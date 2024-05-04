"Я свою жену бил, а не вашу!": в Питере молодежная компания спасла женщину, которую пытался убить её муж





Пострадавшей тут же вызвали скорую помощь, а пока ждали медиков, молодые люди догнали отморозка и попытались его задержать.





Тот огрызался и не понимал, чего от него хотят. «Она моя жена. Свою жену бил, ваших не трогал», - пытается объяснить мигрант, явно не понимая, что в нашей стране любые разборки такого рода, даже семейные, - это преступление.