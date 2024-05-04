"Я свою жену бил, а не вашу!": в Питере молодежная компания спасла женщину, которую пытался убить её муж

Иностранный специалист искренне недоумевал, зачем молодые люди вмешиваются в их семейный конфликт.
В Санкт-Петербурге спасли женщину, которую уже порезал её муженёк.
Компания молодёжи минувшим вечером пришла поздравить своего друга с днём рождения. Еще не зайдя в подъезд ребята обратили внимание на истошный крик. Они бросились на помощь и увидели сидящую на асфальте женщину с окровавленной рукой. Она явно пребывала в шоке и просила о помощи. Выяснилось, что потерпевшую "наказал" её муж.
Осторожно! Кадры жестокости и ненормативная лексика! Впечатлительным и беременным рекомендуем воздержаться от просмотра видео!
Пострадавшей тут же вызвали скорую помощь, а пока ждали медиков, молодые люди догнали отморозка и попытались его задержать.
Тот огрызался и не понимал, чего от него хотят. «Она моя жена. Свою жену бил, ваших не трогал», - пытается объяснить мигрант, явно не понимая, что в нашей стране любые разборки такого рода, даже семейные, - это преступление.
Ненормативная лексика и сцены жестокости!
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Агрессора задержали и сдали на руки полиции.
«Мы повели преступника к подъезду, где это происходило, после этого мы положили его на траву, скрутили ему руки, чтобы он не вырвался, потому что он сопротивлялся, дождались полицию, она приехала быстро, оформила его и забрала в отделение», - рассказывают молодые люди.
А 30- летнюю женщину с множественными ранениями руки и живота госпитализировали в клинику. Сейчас, как сообщают СМИ, она находится в реанимации. Нападавшего отправили в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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А вообще первым делом ей надо было руку перетягивать, там кровь хлещет, от потери крови помереть как нефиг делать.
Но в любом случае ребята и девчата молодцы!
Как же злят эти диаспоры, как же они не правы по отношению к России
Даже не понимает, что надо соблюдать законы страны пребывания.
P.S. "Руку зарезали" - феерично.