молодежная компания спасла женщину, которую пытался убить её муж

"Я свою жену бил, а не вашу!": в Питере молодежная компания спасла женщину, которую пытался убить её муж

Автор:
04 мая 2024 10:54
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербурге   задержание   мигрант   ножевое ранение   покушение на убийство   полиция   
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Иностранный специалист искренне недоумевал, зачем молодые люди вмешиваются в их семейный конфликт.

В Санкт-Петербурге спасли женщину, которую уже порезал её муженёк.


Компания молодёжи минувшим вечером пришла поздравить своего друга с днём рождения. Еще не зайдя в подъезд ребята обратили внимание на истошный крик. Они бросились на помощь и увидели сидящую на асфальте женщину с окровавленной рукой. Она явно пребывала в шоке и просила о помощи. Выяснилось, что потерпевшую "наказал" её муж.


Пострадавшей тут же вызвали скорую помощь, а пока ждали медиков, молодые люди догнали отморозка и попытались его задержать.


Тот огрызался и не понимал, чего от него хотят. «Она моя жена. Свою жену бил, ваших не трогал», - пытается объяснить мигрант, явно не понимая, что в нашей стране любые разборки такого рода, даже семейные, - это преступление.

Агрессора задержали и сдали на руки полиции.

«Мы повели преступника к подъезду, где это происходило, после этого мы положили его на траву, скрутили ему руки, чтобы он не вырвался, потому что он сопротивлялся, дождались полицию, она приехала быстро, оформила его и забрала в отделение», - рассказывают молодые люди.


А 30- летнюю женщину с множественными ранениями руки и живота госпитализировали в клинику. Сейчас, как сообщают СМИ, она находится в реанимации. Нападавшего отправили в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербурге   задержание   мигрант   ножевое ранение   покушение на убийство   полиция   
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26  комментариев
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28k
сеньор Леонсио 36 минут назад
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10k
SuperTroll Минуту назад
И потом чинушы, с трибуны заявляют, что ВОТ ЭТО ВОТ нам пздц, как нужно для экономики страны. На хер всех гнать обратно в свои кишлаки!
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63k
Андрей 6 минут назад
Очень хорошо что это статья не частного обвинения, иначе могли бы отпустить.
А вообще первым делом ей надо было руку перетягивать, там кровь хлещет, от потери крови помереть как нефиг делать.
Но в любом случае ребята и девчата молодцы!
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114
Alex 9 минут назад
Ща оправится и пришьет к делу этих 2х спасателей. Муженька то если посадят, что ей делать? Помогать нынче опасно, 7 раз подумай перед этим.
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5k
Terminator 15 минут назад
курон головного мозга
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1k
surgy 19 минут назад
Пробежался по комментариям, увидел много минусов под адекватными комментами. Кто ж на фишках поддерживает эмигрантиков?
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5k
B@r@bux 24 минуты назад
Моя тётка как-то остановила избиение одного иностранного специалиста его коллегами. И они искренне не могли понять зачем она вмешивается, ведь они воспитывали своего, в корне неправого, нерадивого товарища.
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33k
Владимир 24 минуты назад
Ну вот, обидели ценного иностранного специалиста.
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13k
U55R Полчаса назад
Пацаны всё правильно сделали. Не побоялись и задержали убийцу.
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9k
Alex Полчаса назад
И вот такое дикое говно к нам едет...
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14k
gavrosh Полчаса назад
Молодцы ребята! Не отошли в сторонку.
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9k
Ntvl Полчаса назад
-1 ослоёб на свободе. а сколько ещё таких обезьян шастают! и корми их потом, пока эта падла бородатая отсидит. никчёмная, тупая мразь!
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40k
albedo Полчаса назад
До чего же дикий народ.
Даже не понимает, что надо соблюдать законы страны пребывания.
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5k
Максим Макашев Полчаса назад
Безобразие!!!! Отпустите "ценного иностранного специалиста" и принесите ему извинения на камеру, как положено!!!
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2k
Ультратрахуил Полчаса назад
Пусть на родину со своей женой возвращается, и там её колошматит!
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41k
АнтонПолднев Полчаса назад
Женщин бить в цивилизованном мире не желательно конечно. Хотя некоторых прям хочется. Надеюсь поедет на родину ко второму мужу, а специалист присядет. Было бы неплохое завершение истории.
P.S. "Руку зарезали" - феерично.
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5k
Мухамедов Александр Ашурович Полчаса назад
верещит как свинья.....
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17k
GROMOZEKA 38 минут назад
Ишак ипаный!
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Schreibikus
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